As negociações contratuais entre o FC Bayern de Munique e o zagueiro Konrad Laimer já se arrastam há algum tempo — mas agora pode estar à vista um desfecho em breve, graças ao presidente honorário Uli Hoeneß.
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Negociações acirradas no FC Bayern! Uli Hoeneß teria entrado nas conversas com o zagueiro estrela
Segundo o Sport1, o presidente do clube teria entrado pessoalmente nas negociações com o austríaco — com um resultado positivo. Assim, Hoeneß teria apresentado à equipe do jogador de 29 anos os limites financeiros claros do clube recordista de títulos no que diz respeito a um novo contrato.
Assim, Laimer, que sempre enfatizou que se sente bem em Munique e que gostaria de ficar, receberia apenas um aumento salarial moderado caso renovasse seu contrato, que expira no verão de 2027, junto ao clube da Isar.
O Bayern provavelmente não teria nenhum problema com a saída de Laimer sem custo de transferência
Logo após a vitória por 3 a 0 na final da Copa contra o VfB Stuttgart, Laimer já havia se mostrado extremamente animado quanto a uma possível renovação com o Bayern e brincou com Hoeneß, que há poucas semanas ainda havia feito comentários bem mais contundentes.
“Ele não é o Maradona!”, reclamou Hoeneß na DAZN sobre as supostas exigências salariais elevadas de Laimer. Agora, porém, parece que um acordo está próximo, também porque o Bayern não cedeu neste caso e, segundo Max Eberl, teria até aceitado uma saída sem indenização daqui a um ano.