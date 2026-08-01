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Napoli prepara renovação contratual milionária para Scott McTominay enquanto Massimiliano Allegri monta um meio-campo de cara nova em torno da estrela da Escócia
Papel vital para McTominay
A diretoria do Napoli está se preparando para apresentar uma extensão contratual de longo prazo para McTominay, depois que ele se consolidou como peça fundamental nos planos de Massimiliano Allegri. Nomeado no início de julho de 2026, o novo treinador colocou o meio-campista como ponto focal de seu sistema 4-3-3 durante a pré-temporada em Castel di Sangro. Uma recepção calorosa dos torcedores reforçou ainda mais o status do escocês como um dos favoritos da torcida no Stadio Diego Armando Maradona.
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Napoli planeja novo contrato
De acordo com uma reportagem do Tuttomercatowebcitando a La Gazzetta dello Sport, Allegri pretende dar a McTominay mais liberdade para apoiar o ataque e atuar perto da área adversária. A impressionante força física e a leitura de espaço do jogador de 29 anos fazem dele um encaixe ideal para se conectar à linha de frente do Napoli.
Em reconhecimento ao seu enorme impacto, o Napoli está ansioso para estender a permanência de McTominay até 2030, com opção por mais um ano. Atualmente sob contrato até 2028 com um salário anual de € 3,5 milhões, o jogador supostamente segue tranquilo e totalmente comprometido com uma permanência de longo prazo em Nápoles. As negociações formais sobre os termos atualizados estão previstas para acontecer assim que a janela de transferências de verão se encerrar.
Impacto imediato na Itália
Desde sua chegada, vindo do Manchester United, McTominay viveu um período brilhante, somando 27 gols e dez assistências em 80 partidas por todas as competições. Sua forma impressionante rendeu o Scudetto da Serie A em sua campanha de estreia em 2024-25, seguido pela Supercoppa Italiana na temporada seguinte. Esses números o consolidaram como um dos meio-campistas mais eficientes e influentes do futebol italiano.
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Nova era sob o comando de Allegri
Allegri, que assinou um contrato de três anos até junho de 2029 para substituir Antonio Conte, está priorizando a conclusão do elenco e as saídas antes de finalizar a renovação de McTominay. Enquanto isso, McTominay deve começar como titular na estreia da Serie A, quando o Napoli inicia sua nova campanha na liga fora de casa contra o Genoa em 22 de agosto.
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