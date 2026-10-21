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Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Nem sempre vai ser assim!”: Andoni Iraola dá um choque de realidade na promessa do Liverpool Rio Ngumoha após atuação de gala na Champions League

R. Ngumoha
Liverpool
A. Iraola
Villarreal
Liga dos Campeões
Premier League
Liverpool x Villarreal

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, fez um alerta firme ao jovem destaque Rio Ngumoha: sua ascensão meteórica acabará enfrentando momentos difíceis. O jogador de 18 anos foi o catalisador de uma virada impressionante em competição europeia em Anfield, mas o treinador está determinado a manter os pés do jovem no chão.

  • Anfield vai à loucura com adolescente comandando a virada

    O Liverpool manteve o início perfeito na Champions League com uma vitória dramática por 4 a 3 sobre o Villarreal na terça-feira. O Liverpool chegou a ficar dois gols atrás no placar, mas protagonizou uma reação impressionante em casa e conquistou a terceira vitória em três partidas na competição europeia.

    O ponta Ngumoha, de 18 anos, foi peça central nessa reação. Com muita confiança em campo, o jovem deu duas assistências decisivas para desfazer a vantagem dos visitantes espanhóis e mudar completamente o rumo da partida a favor do Liverpool.

    Sua atuação brilhante terminou com aplausos de pé e a torcida em Anfield cantando seu nome em coro. Ngumoha deu lugar a Bradley Barcola, contratado no verão por 123 milhões de libras, nos 16 minutos finais, depois de justificar plenamente sua escalação entre os titulares.


  • imago-sport-1081172777.jpgPropaganda Photo

    Iraola elogia atitude apesar de iminente choque de realidade

    Apesar da euforia em torno da atuação do jovem, Iraola fez questão de avaliar sua trajetória com cautela. O técnico do Liverpool elogiou a dedicação do atacante, mas reconheceu que ele inevitavelmente enfrentará períodos difíceis.

    “Estou feliz com a atitude dele, porque ele quer melhorar nos aspectos em que achamos que precisa evoluir. Ele quer acrescentar mais coisas ao seu jogo”, disse Iraola aos jornalistas após a partida. “Esse é o lado bom do Rio: ele ainda tem 18 anos, ainda não é um jogador completo. Felizmente para nós, ele pode acrescentar coisas ao seu jogo, e espero que continue assim.”

    Iraola acrescentou: “Nem sempre será assim. Ele terá altos e baixos nesse processo, mas estou feliz porque vejo que ele está muito bem em termos de atitude.”


  • Versatilidade e destemor impulsionam rápida ascensão

    Ngumoha tem demonstrado uma flexibilidade tática impressionante, alternando entre as duas pontas conforme exige o esquema de seu treinador. Essa capacidade de adaptação tem sido fundamental para seu desenvolvimento no mais alto nível.

    Ao detalhar esses ajustes táticos, Iraola acrescentou: "Ele tem trocado bastante de lado e, ultimamente, jogado muito pela direita. Agora está muito à vontade e até vem acrescentando alguns chutes com o [pé] esquerdo. Ainda não marcou com eles, mas está chegando lá. Se conseguir incorporar esses pequenos detalhes ao seu jogo, ficará em uma posição ainda melhor."

    O próprio jogador segue cheio de confiança e encara a pressão do futebol europeu de primeira divisão. Ao comentar o apoio da torcida em Anfield, Ngumoha disse: "Como sempre digo, temos a melhor torcida do mundo. Ouvir meu nome ser cantado é um sonho.

    "Sempre que recebo a bola e tenho a oportunidade de partir para o um contra um ou, às vezes, para o dois contra um, vou sem hesitar. Confio em mim para fazer isso. Quanto mais chances tivermos, mais o adversário vai se preocupar. É seguir em frente e ser implacável."


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  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-VILLAREALAFP

    Disputa acirrada por vagas no ataque

    Embora Ngumoha esteja aproveitando as oportunidades no momento, manter uma vaga regular entre os titulares não será simples. O adolescente enfrenta forte concorrência por minutos no setor ofensivo do Liverpool, que conta com muitas opções.

    Com Barcola, Victor Munoz e Cody Gakpo disputando posições pelas pontas, Iraola tem à disposição várias opções de alto nível. Ngumoha precisa manter sua postura implacável e continuar aprimorando os detalhes de seu jogo se quiser superar a concorrência de seus companheiros de equipe de renome.

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