O ex-técnico de sucesso do Liverpool admitiu abertamente que, no início de sua passagem pela Inglaterra, não havia avaliado corretamente o artilheiro. O momento do primeiro encontro ficou gravado na memória do técnico de 59 anos. “Lembro-me do momento em que o vi pela primeira vez no Brighton. Naquela época, eu nem sabia que ele era alemão”, disse Klopp.
Traduzido por
"Nem sabia que ele era alemão": Jürgen Klopp teve que pesquisar no Google um jogador da seleção alemã
No entanto, as qualidades esportivas do atacante chamaram a atenção de Klopp imediatamente na Premier League. A força e o estilo de jogo do jogador, hoje com 29 anos, causaram boa impressão.
Klopp lembrou-se de sua reação na época: “Uau! Que jogador é esse? Tive que pesquisá-lo no Google.” O resultado da pesquisa foi surpreendente: “Opa, ele é alemão.”
A ascensão de Undav aconteceu longe dos holofotes. O atacante não passou pelas típicas categorias de base dos clubes de elite, mas ganhou experiência no futebol profissional na Liga Regional e na 3ª Divisão. Passando pela segunda equipe do Eintracht Braunschweig e pelo SV Meppen, seu caminho levou-o, após alguns desvios, aos holofotes.
- Getty Images Sport
Undav conseguiu seu grande avanço no Union Saint-Gilloise
É justamente essa trajetória que impressiona Klopp. O ex-técnico elogiou a humildade do jogador: “Ele sabe de onde vem. Sabe onde estava há alguns anos. Jogou nas divisões inferiores do futebol até que tudo deu certo.”
A grande chance surgiu para Undav no Union Saint-Gilloise, da primeira divisão belga. A partir daí, o clube inglês Brighton & Hove Albion garantiu os serviços do atacante em 2022 por uma quantia de sete milhões de euros.
Após um empréstimo ao VfB Stuttgart, o clube da Suábia concretizou a transferência em 2024 e transferiu pouco menos de 27 milhões de euros para a Inglaterra. Antes da Copa do Mundo, a diretoria do Stuttgart deu mais um sinal de confiança e renovou antecipadamente o contrato com o jogador da seleção nacional até 2029, incluindo uma opção de prorrogação por mais um ano.
Deniz Undav se torna, na Copa do Mundo, um craque reserva sem igual
Na Copa do Mundo, Undav está, no momento, justificando plenamente a confiança depositada nele. Ele se tornou um dos destaques da seleção comandada pelo técnico Julian Nagelsmann. Sua eficiência não tem igual ao longo do torneio: em apenas 56 minutos em campo, o atacante já marcou três gols e ainda deu duas assistências.
Para Klopp, a questão de Undav é, portanto, um “assunto totalmente positivo”. O atacante deve, sem dúvida, manter sua atitude positiva e seu ímpeto. No entanto, o especialista de TV não interpreta essas excelentes atuações como reserva como um pedido por uma vaga no time titular. “Isso cabe ao técnico da seleção decidir, porque ele é quem tem uma visão mais clara da situação. Nós podemos apenas especular”, disse Klopp.
No entanto, Klopp acabou revelando uma tendência sobre como ele próprio escalaria o jogador de Stuttgart: “Eu continuaria colocando Deniz Undav como reserva.”
Nagelsmann aparentemente compartilhava dessa opinião. Também na última partida da fase de grupos contra o Equador, Undav começará no banco. As únicas mudanças na escalação inicial da Alemanha dizem respeito aos jogadores contundidos ou lesionados. Antonio Rüdiger entrará no lugar de Nico Schlotterbeck (ruptura do ligamento medial), enquanto David Raum substituirá Nathaniel Brown na lateral esquerda. Isso foi anunciado pelo técnico da seleção alemã na coletiva de imprensa antes da partida na noite de quinta-feira (horário da Europa Central).