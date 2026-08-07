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Napoli planeja investida sensacional no Arsenal enquanto Romelu Lukaku se aproxima de saída do Stadio Diego Armando Maradona
Allegri mira talento brasileiro para o ataque do Napoli
Allegri está determinado a reforçar seu ataque no Stadio Diego Armando Maradona com a chegada de Jesus, de acordo com a Calciomercato. Embora se espere que o técnico italiano monte seu setor ofensivo em torno do internacional dinamarquês Rasmus Hojlund, há um desejo claro de garantir um parceiro de peso ou uma alternativa para comandar o ataque.
Corriere dello Sport sugere que o interesse está longe de ser superficial, com o ex-jogador do Manchester City aberto a um novo desafio fora da Premier League. Acredita-se que o Arsenal avalie o jogador de 29 anos em aproximadamente € 20 milhões, valor que o Napoli espera negociar para baixo, dada a aparente disposição do atleta de se transferir para a Itália.
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Saída de Lukaku abre caminho para chegadas
Qualquer investida por Jesus depende fortemente da saída de Romelu Lukaku, cuja situação no clube se tornou cada vez mais difícil. O atacante belga está atualmente em conflito com a cúpula do Napoli, e o rompimento na relação tornou sua posição no clube insustentável.
Uma transferência para a Ligue 1 parece ser a rota de fuga mais provável para o jogador de 33 anos. O Monaco surgiu como um forte candidato à sua contratação enquanto busca substituir o atacante da USMNT Folarin Balogun. O Napoli está ansioso para resolver essa situação rapidamente, a fim de liberar a folha salarial e o espaço no elenco necessários para finalizar um acordo por Jesus.
Obstáculos contratuais e fórmulas de transferência
A estrutura de um possível acordo por Jesus segue sendo um ponto de divergência entre Napoli e Arsenal. Os relatos indicam que uma transferência em definitivo é o caminho mais viável, já que um acordo por empréstimo exigiria que o Arsenal estendesse o contrato atual do jogador, que vai até 2027.
Para Jesus, a mudança representa uma chance de reacender sua carreira em uma liga que historicamente tem favorecido atacantes sul-americanos técnicos. Depois de perder espaço na hierarquia no Emirates Stadium, a perspectiva de se tornar uma figura central no novo Napoli de Allegri é uma proposta atraente.
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Finalizando a reformulação do ataque
As próximas semanas serão decisivas, já que o clube trabalha para finalizar as saídas de seus atacantes excedentes e abrir espaço para a chegada da estrela do Arsenal a Nápoles. A saída de Lukaku marcará o fim de um capítulo difícil tanto para o jogador quanto para o clube, permitindo um novo começo sob o comando de Allegri. Se o Napoli conseguir conduzir com sucesso as complexidades das negociações com o Arsenal, a chegada de Jesus sinalizaria claramente a intenção do clube de voltar a disputar o Scudetto na temporada 2026-27.
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