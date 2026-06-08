Segundo o Basketnews, o campeão mundial e europeu Daniel Theis está no topo da lista de contratações do clube francês de ponta, enquanto também se especula sobre um interesse em Nick Weiler-Babb.
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Negociações avançadas: herói alemão da Copa do Mundo parece estar prestes a fazer uma transferência espetacular
Depois que a organização já enviou um sinal claro à concorrência europeia com a renovação multimilionária do contrato do icônico técnico Tony Parker e com um acordo iminente com o armador Sylvain Francisco, o projeto está agora assumindo contornos extremamente ambiciosos.
O pivô Theis, que teve participação decisiva nas conquistas históricas de ouro da seleção alemã (DBB) no Campeonato Mundial e no Campeonato Europeu, tornou-se, segundo a reportagem, um dos “principais alvos de transferência” dos franceses. Para o jogador de 34 anos, seria uma permanência em terreno familiar, mas sob uma nova bandeira: seu contrato com o AS Monaco expira no final da temporada atual.
Enquanto os monegascos estão atualmente no meio da semifinal dos playoffs franceses para defender o título, Theis tem de assistir de braços cruzados.
- AFP
Theis levou o Mônaco à final da EuroLiga
Desde o final de abril, o veterano aguarda uma chance de voltar a jogar, depois de ter sofrido uma lesão na mão logo nos primeiros minutos da disputadíssima partida dos playoffs da EuroLiga contra o Olympiakos do Pireu. Foi o fim prematuro de uma campanha pessoal que, de resto, vinha sendo bastante sólida.
Em um total de 58 partidas oficiais, Theis esteve em quadra nesta temporada pelo time de estrelas do Principado. Com uma média de pouco menos de 20 minutos em quadra, ele contribuiu com 9,9 pontos e pegou 4,9 rebotes.
A transferência para o Mônaco foi, para o pivô, o passo lógico de volta à Europa ao longo da última temporada, após o término de seu contrato na NBA. Nos EUA, ele havia se estabelecido ao longo dos anos como um jogador de apoio confiável.
Ele provou que não perdeu o gene do vencedor após sua chegada à Côte d’Azur: com seu físico e presença defensiva, ele levou os monegascos, naquele mesmo ano, pela primeira vez na história do clube, à final da EuroLiga.
Weiler-Babb passou por uma fase frustrante
Já o especialista defensivo Weiler-Babb, que durante anos foi um dos principais jogadores do FC Bayern Basketball e, como jogador naturalizado, é parte integrante da seleção alemã, passou recentemente por uma fase frustrante. Ainda no verão passado, ele havia iniciado um novo capítulo ao assinar um contrato de dois anos com o Anadolu Efes, clube de ponta da Turquia.
Mas, em vez da esperada pós-temporada e da disputa pelo título europeu, o time de Istambul mergulhou no caos esportivo e caiu para o fim da tabela da EuroLiga. Uma situação que alimenta os rumores de transferência.
Uma transferência para o ASVEL despertaria velhas lembranças: tanto Theis quanto Weiler-Babb jogaram juntos pela Alemanha nos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris e encantaram os torcedores. Em solo francês, poderia agora ocorrer a grande reunião dos dois pilares da DBB no basquete de clubes.