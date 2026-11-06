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NCAA confirma que plano histórico de dois semestres para o futebol universitário masculino foi derrubado após revolta de última hora das universidades da Divisão I
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Oficialmente revertido
Os defensores do modelo, liderados por Sasho Cirovski, de Maryland, e Carlos Somoano, da UNC, acreditavam ter conquistado uma vitória há muito esperada com a aprovação da proposta em 7 de outubro. No entanto, o Gabinete da Divisão I da NCAA aprovou a proposta por uma margem menor do que a esperada, graças a um surpreendente voto contrário do diretor esportivo de Pitt, Allen Greene.
Com isso, a proposta ficou sujeita a uma votação para revogá-la. Todas as instituições da Divisão I da NCAA tinham direito a voto, independentemente de manterem ou não equipes de futebol. Uma iniciativa surpreendente de instituições céticas, apoiadas por aquelas que não mantêm equipes de futebol, reverteu no último minuto o que parecia certo.
A NCAA confirmou a notícia em um comunicado pouco depois do prazo das 17h:
“Na sexta-feira, ao fim de um período processual de 30 dias, dois terços das instituições integrantes da Divisão I revogaram uma mudança de regra anteriormente aprovada que teria transferido o futebol masculino da Divisão I para uma temporada disputada ao longo de dois semestres, com o campeonato realizado na primavera. Propostas aprovadas com menos de 75% dos votos do Gabinete da Divisão I estão sujeitas ao processo de revogação de 30 dias. Como resultado da revogação, o futebol masculino da Divisão I continuará a disputar a temporada do campeonato no outono.”
O resultado final foi de 247 votos pela revogação, pouco acima dos 241 necessários. Desses votos, 106 vieram de instituições que não mantêm equipes de futebol masculino. Quinze minutos antes do prazo, quase 70% das instituições que mantêm equipes de futebol haviam votado pela revogação.
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Um movimento em expansão
A mobilização para derrubar o modelo de dois semestres vinha ganhando força havia semanas. Fontes relataram à GOAL votos inesperados e participantes “irritados” em reuniões, enquanto universidades de fora das quatro principais conferências buscavam apoio para revogar a proposta. Ainda assim, os defensores do modelo foram surpreendidos pela força da oposição e correram para conquistar o apoio das universidades antes do prazo final.
Uma última tentativa de convencer universidades a retirar seus votos pela revogação, descrita por fontes como uma “cartada desesperada”, acabou fracassando.
Entre os que votaram pela revogação estava Scott Kull, diretor esportivo de Wofford.
“Todos queremos ver o futebol masculino continuar a crescer e prosperar, mas mudanças significativas exigem amplo apoio institucional e um modelo sustentável para programas de todos os níveis da Divisão I da NCAA”, afirmou em comunicado.
O modelo falha novamente
O modelo de dois semestres era visto como uma forma de modernizar o futebol universitário. Diante de calendários apertados e da pouca visibilidade da modalidade, seus defensores argumentavam havia muito tempo que um sistema com um jogo por semana, com a temporada distribuída por todo o ano letivo, permitiria o crescimento do futebol e ofereceria melhores condições para o desenvolvimento dos jogadores. Alguma versão de um plano de dois semestres existe há quase 30 anos.
Os opositores apontaram outros problemas, entre eles a falta de financiamento, a pressão sobre as equipes de comunicação e as dificuldades para marcar jogos na primavera devido ao compartilhamento das instalações. No fim, esse último argumento prevaleceu.
Defensores do modelo disseram à GOAL que ainda pretendem seguir adiante com alguma forma de calendário de dois semestres. Um treinador de destaque especulou que as cerca de 80 instituições que mais apoiam a proposta poderiam se separar das demais e disputar o futebol universitário ao longo de um ano inteiro, deixando as outras 130 para trás. Outra fonte argumentou que poderia haver margem para um recurso com base nas supostas manobras questionáveis usadas para revogar a proposta.
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