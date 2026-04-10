No debate atual sobre Nagelsmann, que gira principalmente em torno de sua classificação do artilheiro do Stuttgart, Deniz Undav, como reserva, Hamann foi direto ao ponto no programa da Sky 'Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk': "A arte em uma Copa do Mundo é manter todos os jogadores satisfeitos e a equipe unida. Dividir a equipe em grupos é, para mim, contraproducente, porque se você estiver no grupo três, só terá uma chance de jogar se dois, três ou quatro jogadores à sua frente se lesionarem. Isso significa que você pode fazer o que quiser, como no caso de Deniz Undav, mas, no máximo, será um reserva.”
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"Naquela época, eu não teria contratado Julian Nagelsmann": ex-jogador da seleção nacional critica o técnico da seleção
Undav é o artilheiro alemão mais bem-sucedido nesta temporada, mas Nagelsmann enfatizou várias vezes durante a última pausa para os jogos internacionais que não planeja incluir o jogador de 29 anos como titular na escalação para a Copa do Mundo. Também seria “improvável” que Undav conseguisse mudar isso com mais gols na reta final da temporada.
“Afinal, temos um princípio de desempenho”, questionou Hamann: “Não entendo por que se definir com três meses de antecedência. Nunca vi nada parecido, nem mesmo em outros países. Isso tira a possibilidade de fazer alterações na equipe.”
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Hamann: Quatro seleções europeias são mais fortes que a Alemanha
No Euro disputado em casa há dois anos, Nagelsmann contava com jogadores experientes como Toni Kroos e Ilkay Gündogan, que “também o ajudaram a tomar algumas decisões”. Não há jogadores assim no elenco atual.
Hamann faz, portanto, uma previsão sombria e vê, só na Europa, quatro seleções mais fortes que a da DFB: “Inglaterra, França, Portugal e Espanha, por exemplo, são melhores do que nós. E Julian Nagelsmann já avisa a um terço do elenco de antemão que eles não vão jogar. Agora dá para imaginar com que motivação esses jogadores vão para lá. Então, talvez pensem: ‘Provavelmente não vamos ser campeões do mundo. Talvez não fosse nada mal se voltássemos para casa uma semana antes.’”
Oliver Kahn (56), ex-companheiro de clube e da seleção de Hamann, tem uma visão semelhante. Ele afirma que é “difícil conquistar os jogadores dessa forma”. O vice-campeão mundial de 2002 explicou: “Julian Nagelsmann não se destaca tanto pela mentalidade, mas sim pelo sistema e pela clara distribuição de funções. Isso também não é um princípio de desempenho. Com ele, jogam os jogadores certos, não os melhores jogadores. Essa é a sua abordagem. Não sou muito fã da ideia de destruir tudo antes. Uma Copa do Mundo não é decidida tanto pelo sistema, mas pela mentalidade e por um certo espírito na equipe.”
Hamann sobre Nagelsmann: "Talvez ele devesse começar a ir mais ao estádio"
Enquanto isso, Hamann aconselha Nagelsmann a ir mais vezes ao estádio para ter uma ideia dos jogadores: “Talvez ele devesse começar a ir mais ao estádio. Isso também tem a ver com valorização. Ele não estava em Madri na terça-feira (no jogo do Bayern de Munique contra o Real, nota do editor), nem em Paris na quarta-feira (no jogo do Liverpool contra o PSG, nota do editor). "Além disso, Nagelsmann também não avaliou pessoalmente jogadores como Yann Aurel Bisseck (Inter de Milão) ou Kevin Schade (FC Brentford). "Na TV, a gente só vê uns vinte metros do campo", diz Hamann: "Não há atalhos para o caminho do sucesso. É preciso ser meticuloso. Quem não estava presente no Mundial de Clubes no verão passado? O nosso técnico da seleção nacional."
Sua conclusão: “Eu não teria contratado Julian Nagelsmann naquela época.”
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O histórico de Julian Nagelsmann como técnico da seleção alemã
Jogos 31 Vitórias 19 Empates 6 Derrotas 6 Diferença de gols 70:33 Média de pontos 2,03