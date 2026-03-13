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Krishan Davis

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Nathan De Cat: o jovem e imponente meio-campista do Anderlecht está prestes a ser alvo de uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes de olho nele

Nathan De Cat é a próxima grande promessa da Bélgica — tanto no sentido figurado quanto no literal. Com apenas 17 anos, o meio-campista já mede impressionantes 1,90 m — e ainda tem muito a crescer. A mais recente joia a surgir da famosa base do Anderlecht, sua altura não é a única razão pela qual chamou a atenção de alguns dos principais clubes da Europa.

Seguindo os passos dos ex-alunos da academia do clube, como Vincent Kompany, Romelu Lukaku e Youri Tielemans, De Cat vem brilhando pelo gigante belga em sua primeira temporada completa na equipe principal, chamando a atenção com uma série de atuações imponentes no meio-campo que contradizem sua pouca idade. Ele tem se destacado tanto que pode muito bem estar disputando uma vaga improvável na seleção belga para a próxima Copa do Mundo.

De fato, este pode ser um verão decisivo para o adolescente; ele está prestes a entrar no último ano de seu contrato e, sem sinais de que uma renovação seja iminente, é provável que o Anderlecht seja forçado a vender seu valioso ativo por um valor reduzido para evitar perdê-lo de graça daqui a 12 meses.

A campanha de destaque de De Cat despertou grande interesse de transferência, inclusive por parte dos grandes clubes da Bundesliga e da Premier League. Veja por que o meio-campista está causando tanto entusiasmo...

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    Onde tudo começou

    Nascido em Vilvoorde, um subúrbio de Bruxelas, no verão de 2008, ingressar no maior clube da capital belga foi o próximo passo natural, já que De Cat chamou a atenção do Anderlecht aos 10 anos, após uma passagem pelo KV Mechelen, passando a integrar o renomado sistema de formação do clube.

    De Cat progrediu rapidamente nas categorias de base do Paars-wit, tendo sido claramente identificado para o sucesso desde cedo. Ele conquistou de forma notável uma promoção para a equipe sub-18 antes de completar 15 anos, e não demorou muito para que desse mais um passo adiante ao se tornar parte do RSCA Futures — a equipe juvenil sênior do Anderlecht que atua como reserva — em janeiro de 2024, com a qual fez sua estreia profissional.

    O meio-campista defensivo assinou um novo contrato em agosto de 2024 e foi oficialmente promovido ao time principal após participar da pré-temporada, embora a maior parte de seus minutos continuasse sendo pelo RCSA Futures. Uma forte campanha em 2024-25 nesse nível, onde De Cat frequentemente atuava como capitão aos 16 anos, abriu caminho para sua ascensão ao time principal no final daquela temporada, e ele não olhou para trás desde então.

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  • A grande chance

    Embora tenha tido seu primeiro contato com o futebol profissional em uma participação de oito minutos contra o Fenerbahçe de José Mourinho, na segunda partida da repescagem da Liga Europa, em fevereiro de 2025, com apenas 16 anos, sete meses e um dia, De Cat teria que esperar pacientemente por oportunidades regulares na equipe principal.

    Essas oportunidades finalmente chegaram em abril do ano passado, quando o adolescente ganhou a confiança para provar seu valor durante as eliminatórias do campeonato da Liga Profissional Belga, que determinam o vencedor geral. Com o Anderlecht como grande azarão, o meio-campista teve minutos regulares como reserva ao longo do torneio em formato de todos contra todos e até marcou seu primeiro gol na equipe principal contra o Royal Antwerp em maio, recebendo a bola dentro da área e mandando um chute rasteiro certeiro no fundo da rede.

    Foi uma sequência de jogos que serviu de trampolim para De Cat, que — após brilhar pela seleção sub-17 da Bélgica no Campeonato Europeu do verão passado — tem sido titular desde o início da temporada 2025-26, cumprindo a promessa que fez desde cedo.

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    Como vai tudo?

    De Cat aproveitou a oportunidade como jogador do time principal; ele marcou sua estreia oficial como titular com uma assistência em uma atuação individual dinâmica e dominante contra o Westerlo na primeira rodada da temporada, onde parecia estar em todos os lugares, registrando nove recuperações de bola e até ganhando seu próprio vídeo de melhores momentos da emissora DAZN. Ainda com apenas 17 anos, ele se tornou praticamente um titular garantido nas semanas e meses seguintes.

    O primeiro gol da campanha chegou em outubro, na forma de um chute de longa distância espetacular contra o Sint-Truidense, quando De Cat acertou o ângulo superior a 25 metros de distância, após driblar habilmente dois defensores. Em novembro, o adolescente ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Pro League, tendo brilhado enquanto o Anderlecht ganhava um grande impulso com quatro vitórias consecutivas, incluindo uma atuação influente contra o rival Club Brugge, na qual desempenhou um papel fundamental no gol da vitória.

    De Cat foi nomeado o Jovem Jogador do Ano da Bélgica em meio a um inverno difícil para seu clube, que resultou na demissão do técnico Besnik Hasi em fevereiro, após uma sequência de cinco jogos sem vitórias. Ele tem sido fundamental para a recuperação da equipe desde então, contribuindo com quatro gols em outros tantos jogos a partir de uma função mais avançada, além de ter feito uma atuação decisiva na partida de volta da semifinal da Copa da Bélgica, quando atormentou o Antuérpia mais uma vez, marcando um voleio certeiro.

