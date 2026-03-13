Nathan De Cat: O imponente meio-campista adolescente do Anderlecht está prestes a assinar uma transferência milionária, com o Bayern de Munique e outros clubes interessados

O momento da ascensão meteórica de De Cat será agridoce para o Anderlecht. Embora estejam felizes por tê-lo no time, já que buscam garantir a classificação para a Europa na próxima temporada, o contrato que ele assinou em 2024 tem apenas mais um ano de duração e, segundo relatos, o jogador não demonstra muito interesse em renová-lo, já que o Paars-wit não conseguiu atender às suas expectativas financeiras até o momento, com seus pais cuidando das negociações.
Inevitavelmente, o meio-campista gerou muitos rumores de transferência em meio ao seu surgimento em Bruxelas. Os gigantes da Bundesliga Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen têm demonstrado interesse no jogador de 17 anos, assim como Tottenham, Aston Villa e Everton na Premier League. Dado o risco de perdê-lo gratuitamente em 12 meses, diz-se que o Anderlecht aceitaria apenas 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares) para se separar da mais recente joia da sua academia neste verão, embora isso ainda representasse uma venda recorde para o clube.
Em entrevista à DAZN no início de março, as palavras de De Cat apenas serviram para alimentar as especulações. “As coisas podem mudar rapidamente no futebol”, disse ele quando questionado sobre uma possível transferência no verão. “Não vou comentar sobre isso. Você sabe que eu nunca respondo a essa pergunta. E, honestamente, eu mesmo ainda não sei.”
No curto prazo, De Cat tem como objetivo uma improvável convocação para a seleção belga na Copa do Mundo, apesar de ainda não ter sido convocado para a seleção principal. Pela trajetória atual, isso não é impossível.
“Ainda não se sabe como será o resto da temporada, mas sei que há muitos jogadores com carreiras mais promissoras do que a minha”, disse ele. “Se o técnico da seleção me convocar, não vou recusar, mas não precisa ser necessariamente nesta Copa do Mundo. Eu ficaria muito feliz mesmo que não fosse convocado, mas seria ótimo se fosse.”