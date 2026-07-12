Nem doença nem lesão! Por que Declan Rice foi substituído durante a vitória da Inglaterra sobre a Noruega na Copa do Mundo - com Thomas Tuchel explicando a decisão polêmica sobre o meio-campista do Arsenal

O técnico revelou que já havia planejado a substituição quando a Inglaterra perdia por 1 a 0. Apesar de ter conseguido o empate logo antes do intervalo, Tuchel manteve sua decisão, determinado a enviar uma mensagem agressiva ao seu time. Ele queria pressioná-los a ocupar posições mais avançadas em campo para superar a formação defensiva da Noruega.

Ao comentar sobre a mudança, Tuchel disse: “Complicamos as coisas para nós mesmos; alguns jogadores estavam sofrendo com o calor. Ezri Konsa era um deles, com cãibras nos tendões, e, junto com Declan, decidimos adotar um estilo mais ofensivo no intervalo. Foi uma mudança um pouco mais ofensiva. Tomei a decisão quando estávamos perdendo por 1 a 0 e não quis voltar atrás. Mesmo depois do empate, achei que esse era o sinal certo para a equipe: assumir posições mais avançadas e criar mais conexões quando a Noruega se defendesse em um bloco recuado. Trata-se de ficar mais perto da área adversária, então colocamos Ebs e Bukayo em campo, e isso significou que tivemos que tirar o Dec ou o Elliot [Anderson].”