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    Principais pontos fortes

    Embora De Cat já tenha 1,90 m de altura e ainda tenha muitos anos pela frente para crescer, sua estatura não é necessariamente seu maior trunfo. É verdade que seu físico esguio lhe permite deslizar pelo gramado e driblar os defensores com relativa facilidade, mas ele combina isso com inteligência de jogo, serenidade e garra nas disputas. Sua mentalidade de elite também será muito útil para ele. “Minha única preocupação é melhorar a cada dia, sempre elevando o nível”, disse ele aoNieuwsblad em janeiro.

    A decisão do novo técnico Jeremy Taravel de colocá-lo mais à frente no campo parece ter sido um golpe de mestre, maximizando a visão de jogo, os passes e a capacidade de condução de bola de De Cat em uma função mais avançada, além de torná-lo uma ameaça ao gol. Em entrevista à DAZN sobre seu melhor desempenho, o jovem disse: “Não acho que exista coincidência. A diferença é que ele [Taravel] me dá mais liberdade. Ele sabe quem consegue lidar com isso e quem não consegue. Eu realmente acho que ele tem sido importante.”

    O fato de o adolescente estar demonstrando que pode atuar praticamente em qualquer posição no meio-campo pode muito bem adicionar mais um zero ao seu valor de mercado. Apesar da pouca idade, ele já parece algo próximo de um meio-campista completo, e você encontrará poucos jogadores com o talento técnico do belga na sua idade.

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    Há espaço para melhorias

    Está ficando cada vez mais claro que não há muitos pontos negativos no jogo de De Cat, mas, dada a sua idade, é compreensível que ele ainda seja um pouco cru em alguns aspectos. Ele ainda está aprendendo a utilizar seu físico imponente, o que faz com que, às vezes, seja dominado por adversários mais experientes. Ele também não representa uma ameaça aérea tão grande quanto deveria, embora essa não seja necessariamente a sua função.

    As estatísticas ofensivas do meio-campista melhoraram claramente nos últimos tempos, mas ele também trabalhará duro em seus chutes e finalizações nos treinos para levar esse aspecto de seu jogo ofensivo a um novo patamar. A disciplina, também, é indiscutivelmente um problema; De Cat já cumpriu uma suspensão por acumular muitos cartões amarelos nesta temporada.

  • rice(C)Getty images

    O próximo... Declan Rice?

    Quando vemos De Cat em plena ação, ganhando terreno enquanto atravessa o campo com sua cabeleira saltitante, um jogador em particular vem à mente. Assim como o jovem belga, Declan Rice começou como volante no West Ham antes de se transformar em algo muito mais e dar continuidade a essa evolução no Arsenal, onde agora é um volante ofensivo sob o comando de Mikel Arteta.

    A transição de De Cat para uma função mais ousada poderia ter ocorrido muito mais cedo em sua carreira, mas ainda há muitas semelhanças entre a forma como os dois meio-campistas atuam. Rice é apenas cerca de 2,5 cm mais baixo que seu colega e se tornou um habilidoso portador de bola, usando suas passadas longas para cobrir grande parte do campo, ao mesmo tempo em que ostenta a capacidade de distribuir passes com precisão e entrar com tudo em uma disputa se a situação exigir. Assim como De Cat, o jogador da seleção inglesa se tornou uma ameaça maior ao gol e uma força criativa, principalmente em jogadas de bola parada.

    Por coincidência, Rice é um jogador que De Cat idolatra. “Meus ídolos são Declan Rice, do Arsenal, e Rodri, do Man City”, disse ele recentemente aoNieuwsblad. “Para chegar a esse nível, tenho que trabalhar duro.”

    Rice é certamente a referência para o que o adolescente pode se tornar, embora se possa argumentar que ele já é superior do ponto de vista técnico. Seus pretendentes certamente verão esse potencial.

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    E agora?

    O momento da ascensão meteórica de De Cat será agridoce para o Anderlecht. Embora o clube esteja satisfeito por tê-lo no elenco na busca pela classificação para as competições europeias da próxima temporada, o contrato que ele assinou em 2024 tem apenas mais um ano de vigência e, segundo relatos, o jogador demonstra pouca disposição para renovar, já que o Paars-wit não conseguiu atender às suas expectativas financeiras até o momento, com seus pais cuidando das negociações.

    Inevitavelmente, o meio-campista gerou muitos rumores de transferência em meio à sua ascensão em Bruxelas. Os gigantes da Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen têm demonstrado interesse no jogador de 17 anos, assim como Tottenham, Aston Villa e Everton na Premier League. Dado o risco de perdê-lo de graça daqui a 12 meses, diz-se que o Anderlecht aceitaria apenas 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) para se separar da mais recente joia de sua base neste verão, embora isso ainda representasse uma venda recorde para o clube.

    Em entrevista à DAZN no início de março, as palavras de De Cat serviram apenas para alimentar as especulações. “As coisas podem acontecer rapidamente no futebol”, disse ele quando questionado sobre uma possível transferência no verão. “Não vou comentar sobre isso. Você sabe que eu nunca darei uma resposta a isso. E, honestamente, eu mesmo ainda não sei.”

    No curto prazo, De Cat tem como meta uma improvável convocação para a seleção belga na Copa do Mundo, apesar de ainda nem ter sido convocado para a seleção principal. Seguindo sua trajetória atual, não se pode descartar essa possibilidade.

    “Resta saber como o resto da temporada vai se desenrolar, mas sei que há muitos jogadores com carreiras mais promissoras à minha frente”, disse ele. “Se o técnico da seleção me convocar, não vou recusar, mas não precisa necessariamente ser neste Mundial. Eu ficaria definitivamente satisfeito se não fosse, mas seria bom.”