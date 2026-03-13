Nathan De Cat: o jovem e imponente meio-campista do Anderlecht está prestes a ser alvo de uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes de olho nele

Seguindo os passos dos ex-alunos da academia do clube, como Vincent Kompany, Romelu Lukaku e Youri Tielemans, De Cat vem brilhando pelo gigante belga em sua primeira temporada completa na equipe principal, chamando a atenção com uma série de atuações imponentes no meio-campo que contradizem sua pouca idade. Ele tem se destacado tanto que pode muito bem estar disputando uma vaga improvável na seleção belga para a próxima Copa do Mundo.

De fato, este pode ser um verão decisivo para o adolescente; ele está prestes a entrar no último ano de seu contrato e, sem sinais de que uma renovação seja iminente, é provável que o Anderlecht seja forçado a vender seu valioso ativo por um valor reduzido para evitar perdê-lo de graça daqui a 12 meses.

A campanha de destaque de De Cat despertou grande interesse de transferência, inclusive por parte dos grandes clubes da Bundesliga e da Premier League. Veja por que o meio-campista está causando tanto entusiasmo...