Negociações avançadas: herói alemão da Copa do Mundo parece estar prestes a fazer uma transferência espetacular

Desde o final de abril, o veterano aguarda uma chance de voltar a jogar, depois de ter sofrido uma lesão na mão logo nos primeiros minutos da disputadíssima partida dos playoffs da EuroLiga contra o Olympiakos do Pireu. Foi o fim prematuro de uma campanha pessoal que, de resto, vinha sendo bastante sólida.

Em um total de 58 partidas oficiais, Theis esteve em quadra nesta temporada pelo time de estrelas do Principado. Com uma média de pouco menos de 20 minutos em quadra, ele contribuiu com 9,9 pontos e pegou 4,9 rebotes.

A transferência para o Mônaco foi, para o pivô, o passo lógico de volta à Europa ao longo da última temporada, após o término de seu contrato na NBA. Nos EUA, ele havia se estabelecido ao longo dos anos como um jogador de apoio confiável.

Ele provou que não perdeu o gene do vencedor após sua chegada à Côte d’Azur: com seu físico e presença defensiva, ele levou os monegascos, naquele mesmo ano, pela primeira vez na história do clube, à final da EuroLiga.