Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al-Sadd v Al-Hilal - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport

Traduzido por

Negociações e uma chance de se redimir... El-Rakraki e Renard estão na mira de Gana antes da Copa do Mundo

Mercado da bola
W. Regragui
H. Renard
K. Appiah
O. Addo
Gana x Panamá
Gana
Panamá
Copa do Mundo
Marrocos
França
Gana
Panamá
Canadá

A Federação Ganaia confirma que o nome do novo treinador será definido dentro de duas semanas

O marroquino Walid Regragui, ex-técnico da seleção marroquina, e o francês Hervé Renard, seu homólogo na seleção saudita, estão entre os principais candidatos para treinar a seleção de Gana, que disputará a Copa do Mundo de 2026.

El-Rakraki não está vinculado a nenhum contrato com seleção ou clube no momento, o que torna sua contratação mais fácil do que a de Renard, que comanda a Arábia Saudita, mas vem enfrentando uma enxurrada de críticas, em meio a notícias de que ele teria solicitado sua saída antes da Copa do Mundo.

El-Rakraki deixou o cargo de técnico dos Leões do Atlas em março passado, sendo substituído por Mohamed Wahbi, enquanto Renard parece estar em uma situação difícil após duas derrotas contra o Egito e a Sérvia na última janela de jogos internacionais antes da Copa do Mundo.

Leia também:

Em vídeo... Treinador saudita se oferece para suceder Renard... e o defende!

  • Gana em uma corrida contra o tempo

    Por outro lado, a Federação Ganesa de Futebol busca urgentemente um substituto para o ex-técnico Otto Odo, demitido nas últimas horas devido aos maus resultados, a cerca de dois meses da Copa do Mundo.

    Desde que a seleção não conseguiu se classificar para a Copa Africana das Nações de 2025, Addo estava sujeito a ser demitido a qualquer momento; no entanto, a Federação Gana de Futebol manteve-o no cargo, na esperança de continuar com o técnico que levou a equipe à classificação para a última Copa do Mundo.

    No entanto, a seleção ganesa perdeu por 1 a 5 para a Áustria, e a rede americana ESPN revelou que a decisão de demissão foi tomada após essa derrota, mas ele foi autorizado a comandar a equipe na partida seguinte contra a Alemanha por motivos humanitários e pessoais.

    Apesar da melhora no desempenho contra a Alemanha na partida que a equipe perdeu por 1 a 2, a Federação Ganaense não recuou em sua decisão e anunciou a demissão do técnico.

    • Publicidade

  • 600 pedidos

    Com a aproximação da Copa do Mundo e a ausência de novas janelas internacionais que permitam ao novo técnico conhecer os jogadores ou testar suas ideias, os critérios essenciais exigidos são: um técnico que conheça bem os jogadores, compreenda a cultura da equipe e do país e tenha a capacidade de competir internacionalmente com essa geração talentosa.

    Apesar do pouco tempo disponível, o presidente da Federação Ghanesa, Kurt Okracho, confirmou que, menos de 24 horas após a demissão de Ado, a federação recebeu mais de 600 candidaturas para o cargo de técnico, mesmo sem ter anunciado oficialmente a abertura das inscrições, indicando que o novo técnico será nomeado dentro de “uma ou duas semanas”.

    De acordo com a ESPN, embora seja difícil encontrar um técnico que reúna todas essas características, há três nomes que se destacam como possíveis opções.

  • Negociações com os Rakkari

    Rakraki é considerado um dos principais treinadores do continente africano atualmente, depois de ter levado a seleção marroquina a se tornar a primeira seleção africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo de 2022, além de ter conduzido o Marrocos à final da Copa Africana das Nações de 2025, Apesar da derrota para o Senegal, o título de campeão ainda não foi decidido, já que o Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) está analisando o caso.

    A ESPN informou que a Federação Gana já iniciou contato com o técnico marroquino, por estar convencida de que ele possui as qualidades necessárias, havendo um desejo mútuo de chegar a um acordo.

    De acordo com a mesma fonte, El-Rakraki está entusiasmado com a possibilidade de assumir o cargo, já que representa uma oportunidade de consolidar sua posição e, talvez, recuperar sua reputação após sua saída do Marrocos.

    As negociações estão atualmente focadas nos termos do contrato, como a duração e o salário.

    Embora sua contratação não seja barata, a Federação Ganaiana possui bons recursos financeiros graças à participação na Copa do Mundo e pode optar por um contrato de curta duração com opção de prorrogação, dependendo dos resultados.

  • Uma relação de longa data aproxima Renard

    A ESPN confirmou que Renard está na lista de candidatos à seleção de Gana, tendo em vista sua situação atual, que suscita dúvidas, com a seleção saudita, além de sua antiga relação com os Estrelados Negros.

    Renard tem uma relação estreita com Gana, pois iniciou sua carreira africana lá em 2008 como assistente do técnico Claude Le Roy e contribuiu para a conquista do terceiro lugar no torneio sediado por Gana.

    Após sua saída, ele comandou a seleção da Zâmbia à conquista da Copa Africana de Nações de 2012 e repetiu o feito com a Costa do Marfim em 2015, tornando-se o primeiro técnico a vencer o torneio com duas seleções diferentes.

    Graças à sua experiência africana e ao seu conhecimento da seleção, Renard sempre foi um alvo constante da Federação Ganaense, mas suas exigências financeiras foram o principal obstáculo.

    Renard havia declarado anteriormente que não recusaria treinar Gana, confirmando seu apego emocional ao país.

    Com as notícias de sua saída do comando da seleção da Arábia Saudita, seu nome voltou a ser cogitado com força, e relatos indicam que já há negociações em andamento, incluindo salário, comissão técnica e duração do contrato, com o apoio do Ministério do Esporte.

  • Opção local

    Kwasi Appiah é considerado a opção local mais destacada, pois possui um profundo conhecimento da cultura da equipe e do país, tendo comandado a seleção na Copa do Mundo de 2014, além das edições da Copa Africana das Nações de 2013 e 2019.

    Desde 2023, ele comanda a seleção do Sudão, onde alcançou resultados notáveis, entre eles a classificação para a Copa Africana das Nações de 2025 às custas de Gana, após somar 4 pontos nos dois confrontos entre as seleções (empate em 0 a 0 em Acra e vitória por 2 a 0 em Bengasi).

    Abiah se destaca por seu profundo conhecimento do ambiente local, além de sua familiaridade com a equipe, mas enfrenta dois obstáculos: seu contrato com o Sudão, válido até 2028, e sua relação tensa com o presidente da Federação Ghanesa, o que torna seu retorno complicado.

    Apesar disso, ele continua sendo uma opção em aberto como solução de último recurso para assumir a função temporariamente, caso as demais opções fracassem.

Copa do Mundo
Gana crest
Gana
GAN
Panamá crest
Panamá
PAN