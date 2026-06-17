Escalado como centroavante, Ronaldo passou a maior parte do tempo vagando entre os zagueiros congoleses. Às vezes, ele até esperava na posição de impedimento, aguardando que eles recuassem lentamente até a sua altura. Às vezes, Ronaldo parecia quase tão estático quanto o torcedor cult do Congo, Lumumba Vea, conhecido por ficar imóvel em um pedestal durante toda a partida, com o braço direito erguido, imitando assim uma estátua do herói popular congolês Patrice Lumumba. Devido às restrições de entrada relacionadas ao ebola, Lumumba Vea perdeu a primeira partida do Congo, mas deve chegar a tempo para os dois jogos restantes da fase de grupos.

Ronaldo tentou uma vez uma finta sem sucesso pela esquerda na área, caiu ao tentar um chute de bicicleta e, várias vezes, demonstrou irritação com gestos exagerados pelo fato de seus companheiros não o utilizarem adequadamente. Ele não participou do gol de abertura marcado por João Neves no início da partida.

Em seguida, a seleção portuguesa, que na verdade é tão talentosa, passou a jogar no modo defensivo. Parecia que a letargia de Ronaldo estava contagiando seus companheiros — até que o Congo, nos acréscimos do primeiro tempo, marcou o gol de empate, que não foi imerecido. Em seguida, Ronaldo criticou abertamente seu próprio goleiro, Diogo Costa, em campo, à vista de todos. O próprio Ronaldo, aliás, abriu mão de qualquer trabalho defensivo.

Para completar o quadro, é preciso observar que Messi também não se destacou contra a Argélia como um súbito prodígio da corrida e do trabalho. Ao contrário de Ronaldo, porém, ele pelo menos buscava ativamente as bolas e não ficava esperando por elas. O balanço de Ronaldo no primeiro tempo contra o Congo: 0 chutes, 0 dribles, 16 passes, 15 deles para trás.