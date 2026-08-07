Napoli planeja investida sensacional no Arsenal enquanto Romelu Lukaku se aproxima de saída do Stadio Diego Armando Maradona

Allegri está determinado a reforçar seu ataque no Stadio Diego Armando Maradona com a chegada de Jesus, de acordo com a Calciomercato. Embora se espere que o técnico italiano monte seu setor ofensivo em torno do internacional dinamarquês Rasmus Hojlund, há um desejo claro de garantir um parceiro de peso ou uma alternativa para comandar o ataque.

Corriere dello Sport sugere que o interesse está longe de ser superficial, com o ex-jogador do Manchester City aberto a um novo desafio fora da Premier League. Acredita-se que o Arsenal avalie o jogador de 29 anos em aproximadamente € 20 milhões, valor que o Napoli espera negociar para baixo, dada a aparente disposição do atleta de se transferir para a Itália.



