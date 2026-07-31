Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Miguel Gutierrez NapoliGetty Images

Traduzido por

Napoli, venda de Gutierrez para o Bayer Leverkusen está muito próxima por um valor entre 25 e 30 milhões

Milan

Napoli, negociação com o Bayer Leverkusen por lateral espanhol Miguel Gutiérrez está nos detalhes finais

Um passado nas categorias de base do Real Madrid, um presente no Napoli e um futuro que pode falar alemão. Miguel Gutierrez está perto de se transferir para o Bayer Leverkusen, que assumiu a dianteira sobre os concorrentes diretos no mercado e agora quer fechar o negócio. A informação publicada pelo Bild na manhã desta sexta-feira encontra confirmação.

  • SACRIFÍCIO NECESSÁRIO

    O Napoli sabe que o jogador tem contrato até 2030 e, por isso, mantém a posição sobre a avaliação. Na última temporada, disputou 36 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Allegri gostaria de mantê-lo mas terá de se render às exigências do mercado: o 'sacrifício' do espanhol servirá para investir forte no substituto do lesionado Buongiorno.

    • Publicidade

  • Operação de 25/30 milhões

    O Bayer Leverkusen deu passos muito significativos depois que a primeira oferta de 25 milhões de euros não foi aceita pelo Napoli. Com a adição de bônus fáceis para atingir a marca de 30 milhões, a negociação está entrando nos trilhos certos, tanto que o desfecho final está realmente muito próximo. Gutierrez se prepara para se despedir do Napoli após apenas uma temporada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Milan crest
Milan
MIL
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT