Nem mesmo os escanteios conseguiram salvar o “elefante coxo”... Do Manchester City ao Arsenal: muito obrigado pelo título da Premier League!

O “Elefante” caiu da árvore; nem seus escanteios e substituições adiantaram, nem as recomendações de Mikel Arteta à torcida para que levassem comida antes do jogo e se preparassem bem para o confronto contra o Bournemouth, que perdeu hoje por 2 a 1, na 32ª rodada da Premier League, no Emirates Stadium.

Volte no tempo até 14 de abril de 2024, quando o Arsenal perdeu por 2 a 0 para o Aston Villa no Emirates Stadium, para saber que este clube nunca mudou e nunca mudará.

Embora o Manchester City tenha feito o possível para ajudá-lo a conquistar a Premier League “finalmente” nesta temporada, o Arsenal continua se recusando e se abstendo, afastando-se passo a passo do pódio do campeonato.

Não foi por falta de vontade, mas por incapacidade, perda de personalidade e talvez por falta de alguns elementos necessários para alcançar esse objetivo tão esperado desde 2004, com a geração invicta.

E por falar em derrota, a derrota de hoje para o Bournemouth não é o fim do mundo, mas sim o fim da esperança para o Arsenal, porque Pep Guardiola vai aproveitar essa oportunidade ao máximo, como fez em 2023 e 2024.

Guardiola fez tudo o que podia contra Mikel Arteta: empatou com o Tottenham, o Sunderland, o Chelsea, o Brighton, o West Ham e o Nottingham Forest, e perdeu para o Manchester United nos últimos 12 jogos; e, mesmo assim, o espanhol continua incapaz de aproveitar a oportunidade!

Até mesmo os escanteios, nos quais Arteta costumava confiar, não lhe serviram de nada, pois o futebol decidiu punir o espanhol por tudo na hora certa.



