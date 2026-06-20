O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não foi questionado apenas como técnico de futebol na coletiva de imprensa que antecedeu o segundo jogo da Alemanha na Copa do Mundo, no sábado, às 22h, contra a Costa do Marfim. Ele também foi questionado, entre outras coisas, como biólogo, embora não tenha levado esse papel muito a sério. Ao ser questionado sobre a cobra no acampamento da seleção em Winston-Salem, da qual Joshua Kimmich havia falado recentemente, ele respondeu brincando e um pouco irritado: “É uma grande anaconda.” Na verdade, trata-se de uma cobra-de-fossa, que não é exatamente inofensiva.
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"Nem sempre compreensível para quem está de fora": Julian Nagelsmann vê um "fenômeno psicológico" em Leroy Sané
Em seguida, Nagelsmann assumiu o papel de psicólogo. Agora, ele já não estava mais com disposição para brincadeiras. Afinal, tratava-se de Leroy Sané. Provavelmente nenhum jogador de futebol alemão divide tanto as opiniões quanto o ponta-direita de 30 anos; desde o 7 a 1 contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo, os debates em torno dele voltaram a ganhar força.
Embora Sané tenha se esforçado visivelmente e trabalhado muito, ele parecia extremamente desajeitado em suas jogadas ofensivas. Ele desperdiçou duas grandes chances de forma um tanto lamentável e, assim, foi o único jogador ofensivo alemão a não marcar nenhum ponto. Muitos torcedores, especialistas e jornalistas exigiram, então, que Sane fosse para o banco contra a Costa do Marfim — as alternativas consideradas são Deniz Undav e Jamie Leweling. Do ponto de vista do técnico da seleção alemã, essas reações foram tendenciosas e injustificadas.
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Seleção da DFB: Julian Nagelsmann defende Leroy Sané
"Existe um fenômeno psicológico", explicou Nagelsmann. “Quando a gente coloca uma pessoa em um determinado rótulo e, de certa forma, a caracteriza, tudo o que se percebe, mesmo que apenas vagamente, nesse sentido passa a ser avaliado de maneira muito mais negativa. Acho que estamos passando por esse momento psicológico com ele.” De qualquer forma, Nagelsmann considerou “injustificadas” as críticas ao desempenho de Sané contra Curaçao.
“Há muito tempo que se critica ele por não ter dedicação e não se movimentar o suficiente. Mas ele fez exatamente isso naquela partida”, afirmou o técnico da seleção alemã. Sané mostrou “coisas muito boas em campo” e cumpriu as tarefas que lhe foram atribuídas. “O bom é que definimos a ideia, discutimos com a equipe e, então, podemos avaliar se um jogador a colocou em prática”, disse Nagelsmann, mas admitiu ao mesmo tempo: “Isso nem sempre é fácil de entender para quem está de fora.”
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Julian Nagelsmann: “Não vejo motivo para não colocá-lo em campo”
Como Sane também “se empenhou bastante, trabalhou bem e treinou bem” na semana de treinos seguinte, Nagelsmann pretende escalá-lo novamente como titular contra a Costa do Marfim: “Não vejo motivo para não colocá-lo em campo. Não sou do tipo que se deixa influenciar por opiniões externas.” Nagelsmann planeja, porém, escalar Sane desta vez em uma função um pouco mais defensiva, como apoio ao lateral-direito Joshua Kimmich contra o ágil driblador Yan Diomande.
Aliás, segundo Nagelsmann, os debates públicos em torno da figura de Sane não o afetam: “Posso garantir a vocês: isso não o incomoda. Isso me preocupa mais, porque não gosto que escrevam coisas assim sobre meus jogadores.” No fim das contas, porém, “cabe a ele convencer vocês a escreverem coisas melhores sobre ele”, disse Nagelsmann. “Mas mesmo que vocês escrevam melhor sobre ele, ele não vai ganhar mais autoconfiança. Ele ganha isso de nós, porque o deixamos jogar, e da equipe, por meio de um bom feedback e aceitação.”