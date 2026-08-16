O Tottenham teria chegado a um acordo em termos pessoais com Gakpo, enquanto Roberto De Zerbi dá sequência à sua ambiciosa reformulação do elenco. Depois de dois 17º lugares consecutivos, nos quais o clube evitou por pouco o rebaixamento na Premier League, o Spurs tem sido agressivo no mercado, já gastando cerca de £237 milhões em nomes como Sandro Tonali, Matheus Fernandes e Jan Paul van Hecke.

Relatos do veículo holandês Voetbal International sugerem que o jogador e o Spurs estão caminhando para um acordo final, mas a taxa de transferência entre Tottenham e Liverpool ainda não foi finalizada. A possível saída de Gakpo acontece enquanto o Liverpool se prepara para uma nova era após a saída de Mohamed Salah e a nomeação de Andoni Iraola.



