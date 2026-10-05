Uma conversa para recomeçar mais forte. No dia de hoje, Aurelio De Laurentiis se reuniu com Massimiliano Allegri para fazer um balanço da temporada e das próximas partidas. Como informa o Sportmediaset nesta manhã, o presidente do Napoli fez uma visita relâmpago ao Training Center Castel Volturno e ficou por cerca de uma hora com o treinador de Livorno, com quem conversou sobre os momentos mais delicados e os próximos jogos. O Napoli, que na volta da pausa terá compromissos a cada três dias, precisa se redimir de um início de temporada decepcionante, com duas vitórias, um empate e três derrotas.
Napoli, reunião de uma hora entre De Laurentiis e Allegri em Castel Volturno: os bastidores
Allegri espera notícias de Mc Tominay
Allegri sabe que precisa mudar de postura, que não pode se dar ao luxo de perder mais pontos. Para isso, precisa recuperar os jogadores: amanhã ele pode ter novidades sobre Scott McTominay, que fará os exames médicos necessários para obter a aptidão esportiva após a ablação realizada em setembro. Em caso de liberação, o meio-campista poderá voltar a treinar com o grupo e esperar uma convocação já para o jogo de sábado à noite, no Maradona, contra o Frosinone.
OS OUTROS LESIONADOS
Os prazos serão mais longos, por outro lado, para o retorno dos outros oito: metade de outubro para Anguissa, Meret, Marianucci e McTominay, fim de outubro para Alisson e Giovane, o mês de dezembro para Favasuli e janeiro de 2027 para Buongiorno
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