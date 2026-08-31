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SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Napoli, risco de cirurgia para McTominay: Allegri faz alerta, a situação

Napoli
S. McTominay

As bolhas nos pés condicionam o rendimento do escocês: o Napoli pensa em uma solução, e a cirurgia não está descartada

Scott McTominay e o Napoli estudam todas as soluções possíveis para deixar definitivamente para trás o problema das bolhas que, há algum tempo, vem condicionando o meio-campista escocês. Uma situação que, com o passar das semanas, começou a afetar também o rendimento do jogador, a ponto de levar a comissão médica e técnica a avaliar uma intervenção definitiva.


A questão também ficou clara nas palavras de Massimiliano Allegri ao fim da partida perdida para o Como. Allegri não escondeu como o incômodo físico está inevitavelmente condicionando McTominay, limitando seu desempenho e sua regularidade. Um problema que o Napoli quer, portanto, atacar pela raiz, evitando que possa se transformar em um obstáculo constante durante a temporada.

  • Segundo o Il Mattino, entre as hipóteses consideradas, não estaria descartado nem mesmo o recurso à cirurgia. O objetivo seria resolver definitivamente o problema e permitir que o meio-campista volte a ficar à disposição sem os condicionamentos que o acompanharam no último período.


    A possível janela para intervir poderia ser identificada durante a próxima pausa para as seleções. O calendário ofereceria, de fato, ao Napoli um período útil para realizar a eventual operação e a recuperação posterior, na esperança de ter McTominay novamente a cem por cento no momento da retomada do campeonato.


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