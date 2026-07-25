O Napoli blinda um dos seus talentos, que despontou na última temporada sob o comando de Antonio Conte e agora está pronto para se consolidar e se confirmar às ordens de Massimiliano Allegri. Antonio Vergara renovou oficialmente o seu contrato até junho de 2031, como informou o clube através dos seus canais de comunicação.
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Napoli oficializa a renovação de contrato de Antonio Vergara até 2031. E Massimiliano Allegri começa a estudar um novo papel para ele
O COMUNICADO
“O SSC Napoli comunica que prolongou o contrato para as prestações desportivas do jogador Antonio Vergara até 30 de junho de 2031, com opção de prolongamento. Depois de uma longa trajetória no setor juvenil do Napoli, em 23 de agosto de 2025 Vergara fez a sua estreia na equipa principal por ocasião da vitória fora de casa contra o Sassuolo, no Mapei Stadium. No passado dia 28 de janeiro chegou o primeiro golo com a camisola do Napoli, diante do Chelsea, com uma verdadeira proeza que levou o público do Maradona ao delírio. Três dias mais tarde, também marcou o primeiro golo no campeonato, decisivo para a vitória em casa contra a Fiorentina. Pelo Napoli, somou 19 jogos e conquistou uma Supertaça Italiana. Parabéns, Antonio!”.
Como vai jogar com Allegri
Apontado sobretudo ao Como e ao Tottenham nas últimas semanas, Antonio Vergara vai continuar no Napoli e prepara-se para ser uma peça importante na equipa pensada pelo seu novo treinador. Segundo o Il Corriere dello Sport, nos primeiros dias de trabalho durante o estágio em Dimaro, Massimiliano Allegri está a insistir na utilização do jogador de 2003 como médio interior no meio-campo a três que o técnico de Livorno tem em mente para esta temporada. Juntamente com Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne, e à espera do regresso do lesionado Gilmour, Vergara candidata-se a ter um papel importante na rotação entre campeonato, Champions League e Taça de Itália. Se necessário, o médio italiano pode tornar-se também uma solução para o tridente ofensivo como alternativa a Politano, Alisson Santos, Giovane, Neres e Lang no apoio ao ponta de lança Hojlund.
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