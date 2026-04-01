O marroquino Walid Regragui, ex-técnico da seleção marroquina, e o francês Hervé Renard, seu homólogo na seleção saudita, estão entre os principais candidatos para treinar a seleção de Gana, que disputará a Copa do Mundo de 2026.

El-Rakraki não está vinculado a nenhum contrato com seleção ou clube no momento, o que torna sua contratação mais fácil do que a de Renard, que comanda a Arábia Saudita, mas vem enfrentando uma enxurrada de críticas, em meio a notícias de que ele teria solicitado sua saída antes da Copa do Mundo.

El-Rakraki deixou o cargo de técnico dos Leões do Atlas em março passado, sendo substituído por Mohamed Wahbi, enquanto Renard parece estar em uma situação difícil após duas derrotas contra o Egito e a Sérvia na última janela de jogos internacionais antes da Copa do Mundo.

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