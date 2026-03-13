Goal.com
Nathan De Cat: O imponente meio-campista adolescente do Anderlecht está prestes a assinar uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes interessados

Nathan De Cat é a próxima grande revelação da Bélgica, tanto no sentido figurado quanto literal. Com apenas 17 anos, o meio-campista já tem 1,90 m de altura e ainda tem muito a crescer. Última joia a emergir do famoso sistema de formação de jovens do Anderlecht, sua altura não é a única razão pela qual ele chamou a atenção de alguns dos melhores clubes da Europa.

Seguindo os passos dos ex-alunos da academia do clube Vincent Kompany, Romelu Lukaku e Youri Tielemans, De Cat está brilhando pelo gigante belga em sua primeira temporada completa no time principal, chamando a atenção com uma série de atuações imperiosas no meio de campo que contradizem sua tenra idade. Ele tem jogado tão bem que pode muito bem estar disputando uma vaga improvável no avião que levará os Red Devils para a próxima Copa do Mundo.

De fato, este pode ser um verão importante para o adolescente; ele está prestes a entrar no último ano de seu contrato e, sem sinais de que uma renovação esteja iminente, é provável que o Anderlecht seja forçado a vender seu valioso ativo por um preço reduzido para evitar perdê-lo de graça em 12 meses.

A campanha de sucesso de De Cat despertou muito interesse em transferências, incluindo dos grandes clubes da Bundesliga e da Premier League. Veja por que o meio-campista está gerando tanto entusiasmo...

    Onde tudo começou

    Nascido no subúrbio de Bruxelas, em Vilvoorde, no verão de 2008, ingressar no maior clube da capital belga foi o próximo passo natural, já que De Cat chamou a atenção do Anderlecht aos 10 anos, após uma passagem pelo KV Mechelen, tornando-se parte do famoso sistema de formação do clube.

    De Cat progrediu rapidamente nas categorias de base do Paars-wit, tendo sido claramente identificado para o sucesso desde cedo. Ele conquistou uma promoção notável para a equipe sub-18 antes de completar 15 anos, e não demorou muito para que ele fizesse mais progressos, tornando-se parte do RSCA Futures — a equipe juvenil sênior do Anderlecht que serve como reserva — em janeiro de 2024, com a qual fez sua estreia profissional.

    O meio-campista defensivo assinou um novo contrato em agosto de 2024 e foi oficialmente promovido para o time principal após viajar com a equipe na pré-temporada, embora a maior parte de seu tempo de jogo continuasse sendo pelo RCSA Futures. Uma forte campanha em 2024-25 nesse nível, onde De Cat frequentemente capitaneava o time aos 16 anos, abriu caminho para sua estreia no time principal no final daquela temporada, e ele não olhou para trás desde então.

  • A grande chance

    Embora tenha tido sua primeira experiência como profissional em uma participação de oito minutos contra o Fenerbahçe, de José Mourinho, na segunda partida da repescagem da Liga Europa, em fevereiro de 2025, com apenas 16 anos, sete meses e um dia, De Cat teria que esperar pacientemente por oportunidades regulares no time titular.

    Essas oportunidades finalmente chegaram em abril do ano passado, quando o adolescente recebeu a confiança para provar seu valor durante os playoffs do campeonato da Liga Profissional Belga, que determinam o vencedor geral. Com o Anderlecht em desvantagem, o meio-campista teve minutos regulares como substituto durante todo o torneio e até marcou seu primeiro gol como profissional contra o Royal Antwerp em maio, recebendo a bola dentro da área e chutando com precisão no canto inferior do gol.

    Essa sequência de jogos serviu de trampolim para De Cat, que, após brilhar pela seleção belga sub-17 no Campeonato Europeu do último verão, tem sido titular desde o início da temporada 2025-26, cumprindo suas promessas iniciais.

    Como está indo?

    De Cat aproveitou sua oportunidade como jogador titular; ele marcou sua estreia completa como profissional com uma assistência em uma exibição individual dinâmica e dominante contra o Westerlo na primeira rodada da temporada, onde parecia estar em todos os lugares, registrando nove recuperações de bola e até mesmo ganhando seu próprio vídeo com os melhores momentos da emissora DAZN. Ainda com apenas 17 anos, ele se tornou um titular praticamente garantido nas semanas e meses seguintes.

    O primeiro gol da campanha chegou em outubro, com um chute de longa distância contra o Sint-Truidense, quando De Cat acertou o canto superior da rede a 25 metros de distância, após driblar habilmente dois defensores. Em novembro, o adolescente ganhou o prêmio de Jogador do Mês da Pro League, após brilhar quando o Anderlecht conquistou quatro vitórias consecutivas, incluindo uma atuação influente contra o rival Club Brugge, onde desempenhou um papel fundamental no gol da vitória.

    De Cat foi nomeado o Jovem Jogador do Ano da Bélgica em meio a um inverno difícil para seu clube, que resultou na demissão do técnico Besnik Hasi em fevereiro, após uma sequência de cinco jogos sem vitórias. Ele tem sido vital para a recuperação do time desde então, contribuindo com quatro gols em quatro jogos em uma função mais avançada, além de ter sido decisivo na partida de volta da semifinal da Copa da Bélgica, quando voltou a atormentar o Antuérpia com um voleio certeiro.

