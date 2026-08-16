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Negócio fechado! Cody Gakpo aceita transferência para o Tottenham, mas o Liverpool enfrenta impasse por Bradley Barcola
Gakpo fica mais perto de transferência para o Tottenham
O Tottenham teria chegado a um acordo em termos pessoais com Gakpo, enquanto Roberto De Zerbi dá sequência à sua ambiciosa reformulação do elenco. Depois de dois 17º lugares consecutivos, nos quais o clube evitou por pouco o rebaixamento na Premier League, o Spurs tem sido agressivo no mercado, já gastando cerca de £237 milhões em nomes como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke.
Relatos do veículo holandês Voetbal International sugerem que o jogador e o Spurs estão caminhando para um acordo final, mas a taxa de transferência entre Tottenham e Liverpool ainda não foi finalizada. A possível saída de Gakpo acontece enquanto o Liverpool se prepara para uma nova era após a saída de Mohamed Salah e a nomeação de Andoni Iraola.
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Liverpool enfrenta obstáculo com a avaliação de Barcola
Enquanto Gakpo se prepara para sua saída, a busca do Liverpool por um substituto de peso encontrou um obstáculo significativo. O Liverpool teria identificado Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, como seu principal alvo para preencher a lacuna, mas o gigante francês está fazendo jogo duro em relação ao valor da transferência.
Embora a chegada de novos atacantes como Mika Godts e Ferran Torres ao Parc des Princes possa, em teoria, empurrar Barcola para baixo na hierarquia sob o comando de Luis Enrique, o PSG aparentemente não está sob pressão imediata para vender seu ativo mais valioso por menos do que o preço pedido recorde de £ 145 milhões.
Liverpool busca soluções internas
Enquanto o negócio por Barcola segue indefinido, o Liverpool já reforçou seu setor ofensivo neste verão com a chegada de Victor Munoz, do Osasuna. O ponta espanhol atua principalmente pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade imediata ao elenco de Iraola. No entanto, o clube também busca soluções dentro de casa, com grandes expectativas depositadas no jovem talento Rio Ngumoha.
O período de transição em Anfield já está em andamento, com a saída de Salah marcando o fim de uma das eras mais bem-sucedidas da história do clube. Iraola recebeu a missão de manter o Liverpool competitivo enquanto integra perfis mais jovens. A possível venda de Gakpo proporcionaria recursos adicionais, mas a incapacidade de fechar com Barcola até agora tem deixado os torcedores ansiosos quanto à profundidade do trio de ataque antes de uma exigente agenda doméstica e europeia.
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Dias finais da janela de transferências
Com o prazo se aproximando, o Liverpool pode ser forçado a olhar para alvos alternativos se o PSG se recusar a reduzir suas exigências por Barcola. O Liverpool também tem sido ligado ao companheiro de equipe de Barcola no PSG, Ibrahim Mbaye, o que sugere que os olheiros de Anfield estão acompanhando de perto o grupo de talentos na capital francesa.
Para o Tottenham, o foco continua sendo finalizar o acordo por Gakpo e, potencialmente, adicionar Savinho, do Manchester City, para completar um setor ofensivo reformulado. De Zerbi recebeu forte apoio após o susto do ano passado com o risco de desastre, e a chegada de um nome já comprovado na Premier League como Gakpo pode ser a peça final do quebra-cabeça.
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