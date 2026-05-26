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Nem por isso! Harry Kane conquista a Chuteira de Ouro da Europa, com o prolífico atacante do Bayern de Munique terminando com 18 pontos de vantagem sobre a estrela do Manchester City, Erling Haaland
Uma campanha recorde para a estrela do Bayern
Kane garantiu a Chuteira de Ouro Europeia 2025-26 após marcar 36 gols em apenas 31 partidas da Bundesliga. Esse desempenho fenomenal rendeu ao jogador de 32 anos 72 pontos, colocando-o confortavelmente no topo da classificação continental. Ele terminou com 18 pontos de vantagem sobre Haaland, que acumulou 54 pontos após uma temporada nacional com 27 gols.
Ao levantar o troféu, o atacante se junta às lendas do clube Gerd Müller e Robert Lewandowski como os únicos jogadores do Bayern de Munique a conquistar o prestigioso prêmio duas vezes. Kane, que já havia vencido o prêmio na temporada 2023-24, demonstrou uma precisão que o destacou completamente.
Números sem precedentes e domínio no mercado interno
Além de suas proezas no campeonato, o atacante teve uma temporada sem precedentes em todas as competições. Kane marcou a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas, incluindo 14 gols em 13 jogos da Liga dos Campeões da UEFA e 10 gols em seis partidas da DFB-Pokal. Marcar um gol em sua única participação na DFL-Supercup reforçou ainda mais sua eficácia implacável diante do gol. Esse desempenho individual histórico ajudou o Bayern de Munique a conquistar tanto o título da Bundesliga quanto a DFB-Pokal.
Refletindo sobre suas conquistas monumentais, Kane disse: “Foi a melhor temporada da minha carreira, pessoalmente.” Esse total fenomenal marca um marco sem precedentes em sua carreira profissional.
Rivais acirrados mantêm o domínio no campeonato nacional
Embora Kane tenha levado o prêmio máximo, seus principais rivais mantiveram seus próprios padrões fenomenais. Apesar de terminar como vice-campeão na competição europeia, Haaland ainda tinha motivos para comemorar, após ser coroado artilheiro da Premier League pela terceira vez em quatro temporadas com o Manchester City.
Enquanto isso, Mbappé defendeu com sucesso seu status de artilheiro mais prolífico da Espanha. O atacante do Real Madrid terminou como artilheiro da La Liga pela segunda temporada consecutiva, após conquistar a Chuteira de Ouro na temporada passada, provando que os artilheiros de elite da Europa continuam em uma categoria à parte.
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A glória na Copa do Mundo e a disputa pela Bola de Ouro aguardam
A atenção volta-se agora para o cenário internacional, com Kane, Haaland e Mbappé se preparando para a tão esperada Copa do Mundo de 2026. Com o fim da temporada nacional, o torneio mundial deste verão será o verdadeiro campo de provas. O sucesso no cenário mundial de qualquer um desses três prolíficos atacantes será, sem dúvida, decisivo para determinar o vencedor final da Bola de Ouro de 2026, preparando o terreno para uma disputa cativante.