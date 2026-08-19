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Napoli mira impressionante tripla investida na Premier League por Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee e Nicolas Jackson!
Intensificando a busca por um centroavante
Segundo Gianluca Di Marzio, o Napoli está explorando ativamente o mercado para reforçar suas opções de ataque após a saída de Romelu Lukaku para o Fenerbahce. O atual setor ofensivo já conta com David Neres, Rasmus Hojlund, Matteo Politano e Alisson Santos.
Garantir a contratação de um artilheiro segue sendo uma das principais prioridades da diretoria, que busca manter a equipe competitiva. Avaliar vários alvos garante que o clube possa agir rapidamente caso a oportunidade certa surja antes do fechamento da janela de transferências.
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Gabriel Jesus
O primeiro perfil considerado pelo clube é Jesus. O atacante brasileiro começou a carreira profissional no Palmeiras, onde foi eleito a Revelação do Campeonato Brasileiro Série A de 2015 e terminou em primeiro na Copa do Brasil, antes de vencer a Bola de Ouro em 2016 para ajudar o Palmeiras a conquistar seu primeiro título nacional da liga em 22 anos.
Jesus assinou com o Manchester City em janeiro de 2017, em uma transferência no valor de £ 27 milhões, conquistando quatro títulos da Premier League, três da Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra, antes de se juntar ao Arsenal em julho de 2022 por £ 45 milhões. Depois de perder a maior parte do ano de 2025 por causa de uma lesão, ele voltou em 10 de dezembro contra o Club Brugge e marcou seu primeiro gol em mais de 11 meses contra o Aston Villa.
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Joshua Zirkzee
Outra alternativa no radar do Napoli é o atacante do Manchester United Zirkzee. O jogador holandês é cria das categorias de base do Bayern de Munique e soma 17 partidas pelo time principal, além de ter passado por empréstimo por Parma e Anderlecht antes de se transferir em definitivo para o Bologna em agosto de 2022.
Suas atuações de destaque pelo Bologna o levaram a ser incluído na Seleção da Temporada 2023–24 da Serie A e a vencer o prêmio de melhor jogador sub-23 da liga, o que posteriormente lhe rendeu uma transferência para o Manchester United em julho de 2024. Agora, sua situação atual em Old Trafford despertou o interesse de possíveis pretendentes no mercado.
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Nicolas Jackson
O candidato final avaliado pela equipe de gestão é o atacante do Chelsea Jackson. Depois de passar por Casa Sports e Villarreal, Jackson fez sua estreia em La Liga em 2021 e assinou um contrato de oito anos com o Chelsea em 2023 por £ 32 milhões, segundo informações, antes de marcar na final da Conference League da UEFA de 2025 contra o Real Betis.
Jackson passou a temporada 2025–26 por empréstimo no Bayern de Munique, da Bundesliga, por € 16,5 milhões, onde marcou na Champions League contra o Pafos e conquistou o título da Bundesliga de 2025–26 após derrotar o VfB Stuttgart. Munido desse extenso histórico, o Napoli agora avalia uma possível investida entre esses candidatos finalistas.
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