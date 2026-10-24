89' - Wesley cruza da direita para Balerdi, que empata de cabeça em meio aos protestos do Napoli por uma suposta falta em Beukema (mas o contato é leve, e o defensor do Napoli parece se deixar cair). Allegri protesta e é expulso

83' - Spinazzola obriga Gollini a fazer a defesa após um chute de direita. Na sequência da jogada, a bola chega a McTominay, que recoloca os donos da casa em vantagem

74' - Em uma disputa pela bola na área do Napoli, Castro ajeita de peito para Balerdi, que marca com um chute de esquerda, de muito perto, por baixo do travessão

72' - Após um contra-ataque, Lang arrisca um chute fraco de direita, defendido por Gollini

70' - Bela troca de passes na entrada da área entre Malen e Soulé. O argentino então dispara um chute de esquerda forte e colocado, que entra à direita de Meret

60' - Um chute de esquerda de Soulé de fora da área é desviado pela defesa do Napoli para escanteio

57' - Cara a cara com Gollini, Politano bate fraco, rasteiro e de esquerda, e o goleiro defende

50' - Malen tenta um chute de direita que sai muito longe do gol

48' - Gol de cabeça de McTominay após cruzamento de direita, pelo lado direito, de Politano: Gollini defende, mas a bola já havia entrado. O escocês ainda manda o rebote para a rede com o pé, sem necessidade, porque o gol já havia saído na cabeçada

45' - Cristante acerta a trave de cabeça, com Meret já batido

44' - Hojlund faz uma bela arrancada em zigue-zague pela esquerda e manda a bola para o meio da área, onde Gollini faz uma defesa milagrosa diante de Olivera

41' - Politano cruza para Hojlund, que cabeceia sem conseguir dar a direção certa à bola, que sai pela linha de fundo

37' - Um chute de esquerda de Hermoso da entrada da área desvia em McTominay e sai para escanteio, passando rente à trave à direita de Meret

35' - Lang lança De Bruyne em direção ao gol. Gollini sai da área e rebate a bola, que toca no braço do goleiro, mantido junto ao corpo. Depois, o goleiro da Roma dribla Hojlund para evitar o desarme e afasta a bola

28' - Anguissa marca de bicicleta da entrada da área. A bola entra rente à trave à esquerda de Gollini, que provavelmente estava com a visão encoberta pelos muitos jogadores entre ele e Anguissa

26' - Lang faz um belo cruzamento da intermediária ofensiva, mas nem Hojlund nem Olivera conseguem alcançar a bola para finalizar de primeira

24' - Soulé encontra Malen com um belo passe, e o chute de direita do atacante, de boa posição, é defendido com o pé por Meret

21' - Cristante tenta um chute de direita da entrada da área, que passa rente à trave à esquerda de Meret

15' - Após uma investida de Politano ser contida, a bola chega a McTominay, cujo chute de primeira com a direita vai para os braços de Gollini

13' - Um cruzamento de Di Lorenzo causa confusão na área da Roma. Na sequência, Politano bate de esquerda por cima do gol

9' - Soulé tenta um chute colocado de esquerda, que passa longe do gol

5' - De Bruyne dá um belo passe em profundidade para Hojlund, mas De Roon amortece a tentativa de finalização do atacante