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"Nem p*rra sei!" - Erling Haaland faz pergunta impossível, sem resposta, enquanto ex-zagueiro do Manchester City revela como tentaria parar atacante ao estilo Ronaldo
Quantos gols Haaland marcou pelo Manchester City?
O zagueiro do Arsenal Gabriel Magalhaes é considerado um dos que mais chegaram perto de encontrar uma solução para o problema que é Haaland, depois de duelar com um rival feroz em várias partidas da Premier League, mas até ele já teve que engolir a própria humildade em alguns momentos.
Haaland já marcou 112 gols na primeira divisão inglesa, além de ter balançado as redes em 162 ocasiões no total pelo City ao longo de 198 partidas. Ele tem três Chuteiras de Ouro no currículo e fez parte da conquista histórica da Tríplice Coroa em 2022-23.
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Haaland vinculado a um contrato de 10 anos no Etihad
O Manchester City amarrou seu temido camisa 9 a um impressionante contrato de 10 anos, que deve vigorar até 2034, o que significa que ele provavelmente ainda vai atormentar adversários da Premier League por muitas temporadas. O interesse de clubes como o Real Madrid segue sendo rejeitado por enquanto.
Haaland vai querer conquistar mais títulos importantes em Manchester, além de voltar a entrar na disputa pelo reconhecimento da Bola de Ouro. Padrões individuais notáveis foram estabelecidos, e o desafio agora é mantê-los.
Como parar Haaland? Ele tem alguma fraqueza?
Sem nenhum sinal de que o poderoso jogador de 26 anos vá desacelerar, depois de fazer sua estreia em Copa do Mundo pela Noruega, como você pode tentar contê-lo? Haaland tem alguma fraqueza?
Quando essas perguntas foram feitas a Hendry, o ex-zagueiro do City, falando com exclusividade à GOAL em associação com a Bet442, disse: “Eu vou responder isso, p*rra, quem sabe!
“Você sabe como os zagueiros do Arsenal... o Gabriel faz isso. Gabriel é um craque. Se fosse o caso, eu só tentaria mexer com ele. Já falei antes sobre 98 e Ronaldo, e eu faria algum tipo de comparação com isso? Na verdade, eu não tentei mexer com ele, mas queria entrar em campo e jogar da melhor forma possível, além de me testar. E não seria diferente contra jogadores como Haaland.
“Não estou dizendo que ele seja um Ronaldo dos tempos modernos, o R9, não estou dizendo isso de forma alguma, mas, de maneira semelhante, você precisa pensar no que os zagueiros pensam quando jogam contra esse tipo de jogador.
“Quero dizer, o Haaland correndo em velocidade máxima na sua direção, você pensaria: ‘vem um rolo compressor’. E não foi muito diferente de quando eu joguei em 98 contra o Ronaldo. Mas o Haaland, neste momento, está em um nível só dele. É único.
“Você tem [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, esse tipo. Há alguns deles ao longo dos anos. Eu realmente não acho que exista outro Haaland que meta tanto medo nos defensores quanto ele.
“Mas eu tentaria irritá-lo. Só que isso é à moda antiga. Não sei se alguns dos jogadores que enfrentam Haaland têm o mesmo preparo físico e a mesma força. E você gostaria de pensar que eles entrariam nessa, tentariam enfrentá-lo de igual para igual com os pontos fortes dele, mas provavelmente acabariam tentando irritá-lo e ver se conseguem uma reação dessa forma.”
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Jogos do Manchester City em 2026-27: Community Shield e Premier League
Haaland voltou aos treinamentos no City antes da temporada 2026-27. Agora, ele está trabalhando sob o comando de um novo técnico, depois de ver Enzo Maresca substituir Pep Guardiola no Etihad Stadium, e estará ansioso para abrir uma nova era no Manchester City em grande estilo.
Ele pode estar envolvido em um duelo da Community Shield com o Arsenal em Cardiff no domingo, antes de o Manchester City iniciar mais uma tentativa de conquistar o título da Premier League em casa contra o Bournemouth em 23 de agosto.
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