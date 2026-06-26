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“Nem pensar” - O futebol europeu no Sunderland surpreende o icônico ex-técnico, enquanto Peter Reid aposta que os Black Cats vão conseguir mais “munição” na janela de transferências de verão
Sunderland na Liga Europa ao lado da Juventus e do AC Milan
Essa classificação final foi suficiente para garantir a primeira participação em uma competição continental em 53 anos. O Sunderland disputará a Liga Europa na próxima temporada ao lado de times como Juventus, AC Milan, Marselha e Rennes.
Há apenas quatro anos, após uma passagem de quatro temporadas pela terceira divisão do futebol inglês, os Black Cats comemoravam o acesso da League One. Eles voltaram à elite ao vencerem a final do playoff do Campeonato Inglês em 2025.
Muitos esperavam que a ascensão meteórica no Nordeste do país fosse interrompida assim que o time voltasse à elite, mas algumas contratações inteligentes — que trouxeram jogadores como Granit Xhaka e Brian Brobbey — permitiram que o Sunderland se mantivesse com firmeza entre os grandes. A vitória na última rodada sobre o Chelsea, no Stadium of Light, confirmou a classificação para a Europa.
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Reid aposta que o Sunderland vai realizar mais negociações de transferência inteligentes
A segunda temporada na Premier League já é difícil o suficiente sem que mais jogos sejam adicionados a um calendário já lotado; então, isso deveria ser motivo de preocupação em Wearside? Quando essa pergunta foi feita a Reid, que levou o Sunderland à promoção duas vezes e conquistou duas vezes o sétimo lugar entre 1995 e 2002, o ex-técnico dos Black Cats — falando no maior leilão do mundo com tema da Copa do Mundo, promovido pela BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “Acredite ou não, eu estava nas partidas do playoff quando eles subiram. O Coventry foi o melhor time nas duas partidas do playoff — a semifinal. O Sheffield United, na minha opinião, foi indiscutivelmente o melhor time. Mas eles encontraram um jeito.
“O que eu adorei foi que todo mundo dizia que o Sunderland iria cair. As contratações, o Xhaka, têm sido excelentes. E eu quero dizer excelentes mesmo. Da forma como o clube está estruturado agora e com a torcida que tem, não me surpreenderia se eles conseguissem de novo. Se as contratações forem tão boas quanto foram no verão passado, acho que eles terão munição suficiente.
“Eu estava no jogo entre Tottenham e Everton, a última partida da temporada, um grande jogo — o Sunderland disputando uma vaga na Europa, os cenários eram possíveis, mas achei que não havia a menor chance. Eles conseguiram.
“Estou muito feliz pela torcida, porque eles são simplesmente incríveis. Fantásticos. Todo o mérito é deles. Um grande clube de futebol, com uma história magnífica. O reforço é crucial. Mas, sem dúvida, eles se saíram brilhantemente. Acho que podem continuar. Mas, como sabemos, é realmente difícil.”
Será que o Sunderland conseguirá lidar com as exigências adicionais da Europa?
O Sunderland precisará reforçar o elenco nas próximas semanas, já que é necessário aumentar a profundidade do elenco para dar conta das exigências das competições nacionais e continentais. Em situações como essa, pode ser fácil desperdiçar dinheiro.
Sobre a necessidade de evitar cair nessa armadilha, Reid acrescentou: “Como você disse na última janela de transferências, eles fizeram um trabalho incrível. Eles precisam repetir o feito.
“Se você quer ser técnico, o importante é a gestão de pessoas, o recrutamento e a formação de jogadores na base. Essas são as três coisas cruciais na gestão do futebol, na minha opinião.
“O Sunderland, nos últimos anos, tem se saído de forma absolutamente brilhante. Não se esqueçam do Sunderland: eles tiveram Jordan Pickford, Jordan Henderson — todos saíram das categorias de base do clube. E continuam fazendo isso. Eles caíram para a primeira divisão em tempos difíceis, mas estou convencido de que, com a estrutura atual do clube, vão ficar cada vez mais fortes.”
- BUDDS Auctions
Aumento do interesse pelos ídolos dos fãs nos mercados de artigos de coleção
Reid se tornou um herói dos tempos modernos no Sunderland depois de dar a um grupo leal de torcedores algo com que sonhar. A geração de 2026 está fazendo o mesmo, com o surgimento de jogadores favoritos da torcida que vão gerar muito interesse nos mercados de memorabilia nos próximos anos.
Alguns itens notáveis nesse segmento foram recentemente leiloados — enquanto a fase final da Copa do Mundo se desenrola na América do Norte —, com camisas de 1966 de Martin Peters e Alan Ball entre os lotes, vendidas por 140.000 libras e 30.000 libras, respectivamente, enquanto uma camisa do Pelé foi arrematada por 42.000 libras.
O Leilão da Copa do Mundo daBUDDS ocorreu em 25 de junho de 2026, com um leilão online programado com início em 2 de junho. A lista completa dos resultados pode ser encontrada aqui e aqui, enquanto uma avaliação online gratuita de qualquer item de memorabilia esportiva pode ser solicitada aqui.