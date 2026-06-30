Negociações avançadas sobre uma transferência espetacular? O FC Bayern poderia ceder um meio-campista ao Eintracht Frankfurt

Após uma excelente temporada de Aseko, o Hannover exerceu a opção de compra, mas o FCB fez uso de uma cláusula de recompra no valor de apenas 1,5 milhão de euros e, com isso, trouxe o talentoso meio-campista de volta, por enquanto, à Säbener Straße, onde ele ainda tem contrato até 2028. Agora, porém, Aseko poderia seguir em frente imediatamente e dar o próximo passo em sua carreira em um rival de Munique na Bundesliga.

Segundo o jornal “Bild”, um acordo verbal entre o jogador da seleção alemã sub-21 e o Eintracht estaria prestes a ser fechado. Estaria em discussão um contrato de quatro anos até 2030, com opção de prorrogação por mais um ano; em Frankfurt, apesar de outros interessados de renome no exterior, a diretoria estaria confiante de que Aseko optará pelo clube da Hesse.

Entre outros, a AS Roma e o Brighton & Hove Albion também estariam de olho no jogador nascido em Berlim. Aseko foi um dos jogadores-chave do 96 na temporada 2025/26, chamando assim a atenção. Em 32 partidas da segunda divisão, ele marcou três gols e deu seis assistências.



