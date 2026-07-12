Especificamente, trata-se de dois terrenos na ilha croata de Dugi Otok, no mar Adriático, mais precisamente na vila de pescadores de Zman, que conta com 180 habitantes. Lá, Krösche adquiriu uma área localizada no alto de uma colina, totalmente coberta por arbustos de tojo.

Imagens de satélite no geoportal croata DGU comprovam que a parcela havia sido dividida anteriormente. Em 11 de maio de 2022, Lana Banely, esposa do consultor Bara, comprou uma parte do terreno. O contrato de compra estava juridicamente vinculado de tal forma que só teria validade se a outra parte fosse transferida para Krösche no mesmo dia.

Ambos os contratos foram autenticados no mesmo dia pela mesma tabeliã. Além disso, Banely já havia adquirido, em 2014, um terreno vizinho, no qual hoje se encontra uma ruína de três andares, cuja entrada exibe uma placa com a inscrição “Investidora: Lana Banely”.