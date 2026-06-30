O jornal *Bild* informa sobre “negociações bastante avançadas” entre o SGE e o jogador de 20 anos, que o Bayern havia emprestado ao Hannover 96, da Segunda Divisão, nos últimos um ano e meio.
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Negociações avançadas sobre uma transferência espetacular? O FC Bayern poderia ceder um meio-campista ao Eintracht Frankfurt
Após uma excelente temporada de Aseko, o Hannover exerceu a opção de compra, mas o FCB fez uso de uma cláusula de recompra no valor de apenas 1,5 milhão de euros e, com isso, trouxe o talentoso meio-campista de volta, por enquanto, à Säbener Straße, onde ele ainda tem contrato até 2028. Agora, porém, Aseko poderia seguir em frente imediatamente e dar o próximo passo em sua carreira em um rival de Munique na Bundesliga.
Segundo o jornal “Bild”, um acordo verbal entre o jogador da seleção alemã sub-21 e o Eintracht estaria prestes a ser fechado. Estaria em discussão um contrato de quatro anos até 2030, com opção de prorrogação por mais um ano; em Frankfurt, apesar de outros interessados de renome no exterior, a diretoria estaria confiante de que Aseko optará pelo clube da Hesse.
Entre outros, a AS Roma e o Brighton & Hove Albion também estariam de olho no jogador nascido em Berlim. Aseko foi um dos jogadores-chave do 96 na temporada 2025/26, chamando assim a atenção. Em 32 partidas da segunda divisão, ele marcou três gols e deu seis assistências.
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Perspectivas no FC Bayern? Em Frankfurt, Noel Aseko já estaria sendo considerado uma peça importante
No Bayern, parece haver especulações sobre a possibilidade de Aseko ocupar a vaga deixada por Leon Goretzka, que se transferiu. O técnico do FCB, Vincent Kompany, é considerado um grande admirador do meio-campista e já o deixava treinar regularmente com o time principal antes de sua empréstimo ao Hannover.
Em 2022, Aseko deixou o Hertha BSC para se juntar às categorias de base do Bayern, tendo disputado 22 partidas pela equipe sub-19 do clube mais titulado da Alemanha e 30 pela segunda equipe na Regionalliga.
Em Frankfurt, as perspectivas de Aseko se estabelecer rapidamente na Bundesliga seriam certamente melhores do que no elenco repleto de estrelas do Bayern. Segundo o jornal “Bild”, ele é um dos principais alvos do time que terminou em oitavo lugar na última temporada para esta janela de transferências de verão. Caso seja contratado, ele seria planejado como peça importante no meio-campo central do Eintracht, segundo o jornal.
Caso o Bayern decida não mantê-lo e opte por vendê-lo, está em discussão um valor de transferência de pelo menos dez a doze milhões de euros. O bom relacionamento entre o diretor esportivo do FCB, Max Eberl, e seu homólogo de Frankfurt, Markus Krösche — que também estão prestes a concluir a transferência de Nathaniel Brown para Munique —, poderia favorecer uma possível transferência de Aseko para Frankfurt.
Noel Aseko: Seus números na última temporada
Intervenções
33
Gols
3
Assistências
6