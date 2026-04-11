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Arsenal League Cup GFXGOAL
علي سمير

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Nem mesmo os escanteios conseguiram salvar o “elefante coxo”... Do Manchester City ao Arsenal: muito obrigado pelo título da Premier League!

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M. Arteta
P. Guardiola
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O Aston Villa volta a perseguir o Arsenal

O “Elefante” caiu da árvore; nem seus escanteios e substituições adiantaram, nem as recomendações de Mikel Arteta à torcida para que levassem comida antes do jogo e se preparassem bem para o confronto contra o Bournemouth, que perdeu hoje por 2 a 1, na 32ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium.

Volte no tempo até 14 de abril de 2024, quando o Arsenal perdeu por 2 a 0 para o Aston Villa no Emirates Stadium, para saber que este clube nunca mudou e nunca mudará.

Embora o Manchester City tenha feito o possível para ajudá-lo a conquistar a Premier League “finalmente” nesta temporada, o Arsenal continua se recusando e se abstendo, afastando-se passo a passo do pódio do campeonato.

Não foi por falta de vontade, mas por incapacidade, perda de personalidade e talvez por falta de alguns elementos necessários para alcançar esse objetivo tão esperado desde 2004, com a geração invicta.

E por falar em derrota, a derrota de hoje para o Bournemouth não é o fim do mundo, mas sim o fim da esperança para o Arsenal, porque Pep Guardiola vai aproveitar essa oportunidade ao máximo, como fez em 2023 e 2024.

Guardiola fez tudo o que podia contra Mikel Arteta: empatou com o Tottenham, o Sunderland, o Chelsea, o Brighton, o West Ham e o Nottingham Forest, e perdeu para o Manchester United nos últimos 12 jogos; e, mesmo assim, o espanhol continua incapaz de aproveitar a oportunidade!

Até mesmo os escanteios, nos quais Arteta costumava confiar, não lhe serviram de nada, pois o futebol decidiu punir o espanhol por tudo na hora certa.


  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    A resposta está no título

    O jogo de hoje não foi um confronto qualquer, mas sim a vitória esperada para ampliar a diferença para 12 pontos, agora que estamos na 32ª rodada da Premier League, com um jogo adiado a favor do Manchester City.

    Por outro lado, o Manchester City enfrentava uma partida extremamente difícil contra o Chelsea fora de casa, o que torna esta rodada decisiva na corrida pelo título da Premier League.

    O clima no Emirates Stadium não era promissor desde o início; rostos marcados pela ansiedade misturada com esperança. Todos sabiam que o Arsenal não estava em sua melhor forma, e a vitória sobre o Sporting de Lisboa na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões não trazia nenhuma tranquilidade.

    Até mesmo o clima da torcida não estava animado para esse tipo de partida, como se os torcedores do Arsenal tivessem combinado com os jogadores para protagonizar um dos jogos mais frustrantes da história do clube.

    Arteta entrou com medo, como de costume, enfrentando Andoni Iraola, que costuma atormentá-lo a cada temporada. O espanhol jogou temendo a derrota, como sempre, e acabou sofrendo-a, além de ter sido derrotado sem sequer tentar fazer nada.

    O final foi exatamente como o início: um gol após pressão do Bournemouth, marcado por Eli Kropi aos 17 minutos, e outro gol de Alex Scott aos 74 minutos da partida, intercalados por um gol “inútil” de Victor Giocaris.

    Observação: as lesões de Jurrien Timber, Bukayo Saka, Riccardo Calafiori e Martin Ødegaard não são a causa do que aconteceu; o Arsenal apresenta um desempenho ruim tanto com a presença quanto com a ausência deles!



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  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BOURNEMOUTHAFP

    Nem mesmo os escanteios lhes serviram de nada

    A maior prova de que “o elefante decidiu cair da árvore” é a instabilidade com que o Arsenal tem jogado, o que afetou até mesmo alguns dos pontos fortes que costumavam dar ao time força e solidez, salvando-o em momentos críticos.

