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"Nem mesmo por 500 milhões de euros!" - A oferta pelo Michael Olise foi uma perda de tempo para o PSG, já que o Bayern de Munique declarou que o ponta francês é intocável
O Bayern põe um ponto final nas tentativas do PSG
O PSG sofreu um grande revés em seus esforços para contratar Olise. Os campeões franceses admiram o ponta há anos e o consideravam um alvo prioritário, mas o Bayern deixou claro que não está disposto a negociar. A excelente temporada de Olise só serviu para reforçar a determinação do Bayern.
O jogador da seleção francesa marcou 22 gols e deu 31 assistências em 52 partidas, estabelecendo-se como um dos jogadores mais influentes do clube e uma figura central em seus planos de longo prazo. Apesar do interesse contínuo do PSG, a diretoria do Bayern teria descartado qualquer possibilidade de transferência, insistindo que o ponta não está disponível sob nenhuma circunstância.
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A mensagem do Bayern não poderia ser mais clara
De acordo com reportagens do L'Equipe, os dirigentes do Bayern responderam com veemência às especulações sobre o futuro de Olise. Um dirigente do Bayern teria descartado a possibilidade de uma venda, afirmando: "Mesmo por 200 milhões de euros, ele não vai sair."
A posição do clube foi então reforçada ainda mais. Um membro da diretoria do Bayern teria declarado: “Olise não tem preço. Mesmo por 500 milhões de euros, ele não vai sair.”
Olise surge como uma peça fundamental do projeto do Bayern
A postura do Bayern vai além de simplesmente rejeitar propostas de transferência. O gigante alemão supostamente considera Olise um pilar fundamental de seu projeto esportivo e não tem intenção de permitir que um de seus jogadores mais produtivos saia do clube.
Para reforçar esse compromisso, o Bayern estaria trabalhando em uma renovação de contrato que o manteria no clube até 2031. O acordo proposto também incluiria, segundo relatos, um aumento salarial substancial. Tal medida colocaria Olise entre os jogadores mais bem pagos do Bayern e demonstraria ainda mais sua crescente importância ao lado de estrelas consagradas como Harry Kane.
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O PSG pode ser obrigado a considerar outros alvos
Com Olise já sob contrato até 2029 e o Bayern se recusando a considerar ofertas, as esperanças do PSG de contratar o ponta parecem cada vez mais irrealistas. O clube francês pode agora ter que voltar sua atenção para outras opções na busca por reforçar seu ataque, sendo Maghnes Akliouche, do AS Monaco, um dos alvos. Enquanto isso, espera-se que o Bayern ofereça um novo contrato a Olise após ele cumprir suas obrigações com a França na Copa do Mundo de 2026.