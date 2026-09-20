'Negreira ainda está aqui?' - José Mourinho, furioso, detona erros de arbitragem e alega viés sistêmico

Após uma apertada derrota por 2 a 1 no Estadio Metropolitano, Mourinho não poupou críticas em sua avaliação da arbitragem da partida. O técnico do Real Madrid mirou especificamente o árbitro Ortiz Arias e o responsável pelo VAR Trujillo, sugerindo que a falta de experiência deles em alto nível ou o histórico anterior contra o Real Madrid teve papel decisivo no resultado.

Falando à imprensa em seu estilo confrontador característico, Mourinho expressou sua incredulidade com a escolha dos responsáveis para uma partida de tamanha importância. "O árbitro não tinha experiência para apitar um dérbi. Ele tem 41 anos. É um árbitro ruim, que só fez jogos menores. Parabéns ao comitê de arbitragem por essa nomeação. Mas o senhor Trujillo tem histórico com o Real Madrid. Na Copa, em Girona, Osasuna. Ele é um árbitro de VAR com muito histórico."