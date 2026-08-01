Napoli prepara renovação contratual milionária para Scott McTominay enquanto Massimiliano Allegri monta um meio-campo de cara nova em torno da estrela da Escócia

De acordo com uma reportagem do Tuttomercatowebcitando a La Gazzetta dello Sport, Allegri pretende dar a McTominay mais liberdade para apoiar o ataque e atuar perto da área adversária. A impressionante força física e a leitura de espaço do jogador de 29 anos fazem dele um encaixe ideal para se conectar à linha de frente do Napoli.

Em reconhecimento ao seu enorme impacto, o Napoli está ansioso para estender a permanência de McTominay até 2030, com opção por mais um ano. Atualmente sob contrato até 2028 com um salário anual de € 3,5 milhões, o jogador supostamente segue tranquilo e totalmente comprometido com uma permanência de longo prazo em Nápoles. As negociações formais sobre os termos atualizados estão previstas para acontecer assim que a janela de transferências de verão se encerrar.