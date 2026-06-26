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“Naquela lista dos melhores” - Como a lenda do Nottingham Forest, Brian Clough, se compara aos técnicos atuais, enquanto o debate entre Pep Guardiola e Sir Alex Ferguson continua acalorado?
Shankly, Busby, Guardiola e Ferguson: os maiores treinadores de todos os tempos
Figuras icônicas da Espanha, Escócia, Portugal e Itália acumularam palmarés brilhantes. Seus respectivos currículos incluem conquistas de títulos nacionais na Premier League, na Série A, na Bundesliga, na Ligue 1 e na La Liga, além de uma coleção invejável de triunfos na Liga dos Campeões.
As discussões sobre quem é o “GOAT” (o maior de todos os tempos) continuam acaloradas, com o herói catalão Guardiola decidindo deixar o Manchester City após uma década de serviços leais no Etihad Stadium, que rendeu 20 títulos.
Ele está, de forma bastante inevitável, sendo comparado ao ex-técnico do United, Ferguson — que conquistou 13 títulos da Premier League e duas vitórias na Liga dos Campeões ao longo de seu reinado memorável em Old Trafford. A rivalidade geográfica vem se somar a essa comparação.
É importante notar, no entanto, que alguns dos maiores nomes da história já estavam nas manchetes muito antes de a primeira divisão inglesa ser renomeada em 1992. De Herbert Chapman a Bill Shankly, passando por Matt Busby e Bob Paisley, é quase impossível fazer comparações entre gerações.
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Será que Clough teria se saído bem contra Mourinho e companhia?
Não há, no entanto, dúvida de que Clough — que levou o Forest ao título da Primeira Divisão e a duas Copas da Europa — faz parte da elite dos treinadores. Questionado sobre como ele se sairia contra nomes como Guardiola e Mourinho, a lenda dos Reds, Shilton — falando em parceria com a Lynx Fine Fragrance e sua campanha “The Official Makeup” — disse ao GOAL: “Todos são diferentes por suas próprias razões. Cloughie viveu em uma época diferente. Ele era uma figura muito especial.
“As pessoas falam do Cloughie, mas eu ainda coloco Peter Taylor ao lado dele, porque Peter trazia o outro lado. Cloughie era simplesmente uma pessoa especial, que tinha aquela aura e aquele respeito. Acho que todos os treinadores mencionados foram ótimos em clubes diferentes, então é muito difícil dizer: ‘ah, ele foi o melhor’. Ele certamente estava lá no topo da lista.”
Será que os olheiros ainda conseguem identificar talentos a olho nu nesta era de avanços tecnológicos?
Quando questionado mais a fundo sobre a importância de Taylor para a causa de Clough — como aliado de longa data do “Old Big ‘Ead” — e se a arte de identificar talentos a olho nu se perdeu em uma era de análises estatísticas e de vídeo em massa, Shilton acrescentou: “Não, não acho que seja assim. Acho que clubes como o Brighton e o Bournemouth têm um ótimo trabalho de recrutamento. Eles apostam em escolher jogadores de divisões menores e trazê-los para o time, permitindo que tenham uma ótima temporada e, depois, vendê-los por quatro vezes o valor inicial. Trata-se de saber avaliar os jogadores.
“Sempre me lembro do que Peter Taylor me disse: eu tinha 15 anos, estava na equipe juvenil, nas manhãs de sábado, apenas por três meses antes de entrar para os reservas. Ele disse que ‘quando você jogava na equipe juvenil, eu estava sempre lá nas manhãs de sábado, com meu boné na cabeça’. Ele disse: ‘Você não sabia que eu estava lá, mas eu estava sempre lá observando você’. Ele disse: ‘Eu sempre ia garantir que você jogasse por um dos meus clubes’. Achei isso fantástico. Ele era um excelente avaliador em tantas áreas.”
Alguns dos melhores técnicos do futebol estão atualmente na América do Norte para a Copa do Mundo de 2026. Eles esperam ganhar as manchetes pelas razões certas, à medida que trilham o caminho rumo ao prêmio mais prestigiado do futebol mundial.
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Copa do Mundo de 2026: Treinadores esperam evitar surpresas na América do Norte
Shilton, o homem que foi vítima do momento mais polêmico da história do futebol, finalmente encerrou esse capítulo. Em um extraordinário ato de reconciliação promovido pela Lynx Fine Fragrance, Shilton apertou a mão de um mascote que personificava o infame momento da Copa do Mundo da FIFA de 1986. O momento, apelidado de “The Official Makeup”, marca a primeira vez que Shilton publicamente deixou o passado para trás em relação à controvérsia mais antiga do futebol.
A “Reconciliação Oficial” aconteceu no campo de futebol do Chelmsford FC, próximo à cidade natal de Peter, e a marca de fragrâncias masculinas Lynx trouxe de avião sua mascote argentina — que faz parte do patrocínio da marca à Copa do Mundo da FIFA de 2026 — até Chelmsford para essa reconciliação histórica. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rancores 0.