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Nem doença nem lesão! Por que Declan Rice foi substituído durante a vitória da Inglaterra sobre a Noruega na Copa do Mundo - com Thomas Tuchel explicando a decisão polêmica sobre o meio-campista do Arsenal
A aposta tática de Tuchel no calor de Miami
Tuchel admitiu que as condições extremas na Flórida tiveram um papel significativo nas mudanças que fez no elenco durante a vitória apertada contra a Noruega. Com os Três Leões perdendo por 1 a 0 no intervalo, o técnico alemão optou por uma ousada dupla substituição, colocando Bukayo Saka e Eberechi Eze em campo para injetar mais ímpeto ofensivo em uma equipe que parecia exausta pelo calor e pela umidade. A mudança tática acabou valendo a pena, já que a Inglaterra garantiu sua vaga nas semifinais graças a dois gols de Jude Bellingham, mas a substituição de Rice causou espanto, dada sua importância como pilar do meio-campo.
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Jogada ofensiva para romper o bloqueio profundo
O técnico revelou que já havia planejado a substituição quando a Inglaterra perdia por 1 a 0. Apesar de ter conseguido o empate logo antes do intervalo, Tuchel manteve sua decisão, determinado a enviar uma mensagem agressiva ao seu time. Ele queria pressioná-los a ocupar posições mais avançadas em campo para superar a formação defensiva da Noruega.
Ao comentar sobre a mudança, Tuchel disse: “Complicamos as coisas para nós mesmos; alguns jogadores estavam sofrendo com o calor. Ezri Konsa era um deles, com cãibras nos tendões, e, junto com Declan, decidimos adotar um estilo mais ofensivo no intervalo. Foi uma mudança um pouco mais ofensiva. Tomei a decisão quando estávamos perdendo por 1 a 0 e não quis voltar atrás. Mesmo depois do empate, achei que esse era o sinal certo para a equipe: assumir posições mais avançadas e criar mais conexões quando a Noruega se defendesse em um bloco recuado. Trata-se de ficar mais perto da área adversária, então colocamos Ebs e Bukayo em campo, e isso significou que tivemos que tirar o Dec ou o Elliot [Anderson].”
Gerenciando os minutos com visão tática
Embora a substituição no intervalo tenha sido, sem dúvida, uma decisão tática, Tuchel também precisou gerenciar proativamente a condição física de Rice. O ex-jogador do West Ham era uma grande dúvida para a partida, após ter perdido dois treinos consecutivos na preparação devido a um recente problema de saúde. Sabendo que Rice não aguentaria os 90 minutos completos, Tuchel fez a mudança no intervalo para reservar uma valiosa vaga de substituição para mais tarde na partida.
Tuchel confirmou esse raciocínio estratégico após a partida, afirmando: “Sabendo que Declan vinha enfrentando dificuldades nos últimos três dias — ele passou a maior parte do tempo de cama —, eu sabia que ele não aguentaria os 90 minutos. Eu também sabia que havia a possibilidade de a partida ir para os 120, então não queria desperdiçar outra substituição; por isso, tomei a decisão de tirar Declan para evitar ter que fazer outra substituição mais adiante.”
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O segredo para a vitória antes do confronto nas semifinais
Com o confronto nas semifinais contra a Argentina de Lionel Messi se aproximando nesta quarta-feira, a Inglaterra deve voltar para Kansas City para iniciar seus preparativos. Tuchel já sinalizou que a intensidade dos treinos será significativamente reduzida para permitir que Rice e o restante do elenco se recuperem das exaustivas partidas sob o sol da Flórida. “Eles precisam disso, sem dúvida alguma. Nosso nível de treinamento agora vai diminuir. Os próximos dias são cruciais. Temos mais um jogo pela frente. Essa vitória vai ajudar muito. Contamos com instalações de ponta para nos recuperarmos no mais alto nível”, concluiu o técnico.
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