O caso é explosivo, já que diretores esportivos e consultores deveriam, na verdade, manter uma distância rigorosa para evitar conflitos de interesse. De acordo com a reportagem, Krösche realizou a transação imobiliária em maio de 2022 — exatamente na fase em que negociava várias transferências com Bara para o Eintracht Frankfurt. Na época, o homem de 45 anos não havia comunicado essa transação ao Conselho Fiscal do clube de Hesse.
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Negócios imobiliários secretos no litoral do Adriático! Markus Krösche, presidente do Eintracht de Frankfurt, está em apuros devido a contatos estreitos com consultores
Especificamente, trata-se de dois terrenos na ilha croata de Dugi Otok, no mar Adriático, mais precisamente na vila de pescadores de Zman, que conta com 180 habitantes. Lá, Krösche adquiriu uma área localizada no alto de uma colina, totalmente coberta por arbustos de tojo.
Imagens de satélite no geoportal croata DGU comprovam que a parcela havia sido dividida anteriormente. Em 11 de maio de 2022, Lana Banely, esposa do consultor Bara, comprou uma parte do terreno. O contrato de compra estava juridicamente vinculado de tal forma que só teria validade se a outra parte fosse transferida para Krösche no mesmo dia.
Ambos os contratos foram autenticados no mesmo dia pela mesma tabeliã. Além disso, Banely já havia adquirido, em 2014, um terreno vizinho, no qual hoje se encontra uma ruína de três andares, cuja entrada exibe uma placa com a inscrição “Investidora: Lana Banely”.
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Negócios imobiliários: quais são as acusações contra Markus Krösche?
Por meio de seu advogado de imprensa, Krösche informou que, por volta do ano de 2020, estava procurando um imóvel para férias na Croácia. Além disso, a defesa afirma: “Andy Bara, a quem Markus Krösche contou casualmente sobre seus planos na época, deu a ele, no início de 2021, uma dica sem compromisso de que uma de suas vizinhas na ilha de Dugi Otok gostaria de vender seu terreno.”
Banely, uma ex-atleta de taekwondo e apresentadora de TV de destaque na Croácia, administra hoje um estúdio de design de interiores. O advogado de Krösche confirmou que a empresa dela foi contratada para “realizar a construção de uma casa de férias no terreno”. As licenças de construção estão em vigor desde 2023.
O próprio Krösche não vê nenhum problema nessa proximidade comercial. Seu advogado enfatizou: “A aquisição do imóvel em Dugi Otok não teve nenhuma relação com quaisquer transferências de jogadores.” Em nenhum momento houve “qualquer benefício direto ou indireto concedido a Markus Krösche por Andy Bara”.
Markus Krösche se pronunciou em relação ao Eintracht Frankfurt
A diretoria do clube de Frankfurt foi pega de surpresa pelas reportagens da mídia. O ex-presidente do Conselho Fiscal, Philip Holzer, confirmou que não havia sido informado por Krösche sobre a compra. Entretanto, a comissão principal do atual Conselho Fiscal analisou o assunto e solicitou uma declaração ao diretor esportivo.
Nessas conversas, Krösche “apresentou os fatos de forma abrangente, transparente e compreensível, além de ter disponibilizado os documentos pertinentes de maneira aberta e completa”, informou um porta-voz do clube. Atualmente, o conselho não vê indícios que justifiquem medidas adicionais. Em um comunicado oficial, foi afirmado: “Markus Krösche conta com a confiança do Conselho Fiscal.” Bara e sua esposa não responderam às perguntas do jornal *Bild*.
A relação comercial entre Krösche e Bara se desenvolveu ao longo do tempo. Já durante a passagem de Krösche pelo RB Leipzig (de 2019 a 2021), ele contratou, com o apoio de Bara, os futuros astros mundiais Josko Gvardiol e Dani Olmo. Após sua transferência para Frankfurt, Krösche levou mais três clientes de Bara para o Main: Jerome Onguene, Hrvoje Smolcic e Kristijan Jakic.
Enquanto Jakic se destacou, Onguene e Smolcic fracassaram. Na última temporada, Krösche reativou a rede de contatos em meio a uma crise esportiva e contratou o técnico Albert Riera, que também é um cliente de longa data de Bara. A contratação de Riera, no entanto, acabou se revelando um equívoco.
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Quais foram as conquistas de Markus Krösche com o Frankfurt?
No âmbito esportivo, Krösche conduziu o Eintracht a uma nova era, incluindo a conquista da Liga Europa em 2022 e a primeira classificação direta para a Liga dos Campeões em 2025.
Com Randal Kolo Muani, Omar Marmoush e Hugo Ekitike, ele gerou enormes retornos para a SGE e aumentou consideravelmente o valor do elenco. Esses sucessos o tornaram um profissional muito cobiçado: o FC Bayern de Munique e o Borussia Dortmund se interessaram por ele, e, mais recentemente, também o AC Milan. Na Red Bull, ele também é considerado um candidato à sucessão de Jürgen Klopp no cargo de “Head of Global Soccer”.
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