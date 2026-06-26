Figuras icônicas da Espanha, Escócia, Portugal e Itália acumularam palmarés brilhantes. Seus respectivos currículos incluem conquistas de títulos nacionais na Premier League, na Série A, na Bundesliga, na Ligue 1 e na La Liga, além de uma coleção invejável de triunfos na Liga dos Campeões.

As discussões sobre quem é o “GOAT” (o maior de todos os tempos) continuam acaloradas, com o herói catalão Guardiola decidindo deixar o Manchester City após uma década de serviços leais no Etihad Stadium, que rendeu 20 títulos.

Ele está, de forma bastante inevitável, sendo comparado ao ex-técnico do United, Ferguson — que conquistou 13 títulos da Premier League e duas vitórias na Liga dos Campeões ao longo de seu reinado memorável em Old Trafford. A rivalidade geográfica vem se somar a essa comparação.

É importante notar, no entanto, que alguns dos maiores nomes da história já estavam nas manchetes muito antes de a primeira divisão inglesa ser renomeada em 1992. De Herbert Chapman a Bill Shankly, passando por Matt Busby e Bob Paisley, é quase impossível fazer comparações entre gerações.