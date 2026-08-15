Segundo a BBC Sport, o Sunderland finalmente fez um movimento decisivo no mercado de transferências ao acertar uma taxa de £ 25,6 milhões para contratar o lateral-esquerdo Methalie, do Toulouse, da Ligue 1. O acordo representa um investimento significativo para o Sunderland, que se prepara para uma temporada exigente que inclui um aguardado retorno às competições europeias.

Um acordo verbal foi alcançado por uma taxa inicial de £ 23,9 milhões, além de £ 1,7 milhão em possíveis bônus, e a expectativa é de que o defensor francês de 20 anos passe por exames médicos em breve. O pacote estruturado reforça o compromisso do Sunderland de dar respaldo a Le Bris na busca por seus principais alvos no mercado.