Napoli, reunião de uma hora entre De Laurentiis e Allegri em Castel Volturno: os bastidores

Uma conversa para recomeçar mais forte. No dia de hoje, Aurelio De Laurentiis se reuniu com Massimiliano Allegri para fazer um balanço da temporada e das próximas partidas. Como informa o Sportmediaset nesta manhã, o presidente do Napoli fez uma visita relâmpago ao Training Center Castel Volturno e ficou por cerca de uma hora com o treinador de Livorno, com quem conversou sobre os momentos mais delicados e os próximos jogos. O Napoli, que na volta da pausa terá compromissos a cada três dias, precisa se redimir de um início de temporada decepcionante, com duas vitórias, um empate e três derrotas.



