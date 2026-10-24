Napoli x Roma AO VIVO: narração, gols, melhores lances e ficha técnica

Na oitava rodada da Serie A, o Napoli de Massimiliano Allegri recebe no Maradona a Roma de Gian Piero Gasperini, em um confronto já muito delicado para o equilíbrio da tabela. A Roma, ainda invicta (5 vitórias e 2 empates), tem 17 pontos e está na briga pelo título italiano, enquanto o Napoli segue com 10 pontos (resultado de 3 vitórias, um empate e nada menos que 3 derrotas). As duas equipes vêm de vitórias durante a semana na Champions League: o Napoli contra o Bodo/Glimt e a Roma contra o Slovan Bratislava. A bola rola às 18h. Colombo apita, com Aureliano no VAR.
NAPOLI-ROMA
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