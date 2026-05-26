Kane garantiu a Chuteira de Ouro Europeia 2025-26 após marcar 36 gols em apenas 31 partidas da Bundesliga. Esse desempenho fenomenal rendeu ao jogador de 32 anos 72 pontos, colocando-o confortavelmente no topo da classificação continental. Ele terminou com 18 pontos de vantagem sobre Haaland, que acumulou 54 pontos após uma temporada nacional com 27 gols.

Ao levantar o troféu, o atacante se junta às lendas do clube Gerd Müller e Robert Lewandowski como os únicos jogadores do Bayern de Munique a conquistar o prestigioso prêmio duas vezes. Kane, que já havia vencido o prêmio na temporada 2023-24, demonstrou uma precisão que o destacou completamente.