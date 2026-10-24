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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli x Roma: empate maluco por 3 a 3 com duas reações do time de Gasperini. McTominay e Balerdi marcam dois gols cada; Allegri é expulso

Napoli x Roma
Campeonato Italiano
Napoli
Roma

No Maradona, um empate eletrizante no duelo entre Allegri e Gasperini pela 8ª rodada da Serie A

Na oitava rodada da Serie A, o Napoli de Massimiliano Allegri ea Roma de Gian Piero Gasperini empatam por 3 a 3 em uma partida válida pela oitava rodada da Serie A. A Roma, ainda invicta (5 vitórias e 3 empates), chega a 18 pontos e segue firme na disputa pelo título italiano, enquanto o Napoli tem 11 pontos (resultado de 3 vitórias, dois empates e nada menos que 3 derrotas). As duas equipes vinham de vitórias na Champions League durante a semana: o Napoli contra o Bodo/Glimt e a Roma contra o Slovan Bratislava.


O Napoli domina por 50 minutos, abre 2 a 0 com gols de Anguissa (de bicicleta) e McTominay (de cabeça) e quase amplia a vantagem para três gols com Politano. Depois, como já havia acontecido contra a Inter, o Napoli recua demais e sofre a reação da Roma, que passa a controlar o jogo e empata com dois gols em sequência de Soulé e Balerdi entre os 70' e os 74'. Quando o jogo parece pender para o time de Gasperini, o Napoli volta a ficar à frente, novamente com McTominay, mas sofre pela segunda vez o empate dos visitantes, que igualam o placar aos 89', mais uma vez com Balerdi, de cabeça, em meio aos protestos do time de Allegri, que é expulso.



NAPOLI-ROMA 3 A 3

GOLS: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


  • GOLS E MELHORES LANCES

    89' - Wesley cruza da direita para Balerdi, que empata de cabeça em meio aos protestos do Napoli por uma suposta falta em Beukema (mas o contato é leve, e o defensor do Napoli parece se deixar cair). Allegri protesta e é expulso

    83' - Spinazzola obriga Gollini a fazer a defesa após um chute de direita. Na sequência da jogada, a bola chega a McTominay, que recoloca os donos da casa em vantagem

    74' - Em uma disputa pela bola na área do Napoli, Castro ajeita de peito para Balerdi, que marca com um chute de esquerda, de muito perto, por baixo do travessão

    72' - Após um contra-ataque, Lang arrisca um chute fraco de direita, defendido por Gollini

    70' - Bela troca de passes na entrada da área entre Malen e Soulé. O argentino então dispara um chute de esquerda forte e colocado, que entra à direita de Meret

    60' - Um chute de esquerda de Soulé de fora da área é desviado pela defesa do Napoli para escanteio

    57' - Cara a cara com Gollini, Politano bate fraco, rasteiro e de esquerda, e o goleiro defende

    50' - Malen tenta um chute de direita que sai muito longe do gol

    48' - Gol de cabeça de McTominay após cruzamento de direita, pelo lado direito, de Politano: Gollini defende, mas a bola já havia entrado. O escocês ainda manda o rebote para a rede com o pé, sem necessidade, porque o gol já havia saído na cabeçada

    45' - Cristante acerta a trave de cabeça, com Meret já batido

    44' - Hojlund faz uma bela arrancada em zigue-zague pela esquerda e manda a bola para o meio da área, onde Gollini faz uma defesa milagrosa diante de Olivera

    41' - Politano cruza para Hojlund, que cabeceia sem conseguir dar a direção certa à bola, que sai pela linha de fundo

    37' - Um chute de esquerda de Hermoso da entrada da área desvia em McTominay e sai para escanteio, passando rente à trave à direita de Meret

    35' - Lang lança De Bruyne em direção ao gol. Gollini sai da área e rebate a bola, que toca no braço do goleiro, mantido junto ao corpo. Depois, o goleiro da Roma dribla Hojlund para evitar o desarme e afasta a bola

    28' - Anguissa marca de bicicleta da entrada da área. A bola entra rente à trave à esquerda de Gollini, que provavelmente estava com a visão encoberta pelos muitos jogadores entre ele e Anguissa

    26' - Lang faz um belo cruzamento da intermediária ofensiva, mas nem Hojlund nem Olivera conseguem alcançar a bola para finalizar de primeira

    24' - Soulé encontra Malen com um belo passe, e o chute de direita do atacante, de boa posição, é defendido com o pé por Meret

    21' - Cristante tenta um chute de direita da entrada da área, que passa rente à trave à esquerda de Meret

    15' - Após uma investida de Politano ser contida, a bola chega a McTominay, cujo chute de primeira com a direita vai para os braços de Gollini

    13' - Um cruzamento de Di Lorenzo causa confusão na área da Roma. Na sequência, Politano bate de esquerda por cima do gol

    9' - Soulé tenta um chute colocado de esquerda, que passa longe do gol

    5' - De Bruyne dá um belo passe em profundidade para Hojlund, mas De Roon amortece a tentativa de finalização do atacante

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

    NAPOLI-ROMA 3-3

    GOLS: 28' Anguissa (N), 48' McTominay (N), 70' Soulé (R), 74' Balerdi (R), 83' McTominay (N), 89' Balerdi (R)


    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (80' Spinazzola), Badiashile (52' Beukema), Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne (79' Lobotka), McTominay; Politano (66' Giovane), Hojlund, Lang (80' Vergara). Técnico: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini (84' Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (58' Balerdi); Rensch (58' Molina), De Roon, Pisilli (58' Castro), Wesley; Cristante, Soulé; Malen (84' Mora). Técnico: Gasperini


    ÁRBITRO: Colombo

    ADVERTIDOS: Marin (N), Cristante (R), Rensch (R), Balerdi (R), De Roon (R)

    EXPULSOS: Allegri (técnico do Napoli)

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