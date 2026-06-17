Negócio maluco de milhões revelado? O BVB parece estar de olho em Said El Mala, do Colônia, com um plano criativo de troca

Como o 1. FC Köln estabeleceu um limite financeiro extremamente alto, o Borussia precisa recorrer a algumas manobras. O modelo especulado: está em discussão uma taxa de transferência fixa de 30 milhões de euros por El Mala, que poderia aumentar em mais cinco milhões de euros por meio de bônus vinculados ao desempenho. Para tornar o negócio mais atraente para o clube de Colônia, o Dortmund também deve garantir uma participação na revenda.

Para diminuir a diferença em relação à exigência do Colônia, o BVB aparentemente pretende incluir dois jogadores emprestados na negociação. Um dos nomes concretamente cogitados nesse contexto é o do talentoso lateral-esquerdo Kabar.