Negociações sobre um supertalento: será que o 1. FC Köln vai voltar a contratar um jogador da Premier League?

Obi é dinamarquês com raízes nigerianas e ingressou no Arsenal aos 14 anos, onde chamou a atenção para além das fronteiras da Inglaterra. Em 2024, ele se transferiu para o United, onde estreou na Premier League aos 17 anos.

Até o momento, ele soma oito partidas pela equipe principal do clube, 20 vezes campeão inglês, sendo que em uma delas, na temporada anterior à última, chegou a jogar os 90 minutos completos. Na última temporada, porém, ele integrou apenas uma vez a lista de convocados para a rodada da Premier League e atuou exclusivamente pela equipe sub-21 dos Red Devils.