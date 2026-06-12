O PSG sofreu um grande revés em seus esforços para contratar Olise. Os campeões franceses admiram o ponta há anos e o consideravam um alvo prioritário, mas o Bayern deixou claro que não está disposto a negociar. A excelente temporada de Olise só serviu para reforçar a determinação do Bayern.

O jogador da seleção francesa marcou 22 gols e deu 31 assistências em 52 partidas, estabelecendo-se como um dos jogadores mais influentes do clube e uma figura central em seus planos de longo prazo. Apesar do interesse contínuo do PSG, a diretoria do Bayern teria descartado qualquer possibilidade de transferência, insistindo que o ponta não está disponível sob nenhuma circunstância.