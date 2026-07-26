Há dois elementos positivos: Gabriel é de 2004 e tem ainda margem para crescer. Na questão da lista da Serie A, de resto, é considerado “under”, pelo que não ocuparia vagas adicionais. Façamos três, tendo em conta que entregou recentemente os seus interesses a Jorge Mendes, ou seja, um dos agentes que pode orgulhar-se das melhores relações com o presidente Aurelio De Laurentiis. O Lecce avalia Tiago Gabriel em 25 milhões de euros, mas nos contactos recentes com o Napoli discutiu-se um pacote de 20 milhões de euros com alguns bónus. Agora cabe ao Napoli decidir se vai avançar ou não.