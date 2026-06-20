"Nem sempre compreensível para quem está de fora": Julian Nagelsmann vê um "fenômeno psicológico" em Leroy Sané

Em seguida, Nagelsmann assumiu o papel de psicólogo. Agora, ele já não estava mais com disposição para brincadeiras. Afinal, tratava-se de Leroy Sané. Provavelmente nenhum jogador de futebol alemão divide tanto as opiniões quanto o ponta-direita de 30 anos; desde o 7 a 1 contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo, os debates em torno dele voltaram a ganhar força.

Embora Sané tenha se esforçado visivelmente e trabalhado muito, ele parecia extremamente desajeitado em suas jogadas ofensivas. Ele desperdiçou duas grandes chances de forma um tanto lamentável e, assim, foi o único jogador ofensivo alemão a não marcar nenhum ponto. Muitos torcedores, especialistas e jornalistas exigiram, então, que Sane fosse para o banco contra a Costa do Marfim — as alternativas consideradas são Deniz Undav e Jamie Leweling. Do ponto de vista do técnico da seleção alemã, essas reações foram tendenciosas e injustificadas.