O jornal se baseia em informações provenientes do meio do Dortmund. Segundo essas informações, os dirigentes do BVB estariam elaborando, nos bastidores, um “pacote criativo para El Mala” com o objetivo de trazer o atacante de 19 anos para o Signal Iduna Park.
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Negócio maluco de milhões revelado? O BVB parece estar de olho em Said El Mala, do Colônia, com um plano criativo de troca
Como o 1. FC Köln estabeleceu um limite financeiro extremamente alto, o Borussia precisa recorrer a algumas manobras. O modelo especulado: está em discussão uma taxa de transferência fixa de 30 milhões de euros por El Mala, que poderia aumentar em mais cinco milhões de euros por meio de bônus vinculados ao desempenho. Para tornar o negócio mais atraente para o clube de Colônia, o Dortmund também deve garantir uma participação na revenda.
Para diminuir a diferença em relação à exigência do Colônia, o BVB aparentemente pretende incluir dois jogadores emprestados na negociação. Um dos nomes concretamente cogitados nesse contexto é o do talentoso lateral-esquerdo Kabar.
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Kabar para Colônia, El Mala para o BVB?
O jogador de 20 anos poderia, em troca, adquirir valiosa experiência de jogo às margens do Reno. Resta saber, porém, se essa proposta de troca será bem recebida pelos “Geißböcke”. O diretor financeiro do Colônia, Philipp Türoff, se posicionou recentemente de forma inequívoca e deixou claro que o clube não pretende se afastar da exigência interna de 50 milhões.
De qualquer forma, uma transferência dessa magnitude está vinculada a uma condição para o Borussia. Somente se o ponta Karim Adeyemi for vendido neste verão — e, portanto, um ano antes do término oficial de seu contrato — é que o caminho estaria livre para a contratação da joia de Colônia. O orçamento necessário e a vaga no elenco do técnico Niko Kovac só estariam garantidos com essa saída.
Parece que o Tottenham também está de olho em El Mala
Na disputa pelo jovem jogador, o BVB precisa, de qualquer forma, enfrentar uma concorrência de peso. Conforme consta da edição mais recente da Sport Bild, o Tottenham Hotspur também está de olho no atacante do Colônia.
Embora os londrinos ainda não tenham feito nenhuma investida concreta, eles estão à espreita nos bastidores. Quanto a uma possível ligação com o TSG Hoffenheim, noticiada pelo Express há poucos dias, os dirigentes do clube de Kraichgau imediatamente descartaram a informação como um boato, embora o jornal tenha certeza de que “pode ter havido” alguma intenção nesse sentido.
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Será que o BVB também vai contratar o irmão de El Malas?
Para o BVB, um fator totalmente diferente pode ser decisivo nessa negociação: a família. A mãe de El Malas, Sandra, está muito interessada em que seus filhos “joguem aqui na Alemanha”.
Em Dortmund, haveria uma solução sob medida para isso, pois, na melhor das hipóteses, o irmão mais velho de Said, Malek, seria incluído no acordo. O centroavante de 21 anos poderia ser preparado gradualmente na segunda equipe do Dortmund, que atua na Regionalliga West.