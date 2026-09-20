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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

'Negreira ainda está aqui?' - José Mourinho, furioso, detona erros de arbitragem e alega viés sistêmico

J. Mourinho
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Atlético de Madrid x Real Madrid

José Mourinho fez duras críticas ao padrão de arbitragem de La Liga após a derrota quente do Real Madrid no dérbi para o Atlético de Madrid. O técnico português questionou a integridade da competição e sugeriu que vieses sistêmicos continuam prevalentes no futebol espanhol.

  • Mourinho questiona as escalações de arbitragem

    Após uma apertada derrota por 2 a 1 no Estadio Metropolitano, Mourinho não poupou críticas em sua avaliação da arbitragem da partida. O técnico do Real Madrid mirou especificamente o árbitro Ortiz Arias e o responsável pelo VAR Trujillo, sugerindo que a falta de experiência deles em alto nível ou o histórico anterior contra o Real Madrid teve papel decisivo no resultado.

    Falando à imprensa em seu estilo confrontador característico, Mourinho expressou sua incredulidade com a escolha dos responsáveis para uma partida de tamanha importância. "O árbitro não tinha experiência para apitar um dérbi. Ele tem 41 anos. É um árbitro ruim, que só fez jogos menores. Parabéns ao comitê de arbitragem por essa nomeação. Mas o senhor Trujillo tem histórico com o Real Madrid. Na Copa, em Girona, Osasuna. Ele é um árbitro de VAR com muito histórico."

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    Decepção no dérbi no Metropolitano

    Em campo, a partida foi uma batalha extenuante, e Alejandro Grimaldo e Jonathan David garantiram os pontos para a equipe de Diego Simeone. O Real Madrid saiu irritado depois de Cuti Romero escapar de um cartão vermelho por uma entrada alta, com as travas da chuteira expostas, em Jude Bellingham, em um primeiro tempo físico, mas os visitantes acabaram reduzidos a 10 jogadores pouco depois do intervalo, quando Dean Huijsen foi expulso por uma falta como último homem em Giuliano Simeone.

    Antonio Rudiger marcou de cabeça após uma cobrança de falta aos 89 minutos, mas a reação tardia do Real não foi suficiente para mudar o resultado. Com isso, o Atlético ultrapassa o Real Madrid e assume o segundo lugar na tabela, com 16 pontos, cinco atrás do líder Barcelona e um à frente de Real e Real Betis.

  • Alegações de viés sistêmico e desigualdade

    Mourinho foi além de apenas criticar decisões individuais, ao insinuar que há uma falta de justiça mais ampla na forma como La Liga é administrada. Ele comparou o tratamento dado ao Real Madrid com o de seus rivais, Barcelona e Atlético de Madrid, sugerindo que as condições estão longe de ser iguais para todos. Em uma demonstração clara da fúria do clube com a arbitragem, o Real Madrid anunciou que nenhum de seus jogadores teria permissão para falar na zona mista após a partida, refletindo uma indignação profunda com o que considera uma grave injustiça.

    O treinador manteve o tom desafiador, insistindo que sua equipe está sendo forçada a lutar contra mais do que apenas o adversário em campo. "Se nos deixarem competir em igualdade de condições, nós vamos. Não quero dizer que isso foi manipulado; quero acreditar que eles estão errados. Que o Comitê cometeu um erro ao colocar um homem de 41 anos no comando, e outro com um histórico contra o Real Madrid."

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    O fantasma do caso Negreira

    Um dos momentos mais explosivos do desabafo de Mourinho aconteceu quando ele fez referência ao escândalo em curso de Negreira, que há meses paira sobre o futebol espanhol. Ao mencionar o caso envolvendo o ex-dirigente da arbitragem Jose Maria Enriquez Negreira, Mourinho questionou se as sombras do passado ainda estão influenciando os resultados atuais.

    Mourinho apontou incidentes específicos ao longo da liga para reforçar seu argumento de que o Real Madrid está sendo injustamente visado, enquanto outros se beneficiam de decisões mais brandas. "Acontecem coisas neste estádio que não são normais. O gol anulado do Osasuna é uma piada, o que aconteceu em San Sebastian... A La Liga é a mesma de quando eu a deixei. Vamos lutar. Meus garotos estão saindo tristes. Negreira não está aqui, está? Ou ainda está?"

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