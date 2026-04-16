Nem mesmo Cristiano Ronaldo conseguiu isso! Arda Güler, do Real Madrid, bate um recorde antigo de Alessandro Del Piero e faz história várias vezes contra o Bayern

Depois que o árbitro Slavko Vincic, aos 29 minutos, marcou de forma bastante questionável uma falta a favor do Real Madrid após uma suposta falta de Konrad Laimer sobre Brahim Diaz, Güler posicionou a bola a uns bons 20 metros da meta. Com muita precisão, mas também com muita força, o meio-campista mandou a bola para o fundo da rede; Neuer chegou tarde e não conseguiu impedir o gol que colocou o placar em 2 a 1 para os madrilenos.

“Havia muita força por trás, ele consegue fazer isso com facilidade e é isso que o destaca”, elogiou Neuer a Güler após a partida na DAZN. Com 21 anos e 49 dias, o jogador da seleção turca é agora o mais jovem da história a marcar um gol de falta direta em uma partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Ele superou a lenda da Juventus, Alessandro Del Piero, cujo recorde havia durado mais de 30 anos – aliás, justamente em uma partida contra o Real Madrid.

Com 21 anos e 132 dias, Del Piero era um pouco mais velho que Güler em 20 de março de 1996, quando colocou a Juve na frente com seu gol de falta direta na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra os Merengues, dando início à virada. Após uma derrota por 0 a 1 na partida de ida, os italianos acabaram vencendo por 2 a 0, avançaram para a semifinal e, mais tarde, conquistaram o título da Liga dos Campeões após uma vitória na final contra o Ajax de Amsterdã nos pênaltis.