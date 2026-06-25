No entanto, as qualidades esportivas do atacante chamaram a atenção de Klopp imediatamente na Premier League. A força e o estilo de jogo do jogador, hoje com 29 anos, causaram boa impressão.

Klopp lembrou-se de sua reação na época: “Uau! Que jogador é esse? Tive que pesquisá-lo no Google.” O resultado da pesquisa foi surpreendente: “Opa, ele é alemão.”

A ascensão de Undav aconteceu longe dos holofotes. O atacante não passou pelas típicas categorias de base dos clubes de elite, mas ganhou experiência no futebol profissional na Liga Regional e na 3ª Divisão. Passando pela segunda equipe do Eintracht Braunschweig e pelo SV Meppen, seu caminho levou-o, após alguns desvios, aos holofotes.