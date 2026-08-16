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Cody Gakpo Liverpool 2025-26 goalGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Negócio fechado! Cody Gakpo aceita transferência para o Tottenham, mas o Liverpool enfrenta impasse por Bradley Barcola

Mercado da bola
C. Gakpo
Tottenham
Liverpool
Premier League
B. Barcola
PSG

O Tottenham deu um enorme passo para garantir a contratação de Cody Gakpo depois de, segundo relatos, chegar a um acordo sobre termos pessoais com o atacante do Liverpool. No entanto, enquanto o internacional holandês se prepara para uma mudança para o norte de Londres, os planos do Liverpool para reformular seu setor ofensivo enfrentaram um obstáculo, com o clube agora envolvido em um impasse nas negociações por Bradley Barcola.

  • Gakpo fica mais perto de transferência para o Tottenham

    O Tottenham teria chegado a um acordo em termos pessoais com Gakpo, enquanto Roberto De Zerbi dá sequência à sua ambiciosa reformulação do elenco. Depois de dois 17º lugares consecutivos, nos quais o clube evitou por pouco o rebaixamento na Premier League, o Spurs tem sido agressivo no mercado, já gastando cerca de £237 milhões em nomes como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke.

    Relatos do veículo holandês Voetbal International sugerem que o jogador e o Spurs estão caminhando para um acordo final, mas a taxa de transferência entre Tottenham e Liverpool ainda não foi finalizada. A possível saída de Gakpo acontece enquanto o Liverpool se prepara para uma nova era após a saída de Mohamed Salah e a nomeação de Andoni Iraola.


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  • Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL

    Liverpool enfrenta obstáculo com a avaliação de Barcola

    Enquanto Gakpo se prepara para sua saída, a busca do Liverpool por um substituto de peso encontrou um obstáculo significativo. O Liverpool teria identificado Bradley Barcola, do Paris Saint-Germain, como seu principal alvo para preencher a lacuna, mas o gigante francês está fazendo jogo duro em relação ao valor da transferência.

    Embora a chegada de novos atacantes como Mika Godts e Ferran Torres ao Parc des Princes possa, em teoria, empurrar Barcola para baixo na hierarquia sob o comando de Luis Enrique, o PSG aparentemente não está sob pressão imediata para vender seu ativo mais valioso por menos do que o preço pedido recorde de £ 145 milhões.


  • Liverpool busca soluções internas

    Enquanto o negócio por Barcola segue indefinido, o Liverpool já reforçou seu setor ofensivo neste verão com a chegada de Victor Munoz, do Osasuna. O ponta espanhol atua principalmente pelo lado esquerdo, oferecendo profundidade imediata ao elenco de Iraola. No entanto, o clube também busca soluções dentro de casa, com grandes expectativas depositadas no jovem talento Rio Ngumoha.

    O período de transição em Anfield já está em andamento, com a saída de Salah marcando o fim de uma das eras mais bem-sucedidas da história do clube. Iraola recebeu a missão de manter o Liverpool competitivo enquanto integra perfis mais jovens. A possível venda de Gakpo proporcionaria recursos adicionais, mas a incapacidade de fechar com Barcola até agora tem deixado os torcedores ansiosos quanto à profundidade do trio de ataque antes de uma exigente agenda doméstica e europeia.


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  • iraolaGetty Images

    Dias finais da janela de transferências

    Com o prazo se aproximando, o Liverpool pode ser forçado a olhar para alvos alternativos se o PSG se recusar a reduzir suas exigências por Barcola. O Liverpool também tem sido ligado ao companheiro de equipe de Barcola no PSG, Ibrahim Mbaye, o que sugere que os olheiros de Anfield estão acompanhando de perto o grupo de talentos na capital francesa.

    Para o Tottenham, o foco continua sendo finalizar o acordo por Gakpo e, potencialmente, adicionar Savinho, do Manchester City, para completar um setor ofensivo reformulado. De Zerbi recebeu forte apoio após o susto do ano passado com o risco de desastre, e a chegada de um nome já comprovado na Premier League como Gakpo pode ser a peça final do quebra-cabeça.