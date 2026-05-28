Segundo o Sport1, o presidente do clube teria entrado pessoalmente nas negociações com o austríaco — com um resultado positivo. Assim, Hoeneß teria apresentado à equipe do jogador de 29 anos os limites financeiros claros do clube recordista de títulos no que diz respeito a um novo contrato.

Assim, Laimer, que sempre enfatizou que se sente bem em Munique e que gostaria de ficar, receberia apenas um aumento salarial moderado caso renovasse seu contrato, que expira no verão de 2027, junto ao clube da Isar.