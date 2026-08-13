Sem nenhum sinal de que o poderoso jogador de 26 anos vá desacelerar, depois de fazer sua estreia em Copa do Mundo pela Noruega, como você pode tentar contê-lo? Haaland tem alguma fraqueza?

Quando essas perguntas foram feitas a Hendry, o ex-zagueiro do City, falando com exclusividade à GOAL em associação com a Bet442, disse: “Eu vou responder isso, p*rra, quem sabe!

“Você sabe como os zagueiros do Arsenal... o Gabriel faz isso. Gabriel é um craque. Se fosse o caso, eu só tentaria mexer com ele. Já falei antes sobre 98 e Ronaldo, e eu faria algum tipo de comparação com isso? Na verdade, eu não tentei mexer com ele, mas queria entrar em campo e jogar da melhor forma possível, além de me testar. E não seria diferente contra jogadores como Haaland.

“Não estou dizendo que ele seja um Ronaldo dos tempos modernos, o R9, não estou dizendo isso de forma alguma, mas, de maneira semelhante, você precisa pensar no que os zagueiros pensam quando jogam contra esse tipo de jogador.

“Quero dizer, o Haaland correndo em velocidade máxima na sua direção, você pensaria: ‘vem um rolo compressor’. E não foi muito diferente de quando eu joguei em 98 contra o Ronaldo. Mas o Haaland, neste momento, está em um nível só dele. É único.

“Você tem [Luis] Suarez, [Sergio] Aguero, Romario, esse tipo. Há alguns deles ao longo dos anos. Eu realmente não acho que exista outro Haaland que meta tanto medo nos defensores quanto ele.

“Mas eu tentaria irritá-lo. Só que isso é à moda antiga. Não sei se alguns dos jogadores que enfrentam Haaland têm o mesmo preparo físico e a mesma força. E você gostaria de pensar que eles entrariam nessa, tentariam enfrentá-lo de igual para igual com os pontos fortes dele, mas provavelmente acabariam tentando irritá-lo e ver se conseguem uma reação dessa forma.”