Na oitava rodada da Serie A, o Napoli de Massimiliano Allegri recebe no Maradona a Roma de Gian Piero Gasperini, em um confronto decisivo para a classificação. A Roma, ainda invicta (5 vitórias e 2 empates), soma 17 pontos e está na briga pelo título italiano, enquanto o Napoli tem 10 pontos (com 3 vitórias, um empate e 3 derrotas). As duas equipes vêm de vitórias na Champions League durante a semana: o Napoli contra o Bodo/Glimt e a Roma diante do Slovan Bratislava. A bola rola às 18h. Colombo apita, com Aureliano no VAR.





NAPOLI-ROMA

GOLS:



