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Negócio fechado! O Real Madrid vai contratar o lateral-direito que vai disputar a Copa do Mundo, depois que o gigante espanhol acionou a cláusula de rescisão absurdamente baixa de 20 milhões de euros
O Real Madrid fecha acordo com o Inter
Em uma jogada que causou comoção no mercado de transferências europeu, o Real Madrid chegou a um acordo para contratar Dumfries. De acordo com Fabrizio Romano, o Los Blancos ativou a cláusula de rescisão do zagueiro holandês, fixada em € 20 milhões — um valor surpreendentemente baixo. O negócio recebeu o famoso "here we go", sinalizando que restam apenas as formalidades finais antes que a transferência seja oficializada.
O negócio representa um grande golpe de mestre para Florentino Pérez, já que o clube conseguiu garantir um jogador de renome internacional sem entrar em uma guerra de lances. Dumfries, que tem sido um dos pilares da Inter, já aceitou os termos oferecidos pelo gigante espanhol. Com o acordo fechado na noite de terça-feira, restam apenas os trâmites formais antes que a transferência seja anunciada oficialmente.
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Concorrência para Alexander-Arnold
A chegada de Dumfries é uma resposta direta à vulnerabilidade percebida pelo clube na lateral direita. A última temporada marcou uma campanha de estreia mista para Trent Alexander-Arnold, cuja passagem pela Espanha foi complicada por lesões musculares recorrentes. Com a saída da lenda do clube, Dani Carvajal, após o término de seu contrato, a diretoria do Real Madrid identificou a necessidade urgente de uma alternativa de alto calibre que pudesse disputar imediatamente uma vaga no time titular. Dumfries traz uma vasta experiência, tendo acumulado mais de 200 partidas pelo Inter e se estabelecido como uma figura-chave da seleção holandesa.
A influência de José Mourinho
José Mourinho, que está prestes a retornar para uma segunda passagem como técnico, teria se empenhado intensamente na identificação de alvos para reforçar um elenco que passou por duas temporadas sem conquistar nenhum título. O técnico português tem se mostrado bastante enfático quanto ao seu desejo de reformular a espinha dorsal defensiva da equipe, a fim de incutir um novo senso de autoridade e disciplina tática. Mourinho identificou quatro posições-chave para reforço, incluindo a lateral-direita. Diz-se que o futuro técnico valoriza a personalidade e a vontade de vencer mais do que o mero estrelato, enquanto busca reconstruir o vestiário do Real Madrid.
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O Inter se prepara para a vida após Dumfries
Para o Inter, a perda de Dumfries por um valor tão baixo é um golpe duro, mas os campeões italianos já estão se movimentando para garantir um substituto. Notícias vindas da Itália sugerem que o Inter já se preparava para essa saída e já iniciou negociações com possíveis candidatos. Os nerazzurri estão determinados a reinvestir os recursos rapidamente para garantir que seu domínio no campeonato nacional não seja ameaçado pela perda de seu principal jogador na lateral direita.
O Real Madrid, por sua vez, está ansioso para concluir todas as principais negociações antes do início da Copa do Mundo na América do Norte, com o objetivo de proporcionar ao seu novo técnico um elenco completo e pronto para a batalha desde o primeiro dia da pré-temporada. Ao agir rapidamente para acionar a cláusula de rescisão agora, o clube garante que o futuro do jogador de 30 anos esteja firmemente resolvido, eliminando qualquer incerteza antes do torneio.