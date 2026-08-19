O primeiro perfil considerado pelo clube é Jesus. O atacante brasileiro começou a carreira profissional no Palmeiras, onde foi eleito a Revelação do Campeonato Brasileiro Série A de 2015 e terminou em primeiro na Copa do Brasil, antes de vencer a Bola de Ouro em 2016 para ajudar o Palmeiras a conquistar seu primeiro título nacional da liga em 22 anos.

Jesus assinou com o Manchester City em janeiro de 2017, em uma transferência no valor de £ 27 milhões, conquistando quatro títulos da Premier League, três da Copa da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra, antes de se juntar ao Arsenal em julho de 2022 por £ 45 milhões. Depois de perder a maior parte do ano de 2025 por causa de uma lesão, ele voltou em 10 de dezembro contra o Club Brugge e marcou seu primeiro gol em mais de 11 meses contra o Aston Villa.