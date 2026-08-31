Scott McTominay e o Napoli estudam todas as soluções possíveis para deixar definitivamente para trás o problema das bolhas que, há algum tempo, vem condicionando o meio-campista escocês. Uma situação que, com o passar das semanas, começou a afetar também o rendimento do jogador, a ponto de levar a comissão médica e técnica a avaliar uma intervenção definitiva.





A questão também ficou clara nas palavras de Massimiliano Allegri ao fim da partida perdida para o Como. Allegri não escondeu como o incômodo físico está inevitavelmente condicionando McTominay, limitando seu desempenho e sua regularidade. Um problema que o Napoli quer, portanto, atacar pela raiz, evitando que possa se transformar em um obstáculo constante durante a temporada.