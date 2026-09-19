Getty Images Sport
Traduzido por
'Nem sempre podemos ficar correndo atrás!' - Lautaro Martinez faz duro alerta aos companheiros de Inter após dois gols salvarem um ponto contra a Roma
Uma história de dois tempos no Olímpico
A Inter de Milão se viu em uma situação familiar na noite de sábado, quando um doblete de Manu Kone colocou a Roma dois gols à frente antes da marca dos 40 minutos. Notavelmente, foi o quarto jogo seguido entre Serie A e Champions League em que a Nerazzurri saiu perdendo por 2 a 0, depois de conseguir viradas completas para vencer dois desses confrontos anteriores. Foi necessária uma mudança significativa de intensidade para que a atual campeã buscasse a reação, com seu capitão talismânico Martinez iniciando a recuperação aos 46 minutos antes de, por fim, marcar de voleio o gol de empate aos 79.
Falando à DAZN depois do thriller de quatro gols, o atacante não poupou palavras sobre o período inicial. "O primeiro tempo precisa ser apagado, porque não tivemos a atitude certa", afirmou. "Desde a volta do intervalo, mudamos a mentalidade, e em um jogo desse nível fica difícil se você entrega um tempo inteiro."
- Getty Images Sport
Correr atrás do placar é um hábito perigoso
Esta última reação marca o terceiro jogo consecutivo da Serie A em que a equipe de Simone Inzaghi saiu atrás por dois gols antes de salvar um resultado. O padrão preocupante começou em 5 de setembro, quando a Inter ficou perdendo por 2 a 0 para o Napoli antes de se recuperar e vencer por 3 a 2 graças a dois gols dramáticos de Martinez. Uma história parecida se repetiu na segunda-feira contra a Udinese, quando a Inter novamente ficou dois gols atrás antes de buscar a virada e vencer por 5 a 3. Embora essas reações digam muito sobre o caráter do elenco e os níveis de condicionamento físico, Martinez está cauteloso quanto a depender de heroísmos tardios para tirar o time de problemas causados por ele mesmo.
"Não conseguimos os três pontos, mas, considerando como a Roma é boa e o momento da temporada, é um bom ponto", admitiu Martinez. "Precisamos, sim, rever como começamos os jogos, porque não podemos estar sempre correndo atrás do prejuízo."
Redenção pessoal e condicionamento físico
Em nível pessoal, Martinez começou esta temporada a todo vapor, com quatro gols já marcados. O resultado mantém a Roma na liderança da Serie A, com 13 pontos, à frente da vice-líder Inter apenas no saldo de gols. O atacante revelou que sua forte fase individual é resultado de um rigoroso programa de treinos de verão, elaborado para deixar para trás as frustrações de uma difícil campanha internacional.
Ao refletir sobre sua trajetória no último ano, a estrela da Inter observou: "A Copa do Mundo foi um golpe duro para mim, na verdade nós também estávamos sempre correndo atrás do placar lá. Trabalhei muito duro no meu físico e quero dar tudo pela Inter."
- Getty Images
Homenagem às lendas
Além da análise tática, Martinez tirou um momento para refletir sobre o cenário mais amplo do futebol, começando pela triste morte de um ícone da Inter. "Mazzola foi uma lenda da Inter e de todo o futebol italiano, então enviamos apoio à família dele", disse, homenageando o grande Sandro Mazzola, que morreu aos 83 anos. O capitão também falou sobre o futuro da seleção argentina e a eventual saída de Lionel Messi do cenário internacional.
Olhando para um futuro sem o lendário camisa 10, Martinez expressou a emoção coletiva sentida pelo elenco. Ele afirmou: "Será uma noite emocionante, de arrepiar, por tudo o que Leo foi não só para a Argentina, mas para o futebol mundial. Precisamos seguir em frente sem ele."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.