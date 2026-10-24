Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
grafica malen roma 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli x Roma AO VIVO: relato da partida, gols, principais lances e ficha técnica

Napoli x Roma
Campeonato Italiano
Napoli
Roma

No Maradona, duelo entre Allegri e Gasperini pela 8ª rodada da Serie A

Na oitava rodada da Serie A, o Napoli de Massimiliano Allegri recebe no Maradona a Roma de Gian Piero Gasperini, em um confronto decisivo para a classificação. A Roma, ainda invicta (5 vitórias e 2 empates), soma 17 pontos e está na briga pelo título italiano, enquanto o Napoli tem 10 pontos (com 3 vitórias, um empate e 3 derrotas). As duas equipes vêm de vitórias na Champions League durante a semana: o Napoli contra o Bodo/Glimt e a Roma diante do Slovan Bratislava. A bola rola às 18h. Colombo apita, com Aureliano no VAR.


NAPOLI-ROMA

GOLS:


  • GOLS E MELHORES LANCES

    ...

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Marin, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne, Spinazzola; McTominay, Politano; Hojlund. Téc. Allegri.

    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, De Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Malen. Téc. Gasperini.


    ÁRBITRO: Colombo

    ADVERTIDOS:

    EXPULSOS:

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
NAP

NAP

Campeonato Italiano

24 de out. de 2026

ROM

ROM