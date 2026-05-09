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"Negociações já estão em andamento" - O Arsenal junta-se ao Barcelona e ao Liverpool na disputa pelo atacante do PSG, Bradley Barcola
O Arsenal entra na disputa pelo ponta do PSG
O Arsenal intensificou seu interesse em Barcola, já que Mikel Arteta busca reforçar suas opções de ataque antes da nova temporada. Segundo a Sky Germany, o clube do norte de Londres teria feito uma abordagem ao ponta do PSG, identificando-o como um alvo-chave para aumentar a competitividade na ala esquerda.
O Arsenal está atualmente em uma posição sólida no campeonato nacional, mas já planeja um sucesso duradouro na Europa. Os dirigentes do clube acreditam que um ponta dinâmico e habilidoso no um contra um, como Barcola, poderia adicionar outra dimensão ao ataque de Arteta. Apesar da profundidade existente no ataque, permanecem preocupações quanto à consistência a longo prazo das opções atuais. O estilo direto e a capacidade ofensiva de Barcola o tornaram uma opção atraente para o time da Premier League.
- AFP
Estão em andamento negociações sobre uma possível transferência
De acordo com as mesmas notícias, as discussões sobre o futuro de Barcola já tiveram início. No entanto, as negociações ainda se encontram em fase inicial e nenhuma oferta formal foi apresentada. A reportagem afirma que “as conversas já estão em andamento”, sugerindo que os representantes do ponta estão avaliando a possibilidade de uma saída de Paris. Barcola nem sempre teve garantida a titularidade no PSG, apesar de suas excelentes atuações. O interesse pelo jogador de 22 anos é generalizado na Europa, com o Barcelona acompanhando seu desenvolvimento há algum tempo, enquanto o Liverpool também é apontado como interessado, já que considera renovar suas opções de ataque.
A ascensão de Barcola desde a sua transferência para o Lyon
A evolução de Barcola acelerou desde que ele deixou o Lyon para se juntar ao PSG em 2023. Durante sua passagem pela capital francesa, ele marcou 38 gols e deu 37 assistências em 148 partidas oficiais. Seu impacto tem sido frequentemente decisivo, incluindo uma participação crucial contra o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões, que ajudou o PSG a chegar à final. O ponta tornou-se uma opção ofensiva confiável na rotação de elenco de Luis Enrique.
Barcola mantém contrato em Paris até 2028, o que significa que o PSG não está sob pressão imediata para vendê-lo. No entanto, o interesse de vários grandes clubes europeus ainda pode gerar uma grande disputa pela sua contratação.
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O interesse por transferências deve se intensificar
O interesse do Arsenal está em sintonia com a estratégia de Arteta de contratar atacantes jovens e versáteis, capazes de se destacar em esquemas de alta intensidade. Por enquanto, o foco de Barcola continua na próxima final da Liga dos Campeões do PSG. Mas, com vários grandes clubes acompanhando sua situação, é provável que as especulações sobre seu futuro se intensifiquem à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.