Negócio fechado! O Real Madrid vai contratar o lateral-direito que vai disputar a Copa do Mundo, depois que o gigante espanhol acionou a cláusula de rescisão absurdamente baixa de 20 milhões de euros

Para o Inter, a perda de Dumfries por um valor tão baixo é um golpe duro, mas os campeões italianos já estão se movimentando para garantir um substituto. Notícias vindas da Itália sugerem que o Inter já se preparava para essa saída e já iniciou negociações com possíveis candidatos. Os nerazzurri estão determinados a reinvestir os recursos rapidamente para garantir que seu domínio no campeonato nacional não seja ameaçado pela perda de seu principal jogador na lateral direita.

O Real Madrid, por sua vez, está ansioso para concluir todas as principais negociações antes do início da Copa do Mundo na América do Norte, com o objetivo de proporcionar ao seu novo técnico um elenco completo e pronto para a batalha desde o primeiro dia da pré-temporada. Ao agir rapidamente para acionar a cláusula de rescisão agora, o clube garante que o futuro do jogador de 30 anos esteja firmemente resolvido, eliminando qualquer incerteza antes do torneio.