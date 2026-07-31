O Bayer Leverkusen deu passos muito significativos depois que a primeira oferta de 25 milhões de euros não foi aceita pelo Napoli. Com a adição de bônus fáceis para atingir a marca de 30 milhões, a negociação está entrando nos trilhos certos, tanto que o desfecho final está realmente muito próximo. Gutierrez se prepara para se despedir do Napoli após apenas uma temporada.