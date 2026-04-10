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Falko Blöding

Traduzido por

"Naquela época, eu não teria contratado Julian Nagelsmann": ex-jogador da seleção nacional critica o técnico da seleção

Copa do Mundo
Alemanha
Amistosos
J. Nagelsmann

O ex-jogador da seleção nacional Dietmar Hamann (52) criticou Julian Nagelsmann (38). Com vistas à Copa do Mundo deste verão, ele acusa o técnico da seleção nacional principalmente de duas coisas: a forma como lida com os jogadores considerados reservas e a falta de presença.

No debate atual sobre Nagelsmann, que gira principalmente em torno de sua classificação do artilheiro do Stuttgart, Deniz Undav, como reserva, Hamann foi direto ao ponto no programa da Sky 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk': "A arte em uma Copa do Mundo é manter todos os jogadores satisfeitos e a equipe unida. Dividir a equipe em grupos é, para mim, contraproducente, porque se você estiver no grupo três, só terá uma chance de jogar se dois, três ou quatro jogadores à sua frente se lesionarem. Isso significa que você pode fazer o que quiser, como no caso de Deniz Undav, mas, no máximo, será um reserva.”

  • Undav é o artilheiro alemão mais bem-sucedido nesta temporada, mas Nagelsmann enfatizou várias vezes durante a última pausa para os jogos internacionais que não planeja incluir o jogador de 29 anos como titular na escalação para a Copa do Mundo. Também seria “improvável” que Undav conseguisse mudar isso com mais gols na reta final da temporada.

    “Afinal, temos um princípio de desempenho”, questionou Hamann: “Não entendo por que se definir com três meses de antecedência. Nunca vi nada parecido, nem mesmo em outros países. Isso tira a possibilidade de fazer alterações na equipe.”

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  • Deniz Undav Germany 2026Getty Images

    Hamann: Quatro seleções europeias são mais fortes que a Alemanha

    No Euro disputado em casa há dois anos, Nagelsmann contava com jogadores experientes como Toni Kroos e Ilkay Gündogan, que “também o ajudaram a tomar algumas decisões”. Não há jogadores assim no elenco atual.

    Hamann faz, portanto, uma previsão sombria e vê, só na Europa, quatro seleções mais fortes que a da DFB: “Inglaterra, França, Portugal e Espanha, por exemplo, são melhores do que nós. E Julian Nagelsmann já avisa a um terço do elenco de antemão que eles não vão jogar. Agora dá para imaginar com que motivação esses jogadores vão para lá. Então, talvez pensem: ‘Provavelmente não vamos ser campeões do mundo. Talvez não fosse nada mal se voltássemos para casa uma semana antes.’”

    Oliver Kahn (56), ex-companheiro de clube e da seleção de Hamann, tem uma visão semelhante. Ele afirma que é “difícil conquistar os jogadores dessa forma”. O vice-campeão mundial de 2002 explicou: “Julian Nagelsmann não se destaca tanto pela mentalidade, mas sim pelo sistema e pela clara distribuição de funções. Isso também não é um princípio de desempenho. Com ele, jogam os jogadores certos, não os melhores jogadores. Essa é a sua abordagem. Não sou muito fã da ideia de destruir tudo antes. Uma Copa do Mundo não é decidida tanto pelo sistema, mas pela mentalidade e por um certo espírito na equipe.”

  • Hamann sobre Nagelsmann: "Talvez ele devesse começar a ir mais ao estádio"

    Enquanto isso, Hamann aconselha Nagelsmann a ir mais vezes ao estádio para ter uma ideia dos jogadores: “Talvez ele devesse começar a ir mais ao estádio. Isso também tem a ver com valorização. Ele não estava em Madri na terça-feira (no jogo do Bayern de Munique contra o Real, nota do editor), nem em Paris na quarta-feira (no jogo do Liverpool contra o PSG, nota do editor). "Além disso, Nagelsmann também não avaliou pessoalmente jogadores como Yann Aurel Bisseck (Inter de Milão) ou Kevin Schade (FC Brentford). "Na TV, a gente só vê uns vinte metros do campo", diz Hamann: "Não há atalhos para o caminho do sucesso. É preciso ser meticuloso. Quem não estava presente no Mundial de Clubes no verão passado? O nosso técnico da seleção nacional."

    Sua conclusão: “Eu não teria contratado Julian Nagelsmann naquela época.”

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    O histórico de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã

    Jogos31
    Vitórias19
    Empates6
    Derrotas6
    Diferença de gols70:33
    Média de pontos2,03