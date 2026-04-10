"Naquela época, eu não teria contratado Julian Nagelsmann": ex-jogador da seleção nacional critica o técnico da seleção

No Euro disputado em casa há dois anos, Nagelsmann contava com jogadores experientes como Toni Kroos e Ilkay Gündogan, que “também o ajudaram a tomar algumas decisões”. Não há jogadores assim no elenco atual.

Hamann faz, portanto, uma previsão sombria e vê, só na Europa, quatro seleções mais fortes que a da DFB: “Inglaterra, França, Portugal e Espanha, por exemplo, são melhores do que nós. E Julian Nagelsmann já avisa a um terço do elenco de antemão que eles não vão jogar. Agora dá para imaginar com que motivação esses jogadores vão para lá. Então, talvez pensem: ‘Provavelmente não vamos ser campeões do mundo. Talvez não fosse nada mal se voltássemos para casa uma semana antes.’”

Oliver Kahn (56), ex-companheiro de clube e da seleção de Hamann, tem uma visão semelhante. Ele afirma que é “difícil conquistar os jogadores dessa forma”. O vice-campeão mundial de 2002 explicou: “Julian Nagelsmann não se destaca tanto pela mentalidade, mas sim pelo sistema e pela clara distribuição de funções. Isso também não é um princípio de desempenho. Com ele, jogam os jogadores certos, não os melhores jogadores. Essa é a sua abordagem. Não sou muito fã da ideia de destruir tudo antes. Uma Copa do Mundo não é decidida tanto pelo sistema, mas pela mentalidade e por um certo espírito na equipe.”