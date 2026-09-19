A Inter de Milão se viu em uma situação familiar na noite de sábado, quando um doblete de Manu Kone colocou a Roma dois gols à frente antes da marca dos 40 minutos. Notavelmente, foi o quarto jogo seguido entre Serie A e Champions League em que a Nerazzurri saiu perdendo por 2 a 0, depois de conseguir viradas completas para vencer dois desses confrontos anteriores. Foi necessária uma mudança significativa de intensidade para que a atual campeã buscasse a reação, com seu capitão talismânico Martinez iniciando a recuperação aos 46 minutos antes de, por fim, marcar de voleio o gol de empate aos 79.

Falando à DAZN depois do thriller de quatro gols, o atacante não poupou palavras sobre o período inicial. "O primeiro tempo precisa ser apagado, porque não tivemos a atitude certa", afirmou. "Desde a volta do intervalo, mudamos a mentalidade, e em um jogo desse nível fica difícil se você entrega um tempo inteiro."