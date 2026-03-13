Nathan De Cat: O imponente meio-campista adolescente do Anderlecht está prestes a assinar uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes interessados

Seguindo os passos dos ex-alunos da academia do clube Vincent Kompany, Romelu Lukaku e Youri Tielemans, De Cat está brilhando pelo gigante belga em sua primeira temporada completa no time principal, chamando a atenção com uma série de atuações imperiosas no meio de campo que contradizem sua tenra idade. Ele tem jogado tão bem que pode muito bem estar disputando uma vaga improvável no avião que levará os Red Devils para a próxima Copa do Mundo.

De fato, este pode ser um verão importante para o adolescente; ele está prestes a entrar no último ano de seu contrato e, sem sinais de que uma renovação esteja iminente, é provável que o Anderlecht seja forçado a vender seu valioso ativo por um preço reduzido para evitar perdê-lo de graça em 12 meses.

A campanha de sucesso de De Cat despertou muito interesse em transferências, incluindo dos grandes clubes da Bundesliga e da Premier League. Veja por que o meio-campista está gerando tanto entusiasmo...