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Negócio fechado! Sunderland chega a acordo de £ 25,6 milhões com o Toulouse por promissor defensor Dayann Methalie
Grande avanço na busca por Methalie
Segundo a BBC Sport, o Sunderland finalmente fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao acertar uma taxa de £ 25,6 milhões para contratar o lateral-esquerdo Methalie, do Toulouse, da Ligue 1. O acordo representa um investimento significativo para o Sunderland, que se prepara para uma temporada exigente que inclui um aguardado retorno às competições europeias.
Um acordo verbal foi alcançado por uma taxa inicial de £ 23,9 milhões, além de £ 1,7 milhão em possíveis bônus, e a expectativa é de que o defensor francês de 20 anos passe por exames médicos em breve. O pacote estruturado reforça o compromisso do Sunderland de dar respaldo a Le Bris na busca por seus principais alvos no mercado.
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Methalie entrou em campo 28 vezes pelo Toulouse na Ligue 1 na última temporada, marcando duas vezes em suas três últimas partidas, enquanto o clube garantiu a nona colocação. Seu impacto nos dois lados do campo rapidamente o consolidou como um dos jovens laterais mais promissores da Europa.
O acordo acontece após uma longa investida do time de Le Bris, enquanto o Sunderland busca reforçar sua defesa antes do início de sua campanha na Premier League, no próximo sábado, contra o Ipswich Town. O Sunderland tem sido metódico em sua abordagem nesta janela de transferências, garantindo que não pague acima do valor, mas ainda assim assegurando talento de elite.
Abordando a profundidade do elenco para as noites europeias
O Sunderland também disputará uma competição europeia pela primeira vez em 53 anos, participando da Liga Europa após garantir uma impressionante sétima colocação na Premier League na temporada passada. Buscando dar mais profundidade ao elenco para lidar com o aumento da sequência de jogos, administrar as exigências físicas das campanhas nacional e continental exige um grupo forte, e a chegada de Methalie traz a qualidade tão necessária pelo lado esquerdo.
A única contratação do Sunderland na janela de transferências de verão até agora é Thomas Meunier, que chegou sem custos após deixar o Lille. O experiente lateral-direito belga vem de uma campanha internacional na Copa do Mundo deste verão, na qual fez três aparições antes de a Bélgica ser eliminada pela Espanha nas quartas de final.
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Preparativos finais para a nova temporada
Com o fim de semana de abertura se aproximando rapidamente, a diretoria do Sunderland trabalha sem parar para garantir que o elenco esteja totalmente preparado para a viagem a Portman Road. O time de Le Bris vem embalado após uma forte pré-temporada, garantindo três vitórias consecutivas ao bater o Rennes por 2 a 1 hoje, depois dos triunfos anteriores por 2 a 0 sobre o Lens e por 1 a 0 sobre o Wrexham. Enquanto isso, Methalie disputou quatro partidas pela seleção sub-21 da França, consolidando ainda mais sua reputação como um dos prospectos mais brilhantes de seu país.
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