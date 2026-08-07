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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Napoli planeja investida sensacional no Arsenal enquanto Romelu Lukaku se aproxima de saída do Stadio Diego Armando Maradona

Mercado da bola
Napoli
Arsenal
R. Lukaku
G. Jesus
Premier League
Campeonato Italiano

O Napoli está pronto para reformular suas opções ofensivas neste verão, com Romelu Lukaku cada vez mais perto de uma saída, enquanto o atacante do Arsenal Gabriel Jesus surge como alvo principal do gigante da Serie A. O internacional brasileiro estaria aberto a um novo desafio longe da Premier League, enquanto o Partenopei busca reconstruir seu setor ofensivo sob o comando de Massimiliano Allegri.

  • Allegri mira talento brasileiro para o ataque do Napoli

    Allegri está determinado a reforçar seu ataque no Stadio Diego Armando Maradona com a chegada de Jesus, de acordo com a Calciomercato. Embora se espere que o técnico italiano monte seu setor ofensivo em torno do internacional dinamarquês Rasmus Hojlund, há um desejo claro de garantir um parceiro de peso ou uma alternativa para comandar o ataque.

    Corriere dello Sport sugere que o interesse está longe de ser superficial, com o ex-jogador do Manchester City aberto a um novo desafio fora da Premier League. Acredita-se que o Arsenal avalie o jogador de 29 anos em aproximadamente € 20 milhões, valor que o Napoli espera negociar para baixo, dada a aparente disposição do atleta de se transferir para a Itália.


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  • Lukaku Napoli tabletGetty Images

    Saída de Lukaku abre caminho para chegadas

    Qualquer investida por Jesus depende fortemente da saída de Romelu Lukaku, cuja situação no clube se tornou cada vez mais difícil. O atacante belga está atualmente em conflito com a cúpula do Napoli, e o rompimento na relação tornou sua posição no clube insustentável.

    Uma transferência para a Ligue 1 parece ser a rota de fuga mais provável para o jogador de 33 anos. O Monaco surgiu como um forte candidato à sua contratação enquanto busca substituir o atacante da USMNT Folarin Balogun. O Napoli está ansioso para resolver essa situação rapidamente, a fim de liberar a folha salarial e o espaço no elenco necessários para finalizar um acordo por Jesus.


  • Obstáculos contratuais e fórmulas de transferência

    A estrutura de um possível acordo por Jesus segue sendo um ponto de divergência entre Napoli e Arsenal. Os relatos indicam que uma transferência em definitivo é o caminho mais viável, já que um acordo por empréstimo exigiria que o Arsenal estendesse o contrato atual do jogador, que vai até 2027.

    Para Jesus, a mudança representa uma chance de reacender sua carreira em uma liga que historicamente tem favorecido atacantes sul-americanos técnicos. Depois de perder espaço na hierarquia no Emirates Stadium, a perspectiva de se tornar uma figura central no novo Napoli de Allegri é uma proposta atraente.


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  • AllegriGetty Images

    Finalizando a reformulação do ataque

    As próximas semanas serão decisivas, já que o clube trabalha para finalizar as saídas de seus atacantes excedentes e abrir espaço para a chegada da estrela do Arsenal a Nápoles. A saída de Lukaku marcará o fim de um capítulo difícil tanto para o jogador quanto para o clube, permitindo um novo começo sob o comando de Allegri. Se o Napoli conseguir conduzir com sucesso as complexidades das negociações com o Arsenal, a chegada de Jesus sinalizaria claramente a intenção do clube de voltar a disputar o Scudetto na temporada 2026-27.

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