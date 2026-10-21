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“Nem sempre vai ser assim!”: Andoni Iraola dá um choque de realidade na promessa do Liverpool Rio Ngumoha após atuação de gala na Champions League
Anfield vai à loucura com adolescente comandando a virada
O Liverpool manteve o início perfeito na Champions League com uma vitória dramática por 4 a 3 sobre o Villarreal na terça-feira. O Liverpool chegou a ficar dois gols atrás no placar, mas protagonizou uma reação impressionante em casa e conquistou a terceira vitória em três partidas na competição europeia.
O ponta Ngumoha, de 18 anos, foi peça central nessa reação. Com muita confiança em campo, o jovem deu duas assistências decisivas para desfazer a vantagem dos visitantes espanhóis e mudar completamente o rumo da partida a favor do Liverpool.
Sua atuação brilhante terminou com aplausos de pé e a torcida em Anfield cantando seu nome em coro. Ngumoha deu lugar a Bradley Barcola, contratado no verão por 123 milhões de libras, nos 16 minutos finais, depois de justificar plenamente sua escalação entre os titulares.
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Iraola elogia atitude apesar de iminente choque de realidade
Apesar da euforia em torno da atuação do jovem, Iraola fez questão de avaliar sua trajetória com cautela. O técnico do Liverpool elogiou a dedicação do atacante, mas reconheceu que ele inevitavelmente enfrentará períodos difíceis.
“Estou feliz com a atitude dele, porque ele quer melhorar nos aspectos em que achamos que precisa evoluir. Ele quer acrescentar mais coisas ao seu jogo”, disse Iraola aos jornalistas após a partida. “Esse é o lado bom do Rio: ele ainda tem 18 anos, ainda não é um jogador completo. Felizmente para nós, ele pode acrescentar coisas ao seu jogo, e espero que continue assim.”
Iraola acrescentou: “Nem sempre será assim. Ele terá altos e baixos nesse processo, mas estou feliz porque vejo que ele está muito bem em termos de atitude.”
Versatilidade e destemor impulsionam rápida ascensão
Ngumoha tem demonstrado uma flexibilidade tática impressionante, alternando entre as duas pontas conforme exige o esquema de seu treinador. Essa capacidade de adaptação tem sido fundamental para seu desenvolvimento no mais alto nível.
Ao detalhar esses ajustes táticos, Iraola acrescentou: "Ele tem trocado bastante de lado e, ultimamente, jogado muito pela direita. Agora está muito à vontade e até vem acrescentando alguns chutes com o [pé] esquerdo. Ainda não marcou com eles, mas está chegando lá. Se conseguir incorporar esses pequenos detalhes ao seu jogo, ficará em uma posição ainda melhor."
O próprio jogador segue cheio de confiança e encara a pressão do futebol europeu de primeira divisão. Ao comentar o apoio da torcida em Anfield, Ngumoha disse: "Como sempre digo, temos a melhor torcida do mundo. Ouvir meu nome ser cantado é um sonho.
"Sempre que recebo a bola e tenho a oportunidade de partir para o um contra um ou, às vezes, para o dois contra um, vou sem hesitar. Confio em mim para fazer isso. Quanto mais chances tivermos, mais o adversário vai se preocupar. É seguir em frente e ser implacável."
- AFP
Disputa acirrada por vagas no ataque
Embora Ngumoha esteja aproveitando as oportunidades no momento, manter uma vaga regular entre os titulares não será simples. O adolescente enfrenta forte concorrência por minutos no setor ofensivo do Liverpool, que conta com muitas opções.
Com Barcola, Victor Munoz e Cody Gakpo disputando posições pelas pontas, Iraola tem à disposição várias opções de alto nível. Ngumoha precisa manter sua postura implacável e continuar aprimorando os detalhes de seu jogo se quiser superar a concorrência de seus companheiros de equipe de renome.
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