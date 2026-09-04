O Barcelona teria priorizado a contratação de um zagueiro canhoto capaz de exercer a função tática específica antes desempenhada por Inigo Martinez, que saiu no verão passado, e Laporte surgiu como o principal alvo do clube.

De acordo com o The Athletic, o jogador da seleção espanhola estava interessado em uma transferência para o Camp Nou, com o Barça acreditando inicialmente que poderia acionar uma cláusula de rescisão acessível, supostamente informada pelo estafe do defensor como ficando pouco abaixo da marca de € 15 milhões.

No entanto, as exigências financeiras do Athletic Club se mostraram significativamente mais altas do que o previsto. O Barcelona considerou o valor pedido extorsivo e se retirou imediatamente das negociações, fazendo com que a transferência nunca chegasse a um estágio avançado.



