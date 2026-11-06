Os defensores do modelo, liderados por Sasho Cirovski, de Maryland, e Carlos Somoano, da UNC, acreditavam ter conquistado uma vitória há muito esperada com a aprovação da proposta em 7 de outubro. No entanto, o Gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a proposta por uma margem menor do que a esperada, graças a um surpreendente voto contrário do diretor esportivo de Pitt, Allen Greene.

Com isso, a proposta ficou sujeita a uma votação para revogá-la. Todas as instituições da Divisão I da NCAA tinham direito a voto, independentemente de manterem ou não equipes de futebol. Uma iniciativa surpreendente de instituições céticas, apoiadas por aquelas que não mantêm equipes de futebol, reverteu no último minuto o que parecia certo.

A NCAA confirmou a notícia em um comunicado pouco depois do prazo das 17h:

“Na sexta-feira, ao fim de um período processual de 30 dias, dois terços das instituições integrantes da Divisão I revogaram uma mudança de regra anteriormente aprovada que teria transferido o futebol masculino da Divisão I para uma temporada disputada ao longo de dois semestres, com o campeonato realizado na primavera. Propostas aprovadas com menos de 75% dos votos do Gabinete da Divisão I estão sujeitas ao processo de revogação de 30 dias. Como resultado da revogação, o futebol masculino da Divisão I continuará a disputar a temporada do campeonato no outono.”

O resultado final foi de 247 votos pela revogação, pouco acima dos 241 necessários. Desses votos, 106 vieram de instituições que não mantêm equipes de futebol masculino. Quinze minutos antes do prazo, quase 70% das instituições que mantêm equipes de futebol haviam votado pela revogação.