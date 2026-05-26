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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Moataz Elgammal

Traduzido por

Nem por isso! Harry Kane conquista a Chuteira de Ouro da Europa, com o prolífico atacante do Bayern de Munique terminando com 18 pontos de vantagem sobre a estrela do Manchester City, Erling Haaland

H. Kane
E. Haaland
Bayern de Munique
Manchester City
K. Mbappe
Real Madrid
Bundesliga
Premier League

Harry Kane foi oficialmente coroado vencedor da Chuteira de Ouro Europeia 2025-26, após uma temporada extraordinária como artilheiro pelo Bayern de Munique. O capitão da Inglaterra superou de forma decisiva o atacante do Manchester City, Erling Haaland, e a estrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, na disputa pelo prestigioso prêmio, consolidando seu status como o artilheiro mais letal das principais ligas da Europa.

  • Uma campanha recorde para a estrela do Bayern

    Kane garantiu a Chuteira de Ouro Europeia 2025-26 após marcar 36 gols em apenas 31 partidas da Bundesliga. Esse desempenho fenomenal rendeu ao jogador de 32 anos 72 pontos, colocando-o confortavelmente no topo da classificação continental. Ele terminou com 18 pontos de vantagem sobre Haaland, que acumulou 54 pontos após uma temporada nacional com 27 gols.

    Ao levantar o troféu, o atacante se junta às lendas do clube Gerd Müller e Robert Lewandowski como os únicos jogadores do Bayern de Munique a conquistar o prestigioso prêmio duas vezes. Kane, que já havia vencido o prêmio na temporada 2023-24, demonstrou uma precisão que o destacou completamente.

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  • Números sem precedentes e domínio no mercado interno

    Além de suas proezas no campeonato, o atacante teve uma temporada sem precedentes em todas as competições. Kane marcou a impressionante marca de 61 gols em 51 partidas, incluindo 14 gols em 13 jogos da Liga dos Campeões da UEFA e 10 gols em seis partidas da DFB-Pokal. Marcar um gol em sua única participação na DFL-Supercup reforçou ainda mais sua eficácia implacável diante do gol. Esse desempenho individual histórico ajudou o Bayern de Munique a conquistar tanto o título da Bundesliga quanto a DFB-Pokal.

    Refletindo sobre suas conquistas monumentais, Kane disse: “Foi a melhor temporada da minha carreira, pessoalmente.” Esse total fenomenal marca um marco sem precedentes em sua carreira profissional.


  • Rivais acirrados mantêm o domínio no campeonato nacional

    Embora Kane tenha levado o prêmio máximo, seus principais rivais mantiveram seus próprios padrões fenomenais. Apesar de terminar como vice-campeão na competição europeia, Haaland ainda tinha motivos para comemorar, após ser coroado artilheiro da Premier League pela terceira vez em quatro temporadas com o Manchester City.

    Enquanto isso, Mbappé defendeu com sucesso seu status de artilheiro mais prolífico da Espanha. O atacante do Real Madrid terminou como artilheiro da La Liga pela segunda temporada consecutiva, após conquistar a Chuteira de Ouro na temporada passada, provando que os artilheiros de elite da Europa continuam em uma categoria à parte.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    A glória na Copa do Mundo e a disputa pela Bola de Ouro aguardam

    A atenção volta-se agora para o cenário internacional, com Kane, Haaland e Mbappé se preparando para a tão esperada Copa do Mundo de 2026. Com o fim da temporada nacional, o torneio mundial deste verão será o verdadeiro campo de provas. O sucesso no cenário mundial de qualquer um desses três prolíficos atacantes será, sem dúvida, decisivo para determinar o vencedor final da Bola de Ouro de 2026, preparando o terreno para uma disputa cativante.