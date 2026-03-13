Nathan De Cat: o jovem e imponente meio-campista do Anderlecht está prestes a ser alvo de uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes de olho nele

O momento da ascensão meteórica de De Cat será agridoce para o Anderlecht. Embora o clube esteja satisfeito por tê-lo no elenco na busca pela classificação para as competições europeias da próxima temporada, o contrato que ele assinou em 2024 tem apenas mais um ano de vigência e, segundo relatos, o jogador demonstra pouca disposição para renovar, já que o Paars-wit não conseguiu atender às suas expectativas financeiras até o momento, com seus pais cuidando das negociações.
Inevitavelmente, o meio-campista gerou muitos rumores de transferência em meio à sua ascensão em Bruxelas. Os gigantes da Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen têm demonstrado interesse no jogador de 17 anos, assim como Tottenham, Aston Villa e Everton na Premier League. Dado o risco de perdê-lo de graça daqui a 12 meses, diz-se que o Anderlecht aceitaria apenas 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) para se separar da mais recente joia de sua base neste verão, embora isso ainda representasse uma venda recorde para o clube.
Em entrevista à DAZN no início de março, as palavras de De Cat serviram apenas para alimentar as especulações. “As coisas podem acontecer rapidamente no futebol”, disse ele quando questionado sobre uma possível transferência no verão. “Não vou comentar sobre isso. Você sabe que eu nunca darei uma resposta a isso. E, honestamente, eu mesmo ainda não sei.”
No curto prazo, De Cat tem como meta uma improvável convocação para a seleção belga na Copa do Mundo, apesar de ainda nem ter sido convocado para a seleção principal. Seguindo sua trajetória atual, não se pode descartar essa possibilidade.
“Resta saber como o resto da temporada vai se desenrolar, mas sei que há muitos jogadores com carreiras mais promissoras à minha frente”, disse ele. “Se o técnico da seleção me convocar, não vou recusar, mas não precisa necessariamente ser neste Mundial. Eu ficaria definitivamente satisfeito se não fosse, mas seria bom.”