    Maiores pontos fortes

    Embora De Cat já tenha 1,90 m de altura e ainda tenha muitos anos pela frente para crescer, sua altura não é necessariamente sua maior qualidade. É verdade que seu físico esguio lhe permite deslizar pelo gramado e driblar os defensores com relativa facilidade, mas ele combina isso com inteligência no jogo, compostura e garra nas disputas. Sua mentalidade de elite também lhe será útil. “Minha única preocupação é melhorar a cada dia, sempre elevando o nível”, disse ele aoNieuwsblad em janeiro.

    A decisão do novo técnico Jeremy Taravel de colocá-lo mais à frente no campo parece ter sido um golpe de mestre, maximizando a visão, os passes e a força com a bola de De Cat em uma função mais avançada, além de torná-lo uma ameaça ao gol. Em entrevista à DAZN sobre sua melhora no desempenho, o jovem disse: “Não acho que exista coincidência. A diferença é que ele [Taravel] me dá mais liberdade. Ele sabe quem consegue lidar com isso e quem não consegue. Acho que ele tem sido importante.”

    O fato de o adolescente estar demonstrando que pode atuar praticamente em qualquer posição no meio de campo pode adicionar mais um zero ao seu preço. Apesar de sua pouca idade, ele já parece um meio-campista completo, e você encontrará poucos jogadores com o talento técnico do belga nessa idade.

    Espaço para melhorias

    Está ficando cada vez mais claro que não há muitas desvantagens no jogo de De Cat, mas, dada a sua idade, é compreensível que ele ainda seja um pouco cru em alguns aspectos. Ele ainda está aprendendo a utilizar seu físico imponente, o que faz com que, às vezes, seja dominado por adversários mais experientes. Ele também não é tão ameaçador no jogo aéreo quanto deveria, embora essa não seja necessariamente sua função.

    As estatísticas ofensivas do meio-campista melhoraram claramente nos últimos tempos, mas ele também trabalhará duro em seus chutes e finalizações nos treinos para levar esse aspecto de seu jogo ofensivo a um novo patamar. A disciplina também é, sem dúvida, uma questão; De Cat já cumpriu uma suspensão por acumular muitos cartões amarelos nesta temporada.

    O próximo... Declan Rice?

    Quando você vê De Cat em plena ação, ganhando terreno enquanto atravessa o campo com seus cabelos balançando, um jogador em particular vem à mente. Assim como o jovem belga, Declan Rice começou como meio-campista defensivo no West Ham antes de se tornar algo muito mais e continuar essa evolução no Arsenal, onde agora é um agressivo camisa 8 sob o comando de Mikel Arteta.

    A transição de De Cat para uma função mais ousada poderia ter acontecido muito mais cedo em sua carreira, mas ainda há muitas semelhanças entre a forma como os dois meio-campistas atuam. Rice é apenas alguns centímetros mais baixo que seu colega e se tornou um habilidoso portador de bola, usando suas passadas longas para cobrir muito espaço, além de ter a capacidade de distribuir passes e entrar em disputas quando a situação exige. Assim como De Cat, o jogador da seleção inglesa se tornou uma ameaça ao gol e uma força criativa, principalmente em jogadas ensaiadas.

    Acontece que Rice é um jogador que De Cat idolatra. “Meus modelos são Declan Rice, do Arsenal, e Rodri, do Manchester City”, disse ele recentemente aoNieuwsblad. “Para chegar a esse nível, tenho que trabalhar duro.”

    Rice é certamente a referência para o que o adolescente pode se tornar, embora se possa argumentar que ele já é superior do ponto de vista técnico. Seus pretendentes certamente verão esse potencial.

    O que vem a seguir?

    O momento da ascensão meteórica de De Cat será agridoce para o Anderlecht. Embora estejam felizes por tê-lo no time, já que buscam garantir a classificação para a Europa na próxima temporada, o contrato que ele assinou em 2024 tem apenas mais um ano de duração e, segundo relatos, o jogador não demonstra muito interesse em renová-lo, já que o Paars-wit não conseguiu atender às suas expectativas financeiras até o momento, com seus pais cuidando das negociações.

    Inevitavelmente, o meio-campista gerou muitos rumores de transferência em meio ao seu surgimento em Bruxelas. Os gigantes da Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen têm demonstrado interesse no jogador de 17 anos, assim como Tottenham, Aston Villa e Everton na Premier League. Dado o risco de perdê-lo gratuitamente em 12 meses, diz-se que o Anderlecht aceitaria apenas 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) para se separar da mais recente joia da sua academia neste verão, embora isso ainda representasse uma venda recorde para o clube.

    Em entrevista à DAZN no início de março, as palavras de De Cat apenas serviram para alimentar as especulações. “As coisas podem mudar rapidamente no futebol”, disse ele quando questionado sobre uma possível transferência no verão. “Não vou comentar sobre isso. Você sabe que eu nunca respondo a essa pergunta. E, honestamente, eu mesmo ainda não sei.”

    No curto prazo, De Cat tem como objetivo uma improvável convocação para a seleção belga na Copa do Mundo, apesar de ainda não ter sido convocado para a seleção principal. Pela trajetória atual, isso não é impossível.

    “Ainda não se sabe como será o resto da temporada, mas sei que há muitos jogadores com carreiras mais promissoras do que a minha”, disse ele. “Se o técnico da seleção me convocar, não vou recusar, mas não precisa ser necessariamente nesta Copa do Mundo. Eu ficaria muito feliz mesmo que não fosse convocado, mas seria ótimo se fosse.”

