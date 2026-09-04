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Negócio desfeito! Por que a surpreendente transferência de verão do zagueiro do Athletic Club Aymeric Laporte para o Barcelona fracassou apesar da esperança de 15 milhões de euros
A transferência fracassada de Laporte
O Barcelona teria priorizado a contratação de um zagueiro canhoto capaz de exercer a função tática específica antes desempenhada por Inigo Martinez, que saiu no verão passado, e Laporte surgiu como o principal alvo do clube.
De acordo com o The Athletic, o jogador da seleção espanhola estava interessado em uma transferência para o Camp Nou, com o Barça acreditando inicialmente que poderia acionar uma cláusula de rescisão acessível, supostamente informada pelo estafe do defensor como ficando pouco abaixo da marca de € 15 milhões.
No entanto, as exigências financeiras do Athletic Club se mostraram significativamente mais altas do que o previsto. O Barcelona considerou o valor pedido extorsivo e se retirou imediatamente das negociações, fazendo com que a transferência nunca chegasse a um estágio avançado.
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Heroísmo na Copa do Mundo desperta interesse
O interesse do Barcelona surgiu diretamente das atuações excepcionais de Laporte na Copa do Mundo de 2026. O diretor esportivo Deco monitorou de perto o jogador de 32 anos ao vivo, vendo a Espanha sofrer apenas um gol no caminho até a conquista do título.
O ex-astro do Manchester City formou uma parceria formidável com o adolescente do Barcelona Pau Cubarsi durante o torneio internacional. Essa relação convenceu a cúpula catalã de que o condecorado defensor, que soma seis títulos da Premier League, uma Champions League e dois grandes troféus internacionais, poderia se integrar sem dificuldades à linha defensiva da equipe e oferecer solidez imediata.
Deco iniciou conversas preliminares com os representantes de Laporte durante a turnê de pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos. Embora ambas as partes tenham concordado em retomar o contato formal após a Copa do Mundo, a dura realidade da avaliação do Athletic Club rapidamente interrompeu qualquer avanço nas negociações.
As tensões bascas persistem
A fracassada investida por Laporte destaca o atrito contínuo entre o Barcelona e o Athletic Club. As relações entre as duas instituições espanholas seguem bastante desgastadas após a longa e, no fim, malsucedida perseguição pública do Barça a Nico Williams.
Consequentemente, a cúpula do Barcelona não tinha nenhuma disposição para se envolver em outra novela de transferência arrastada. Assim que o preço pedido inflado foi fixado, o Barcelona recuou por completo, plenamente ciente de que Laporte segue sob contrato em Bilbao até junho de 2028 após seu retorno de € 10 milhões vindo do Al-Nassr no ano passado.
O clube catalão avaliou opções alternativas para a defesa, incluindo uma investida por Ruud Nijstad, do FC Twente, mas também não conseguiu chegar a um acordo. No fim, o Barcelona encerrou a janela de verão sem contratar o zagueiro canhoto que tanto queria.
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Navegando pela agenda de outono
O Barcelona agora precisa enfrentar uma dura sequência de jogos no outono sem o reforço defensivo que queria. Dependendo fortemente de Cubarsi e das opções de zaga que já tem, a comissão técnica exigirá consistência imediata para manter vivas suas ambições no cenário nacional e europeu, à medida que a fase de grupos da Champions League se intensifica.
Apesar de não ter conseguido Laporte, a diretoria segue satisfeita com seus negócios na janela de verão. O clube pode retomar a busca por um defensor pelo lado esquerdo quando a janela de transferências de janeiro abrir.
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