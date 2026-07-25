Napoli oficializa a renovação de contrato de Antonio Vergara até 2031. E Massimiliano Allegri começa a estudar um novo papel para ele

Apontado sobretudo ao Como e ao Tottenham nas últimas semanas, Antonio Vergara vai continuar no Napoli e prepara-se para ser uma peça importante na equipa pensada pelo seu novo treinador. Segundo o Il Corriere dello Sport, nos primeiros dias de trabalho durante o estágio em Dimaro, Massimiliano Allegri está a insistir na utilização do jogador de 2003 como médio interior no meio-campo a três que o técnico de Livorno tem em mente para esta temporada. Juntamente com Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, e à espera do regresso do lesionado Gilmour, Vergara candidata-se a ter um papel importante na rotação entre campeonato, Champions League e Taça de Itália. Se necessário, o médio italiano pode tornar-se também uma solução para o tridente ofensivo como alternativa a Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres e Lang no apoio ao ponta de lança Hojlund.