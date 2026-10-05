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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
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Napoli, reunião de uma hora entre De Laurentiis e Allegri em Castel Volturno: os bastidores

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Napoli x Frosinone
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Uma conversa para recomeçar mais forte. No dia de hoje, Aurelio De Laurentiis se reuniu com Massimiliano Allegri para fazer um balanço da temporada e das próximas partidas. Como informa o Sportmediaset nesta manhã, o presidente do Napoli fez uma visita relâmpago ao Training Center Castel Volturno e ficou por cerca de uma hora com o treinador de Livorno, com quem conversou sobre os momentos mais delicados e os próximos jogos. O Napoli, que na volta da pausa terá compromissos a cada três dias, precisa se redimir de um início de temporada decepcionante, com duas vitórias, um empate e três derrotas.


  • Allegri espera notícias de Mc Tominay

    Allegri sabe que precisa mudar de postura, que não pode se dar ao luxo de perder mais pontos. Para isso, precisa recuperar os jogadores: amanhã ele pode ter novidades sobre Scott McTominay, que fará os exames médicos necessários para obter a aptidão esportiva após a ablação realizada em setembro. Em caso de liberação, o meio-campista poderá voltar a treinar com o grupo e esperar uma convocação já para o jogo de sábado à noite, no Maradona, contra o Frosinone.

  • OS OUTROS LESIONADOS

    Os prazos serão mais longos, por outro lado, para o retorno dos outros oito: metade de outubro para Anguissa, Meret, Marianucci e McTominay, fim de outubro para Alisson e Giovane, o mês de dezembro para Favasuli e janeiro de 2027 para Buongiorno

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