    Se você quiser saber se o Arsenal vai ganhar a Premier League nesta temporada ou não, basta observar as expressões faciais dos jogadores quando o time está perdendo ou mesmo empatando: ninguém sabe o que fazer, e não há nenhum líder ou inspirador em torno do qual se unir.

    Até mesmo nos escanteios: o time teve 10 hoje, além de outras jogadas de bola parada que poderiam tê-lo colocado de volta no jogo, mas não aproveitou nenhuma delas.

    Alguns vão sair por aí exaltando a genialidade de Andoni Iraola e dizendo que ele conseguiu decifrar a jogada dos escanteios, mas, na verdade, se voltarmos ao jogo, veremos uma total incapacidade dos jogadores de se movimentarem e se posicionarem dentro da área para receber a bola diante de um adversário que, para começar, não sabe lidar com jogadas de bola parada, como o Bournemouth.

    Algo anormal, inaceitável de qualquer forma, a mesma situação, o mesmo estilo e o mesmo pânico com que o Arsenal joga sempre que se aproxima de conquistar algo.

    Se fosse possível, o Manchester City deveria enviar uma mensagem ao Arsenal com o seguinte título: “Obrigado pela boa cooperação de vocês conosco; vocês nos presentearam com o Campeonato Inglês pela terceira vez, enquanto um ‘técnico mediano’ como Arne Slot conseguiu arrancá-lo de nós na temporada passada.”



  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Estes são os réus

    Primeiro, é preciso falar do espanhol Mikel Arteta. Ele nunca aprendeu com as lições do passado. Será que esqueceu o que aconteceu contra o Southampton na primeira temporada em que disputou a Premier League?

    Será que ele esqueceu o jogo contra o Aston Villa na temporada 2023/2024 no Emirates Stadium, que a equipe perdeu por 2 a 0 para o Aston Villa em 14 de abril, na 33ª rodada, e que resultou na perda do título da Premier League pela segunda vez consecutiva?

    O que Arteta fez durante toda a pausa internacional, sabendo que seu time não tinha mais a mesma solidez defensiva que apresentava no início da temporada, e o que ele fez sabendo que todos os seus jogadores de ataque estavam “fora de ação” há algumas semanas?

    E ao lado de Arteta estão estes...

    - Martín Zubimendi: a “armadilha” em que o Arsenal caiu e pela qual disputaram o Liverpool, o Real Madrid e o Barcelona, e “infelizmente” ele superou todos eles.

    - Ben White: já está acabado há algum tempo, e driblar ele é mais fácil do que vencer o Arsenal no Emirates Stadium quando o time está disputando o título do campeonato.

    - Declan Rice: tornou-se um “fantasma” da versão que exibiu na primeira metade da temporada.

    - Miles Lewis Skilley: Ele pode ir para o Manchester United, porque se não sabia o motivo de não ter jogado pelo Arsenal durante toda a temporada, agora já sabe!

    - Nuni Madueke: usar um pano na cabeça não significa que você é o Ronaldinho; o brasileiro de 46 anos poderia ter jogado melhor do que você hoje.

    - Gabriel Martinelli e Leandro Trossard: vocês podem seguir os passos de Skille na próxima oportunidade!

    E, finalmente, agora você pode dar uma olhada nos jogos restantes do Arsenal e do Manchester City na Premier League nesta temporada, e pode ficar torcendo para que o Chelsea vença Pep Guardiola amanhã. Faça o que quiser, mas quem não aproveita essas oportunidades não merece ganhar nada.

    O City pode vencer o Chelsea com um jogo a menos, reduzindo a diferença para 3 pontos. Além disso, o próximo jogo do Arsenal será contra o Manchester City e, se este último vencer, ficará empatado em pontos com o Arsenal. É assim que se vê a situação com realismo, o que indica que o tempo de Arteta no Emirates Stadium já chegou ao fim.


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