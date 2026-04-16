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FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-REAL MADRIDAFP
Oliver Maywurm

Traduzido por

Nem mesmo Cristiano Ronaldo conseguiu isso! Arda Güler, do Real Madrid, bate um recorde antigo de Alessandro Del Piero e faz história várias vezes contra o Bayern

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
A. Guler

Arda Güler, do Real Madrid, fez história em vários aspectos durante a amarga eliminação nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Entre outras coisas, com seus dois gols na derrota por 3 a 4 na Allianz Arena na noite de quarta-feira, Güler tornou-se o primeiro jogador na história do Real Madrid a marcar dois gols de fora da área em uma partida eliminatória da Liga dos Campeões. Nem mesmo Cristiano Ronaldo conseguiu isso em seus nove anos no clube (2009 a 2018).


  • Güler marcou seu primeiro gol logo aos 35 segundos. O goleiro do Bayern, Manuel Neuer, cometeu um erro fatal ao passar a bola diretamente para os pés do turco, que controlou a bola com seu excelente pé esquerdo e chutou com efeito de uns bons 30 metros, mandando-a direto para o gol vazio.

    Aliás, Güler já havia feito história duplamente: foi tanto o gol mais rápido do Real quanto o gol sofrido mais rápido pelo Bayern na história de cada clube na Liga dos Campeões.

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  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Elogiado por Manuel Neuer: Arda Güler bate o recorde de Del Piero

    Depois que o árbitro Slavko Vincic, aos 29 minutos, marcou de forma bastante questionável uma falta a favor do Real Madrid após uma suposta falta de Konrad Laimer sobre Brahim Diaz, Güler posicionou a bola a uns bons 20 metros da meta. Com muita precisão, mas também com muita força, o meio-campista mandou a bola para o fundo da rede; Neuer chegou tarde e não conseguiu impedir o gol que colocou o placar em 2 a 1 para os madrilenos.

    “Havia muita força por trás, ele consegue fazer isso com facilidade e é isso que o destaca”, elogiou Neuer a Güler após a partida na DAZN. Com 21 anos e 49 dias, o jogador da seleção turca é agora o mais jovem da história a marcar um gol de falta direta em uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele superou a lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, cujo recorde havia durado mais de 30 anos – aliás, justamente em uma partida contra o Real Madrid.

    Com 21 anos e 132 dias, Del Piero era um pouco mais velho que Güler em 20 de março de 1996, quando colocou a Juve na frente com seu gol de falta direta na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra os Merengues, dando início à virada. Após uma derrota por 0 a 1 na partida de ida, os italianos acabaram vencendo por 2 a 0, avançaram para a semifinal e, mais tarde, conquistaram o título da Liga dos Campeões após uma vitória na final contra o Ajax de Amsterdã nos pênaltis.

  • Real Madrid: Arda Güler recebe cartão vermelho após o apito final contra o Bayern

    Güler e o Real, por outro lado, não conseguirão conquistar a Taça de Alemanha, já que a partida de volta em Munique teve um final amargo, apesar do excelente início do jogador canhoto. Os espanhóis chegaram a estar à frente por 3 a 2 até pouco antes do fim, o que os teria levado à prorrogação após a derrota por 1 a 2 na partida de ida. No entanto, aos 89 minutos, Luis Díaz, do Bayern, marcou o gol que, do ponto de vista do FCB, significou a salvação, empatando em 3 a 3; Michael Olise ainda marcou outro gol no último segundo, e o campeão alemão venceu por 4 a 3, avançando para as semifinais.

    O Real jogou em desvantagem numérica nos turbulentos minutos finais, depois que o meio-campista Eduardo Camavinga, que havia entrado como reserva, recebeu um cartão vermelho muito polêmico aos 86 minutos e foi mandado para o vestiário antes do tempo com um cartão amarelo-vermelho. A raiva do Real com a decisão foi enorme, e vários jogadores foram para cima do árbitro Vincic após o apito final. Güler, substituído pouco antes do fim, se irritou de forma particularmente violenta e, por isso, recebeu o cartão vermelho após o apito final.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Arda Güler quer causar sensação com a Turquia na Copa do Mundo

    Güler, que em 2023 foi transferido do Fenerbahçe para o Real Madrid por 28 milhões de euros, tornou-se titular nesta temporada após dois anos de adaptação no clube. Em 49 partidas disputadas em todas as competições, o jogador canhoto marcou seis gols e deu 13 assistências.

    No entanto, tudo indica que a temporada terminará sem títulos para Güler e companhia. Muito antes da eliminação da Liga dos Campeões, o Real já havia sido eliminado nas oitavas de final da Copa del Rey; na LaLiga, os merengues estão agora bem atrás do arquirrival FC Barcelona. A sete rodadas do fim, a vantagem do líder catalão sobre o time da capital é de nove pontos, praticamente impossível de ser recuperada.

    Enquanto isso, Güler também tem um grande objetivo para depois do fim da temporada: quer causar sensação no verão com a Turquia na Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá. No final de março, os turcos garantiram a vaga para a fase final nas eliminatórias com duas vitórias apertadas por 1 a 0 contra a Romênia e o Kosovo; lá, enfrentarão um grupo acessível com Austrália, Paraguai e os co-anfitriões EUA. A classificação para a fase eliminatória é, portanto, a meta mínima, e o meia Güler deve desempenhar um papel importante nesse processo.

  • Arda Güler: Seus números pelo Real Madrid


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    Assistências

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