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Negociações sobre um supertalento: será que o 1. FC Köln vai voltar a contratar um jogador da Premier League?

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Mercado da bola

No inverno passado, os clubes da Renânia encontraram o que procuravam no Manchester City; desta vez, o foco está em um jogador do United. Chido Obi pode vir para a Bundesliga.

Conforme informam, de forma coincidente, o jornalista inglês Pete O'Rourke e a Sky, o Colônia e o Manchester United estão em negociações sobre a transferência do atacante de 18 anos por empréstimo.

  • Obi é dinamarquês com raízes nigerianas e ingressou no Arsenal aos 14 anos, onde chamou a atenção para além das fronteiras da Inglaterra. Em 2024, ele se transferiu para o United, onde estreou na Premier League aos 17 anos.

    Até o momento, ele soma oito partidas pela equipe principal do clube, 20 vezes campeão inglês, sendo que em uma delas, na temporada anterior à última, chegou a jogar os 90 minutos completos. Na última temporada, porém, ele integrou apenas uma vez a lista de convocados para a rodada da Premier League e atuou exclusivamente pela equipe sub-21 dos Red Devils.

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  • Simpson-Pusey é contratado definitivamente após empréstimo do Man City

    O Colônia poderia muito bem precisar de um reserva para o centroavante Ragnar Ache. Com seus 1,88 metros, Obi traz, sem dúvida, uma grande presença física.

    Na última janela de transferências de inverno, o Colônia contratou Jahmai Simpson-Pusey, do Manchester City. O jovem zagueiro central (20) foi inicialmente emprestado até o final da temporada e, em seguida, contratado definitivamente, assinando um contrato válido até 2030.