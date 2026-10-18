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Ao VivoIngressos
Allegri NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Napoli: Massimiliano Allegri fica fora do treino por causa de um quadro gripal

Napoli
M. Allegri
Campeonato Italiano

Treino pela manhã de olho no jogo da Champions marcado para terça-feira

Após a derrota para o Venezia no Penzo, o Napoli voltou a treinar nesta manhã no SSC Napoli Training Center de olho no próximo jogo pela Champions League, terça-feira, às 21h, no Maradona, contra o Bodo/Glimt. Os jogadores que começaram a partida de ontem fizeram trabalho regenerativo, enquanto o restante do grupo realizou atividades individuais e, em seguida, uma sessão aeróbica.

  • Segundo a nota do Napoli, Massimiliano Allegri não participou do treino por estar com um quadro gripal.


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