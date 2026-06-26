“Nem pensar” - O futebol europeu no Sunderland surpreende o icônico ex-técnico, enquanto Peter Reid aposta que os Black Cats vão conseguir mais “munição” na janela de transferências de verão

A segunda temporada na Premier League já é difícil o suficiente sem que mais jogos sejam adicionados a um calendário já lotado; então, isso deveria ser motivo de preocupação em Wearside? Quando essa pergunta foi feita a Reid, que levou o Sunderland à promoção duas vezes e conquistou duas vezes o sétimo lugar entre 1995 e 2002, o ex-técnico dos Black Cats — falando no maior leilão do mundo com tema da Copa do Mundo, promovido pela BUDDS, a principal leiloeira especializada em memorabilia esportiva do Reino Unido — disse ao GOAL: “Acredite ou não, eu estava nas partidas do playoff quando eles subiram. O Coventry foi o melhor time nas duas partidas do playoff — a semifinal. O Sheffield United, na minha opinião, foi indiscutivelmente o melhor time. Mas eles encontraram um jeito.

“O que eu adorei foi que todo mundo dizia que o Sunderland iria cair. As contratações, o Xhaka, têm sido excelentes. E eu quero dizer excelentes mesmo. Da forma como o clube está estruturado agora e com a torcida que tem, não me surpreenderia se eles conseguissem de novo. Se as contratações forem tão boas quanto foram no verão passado, acho que eles terão munição suficiente.

“Eu estava no jogo entre Tottenham e Everton, a última partida da temporada, um grande jogo — o Sunderland disputando uma vaga na Europa, os cenários eram possíveis, mas achei que não havia a menor chance. Eles conseguiram.

“Estou muito feliz pela torcida, porque eles são simplesmente incríveis. Fantásticos. Todo o mérito é deles. Um grande clube de futebol, com uma história magnífica. O reforço é crucial. Mas, sem dúvida, eles se saíram brilhantemente. Acho que podem continuar. Mas, como sabemos, é realmente difícil.”