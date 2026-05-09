"Negociações já estão em andamento" - O Arsenal junta-se ao Barcelona e ao Liverpool na disputa pelo atacante do PSG, Bradley Barcola

O Arsenal intensificou seu interesse em Barcola, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque antes da nova temporada. Segundo a Sky Germany, o clube do norte de Londres teria feito uma abordagem ao ponta do PSG, identificando-o como um alvo-chave para aumentar a competitividade na ala esquerda.

O Arsenal está atualmente em uma posição sólida no campeonato nacional, mas já planeja um sucesso duradouro na Europa. Os dirigentes do clube acreditam que um ponta dinâmico e habilidoso no um contra um, como Barcola, poderia adicionar outra dimensão ao ataque de Arteta. Apesar da profundidade existente no ataque, permanecem preocupações quanto à consistência a longo prazo das opções atuais. O estilo direto e a capacidade ofensiva de Barcola o tornaram uma opção atraente para o time da Premier League.