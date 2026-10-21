O Liverpool manteve o início perfeito na Champions League com uma vitória dramática por 4 a 3 sobre o Villarreal na terça-feira. O Liverpool chegou a ficar dois gols atrás no placar, mas protagonizou uma reação impressionante em casa e conquistou a terceira vitória em três partidas na competição europeia.

O ponta Ngumoha, de 18 anos, foi peça central nessa reação. Com muita confiança em campo, o jovem deu duas assistências decisivas para desfazer a vantagem dos visitantes espanhóis e mudar completamente o rumo da partida a favor do Liverpool.

Sua atuação brilhante terminou com aplausos de pé e a torcida em Anfield cantando seu nome em coro. Ngumoha deu lugar a Bradley Barcola, contratado no verão por 123 milhões de libras, nos 16 minutos finais, depois de justificar plenamente sua escalação entre os titulares.



