Cerca de duas horas antes do início da partida, uma ovação estrondosa irrompeu pela primeira vez na arena de Houston. O motivo: nos telões gigantes, era possível ver ao vivo Cristiano Ronaldo saindo do ônibus da equipe. Pouco depois, um dos dezenas de milhares de torcedores nas arquibancadas, vestindo a camisa do CR7, foi entrevistado. Ele gritou no microfone: “Estamos aqui para torcer pelo Cristiano Ronaldo!”
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Nem mesmo seu fã mundialmente famoso consegue animá-lo! Esse Cristiano Ronaldo é um empecilho para as chances de Portugal na Copa do Mundo
Ficou claro rapidamente o que estava em jogo em Houston: não era Portugal, muito menos a República Democrática do Congo, mas sim Cristiano Ronaldo. O astro de 41 anos do Al-Nassr precisava, afinal, dar o troco no tão aguardado duelo dos “GOAT”. No dia anterior, seu eterno rival Lionel Messi (38) havia levado a Argentina à vitória por 3 a 0 sobre a Argélia com um hat-trick. Além disso, ele havia igualado o recorde de Ronaldo de gols em cinco Copas do Mundo diferentes e, ainda, o recorde histórico de Miroslav Klose de 16 gols em Copas do Mundo.
43 minutos antes do apito inicial, Ronaldo finalmente entrou em campo para o aquecimento. Para entrar no clima, ele chutou a bola repetidamente para o gol vazio — e seus torcedores (ou seja, praticamente todas as pessoas no estádio) enlouqueciam a cada vez. Como se soube mais tarde: com sabedoria e previsão, pois Ronaldo não lhes deu motivos para comemorar nos 90 minutos seguintes, enfrentando zagueiros adversários e até mesmo um goleiro.
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Parecia que a apatia de Cristiano Ronaldo estava contagiando seus companheiros
Escalado como centroavante, Ronaldo passou a maior parte do tempo vagando entre os zagueiros congoleses. Às vezes, ele até esperava na posição de impedimento, aguardando que eles recuassem lentamente até a sua altura. Às vezes, Ronaldo parecia quase tão estático quanto o torcedor cult do Congo, Lumumba Vea, conhecido por ficar imóvel em um pedestal durante toda a partida, com o braço direito erguido, imitando assim uma estátua do herói popular congolês Patrice Lumumba. Devido às restrições de entrada relacionadas ao ebola, Lumumba Vea perdeu a primeira partida do Congo, mas deve chegar a tempo para os dois jogos restantes da fase de grupos.
Ronaldo tentou uma vez uma finta sem sucesso pela esquerda na área, caiu ao tentar um chute de bicicleta e, várias vezes, demonstrou irritação com gestos exagerados por seus companheiros não o utilizarem adequadamente. Ele não participou do gol de abertura marcado por João Neves no início da partida.
Em seguida, a seleção portuguesa, que na verdade é tão talentosa, passou a jogar no modo defensivo. Parecia que a letargia de Ronaldo estava contagiando seus companheiros — até que o Congo, nos acréscimos do primeiro tempo, marcou o gol de empate, que não foi imerecido. Em seguida, Ronaldo criticou abertamente seu próprio goleiro, Diogo Costa, em campo, à vista de todos. O próprio Ronaldo, aliás, abriu mão de qualquer trabalho defensivo.
Para completar o quadro, é preciso observar que Messi também não se destacou contra a Argélia como um súbito prodígio da corrida e do trabalho. Ao contrário de Ronaldo, porém, ele pelo menos buscava ativamente as bolas e não ficava esperando por elas. O balanço de Ronaldo no primeiro tempo contra o Congo: 0 chutes, 0 dribles, 16 passes, 15 deles para trás.
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Após o intervalo, Cristiano Ronaldo desperdiçou duas vezes a mesma chance
Entre os torcedores de Ronaldo nas arquibancadas, a decepção se espalhou rapidamente. Gritos isolados de “Meeessi” foram vaiados. A torcida só ficou realmente barulhenta uma vez no primeiro tempo. Foi quando o mundialmente famoso YouTuber IShowSpeed apareceu nos telões. Ele é considerado o maior fã de CR7 que existe e, vestindo sua camisa do Ronaldo, enlouqueceu sem pensar duas vezes. Nem mesmo essa cena pareceu motivar Ronaldo.
Após a virada de campo, nada mudou a princípio — até que, aos 68 minutos, Ronaldo, de repente, ficou livre para chutar (20º toque na bola!) e mandou a bola para fora, à direita. Seu companheiro de equipe Bruno Fernandes caiu no chão, pasmo e visivelmente irritado; afinal, ele estava atrás de Ronaldo, em uma posição de finalização claramente melhor. O 2 a 1 teria sido, provavelmente, apenas uma formalidade. Aos 74 minutos (21º toque na bola!), ele repetiu a cena com uma precisão surpreendente, mas sem deixar um companheiro melhor posicionado furioso. Porém, também sem sucesso. Em seguida, ele animou seus torcedores com gestos exagerados, que responderam com cantos educados — e foram novamente decepcionados no restante da partida.
Ronaldo havia entrado no torneio com o objetivo de conquistá-lo pela primeira vez. Para conseguir o que Messi conseguiu há quatro anos no Catar. Após esse empate na estreia e uma atuação geral decepcionante de Portugal, pode-se afirmar: Ronaldo é mais um fardo do que uma ajuda para a realização de seu próprio sonho.