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grafica malen roma 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Napoli x Roma AO VIVO: narração, gols, melhores lances e ficha técnica

Napoli x Roma
Campeonato Italiano
Napoli
Roma

No Maradona, duelo entre Allegri e Gasperini pela 8ª rodada da Serie A

Na oitava rodada da Serie A, o Napoli de Massimiliano Allegri recebe no Maradona a Roma de Gian Piero Gasperini, em um confronto já muito delicado para o equilíbrio da tabela. A Roma, ainda invicta (5 vitórias e 2 empates), tem 17 pontos e está na briga pelo título italiano, enquanto o Napoli segue com 10 pontos (resultado de 3 vitórias, um empate e nada menos que 3 derrotas). As duas equipes vêm de vitórias durante a semana na Champions League: o Napoli contra o Bodo/Glimt e a Roma contra o Slovan Bratislava. A bola rola às 18h. Colombo apita, com Aureliano no VAR.


NAPOLI-ROMA

AUTORES DOS GOLS:


  • GOLS E MELHORES LANCES

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  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E SÚMULA

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Badiashile, Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. Técnico: Allegri


    ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soulé; Malen. Técnico: Gasperini


    ÁRBITRO: Colombo

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