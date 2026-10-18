Após a derrota para o Venezia no Penzo, o Napoli voltou a treinar nesta manhã no SSC Napoli Training Center de olho no próximo jogo pela Champions League, terça-feira, às 21h, no Maradona, contra o Bodo/Glimt. Os jogadores que começaram a partida de ontem fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo realizou atividades individuais e, em seguida, uma sessão aeróbica.
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Napoli: Massimiliano Allegri fica fora do treino por causa de um quadro gripal
Segundo a nota do Napoli, Massimiliano Allegri não participou do treino por estar com um quadro gripal.
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