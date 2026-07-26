Há duas necessidades evidentes para o Napoli: vender o máximo possível (e fazê-lo bem) e apostar na juventude. Ao presidente Aurelio De Laurentiis, Giovanni Manna pede para montar um plantel ambicioso mantendo as contas em ordem. O defesa-central tornou-se uma prioridade, depois de se constatar que Alessandro Buongiorno terá de parar durante alguns meses. Federico Gatti é um perfil muito apreciado por Massimiliano Allegri, menos pela praça e pela direção. É por isso que Tiago Gabriel está a subir rapidamente posições na classificação, até chegar ao topo.
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Napoli, Manna quebra as hesitações: negociação iniciada com o Lecce por Tiago Gabriel, alvo de Allegri
PRONTO PARA O NAPOLI
Tiago Gabriel entrou em campo 37 vezes no último campeonato, com duas redes marcadas. E esteve em campo durante 3.220 minutos, defendendo a camisola do Lecce com personalidade, ao ponto de ter deixado a sua marca num objetivo muito complicado no papel, como o da permanência. Os olheiros do Napoli não têm dúvidas: o defesa português está pronto para o grande salto, está pronto para o Napoli. Ideia partilhada também por Max Allegri que o tinha notado na última temporada, quando se sentava no banco do Milan.
QUANTO CUSTA
Há dois elementos positivos: Gabriel é de 2004 e tem ainda margem para crescer. Na questão da lista da Serie A, de resto, é considerado “under”, pelo que não ocuparia vagas adicionais. Façamos três, tendo em conta que entregou recentemente os seus interesses a Jorge Mendes, ou seja, um dos agentes que pode orgulhar-se das melhores relações com o presidente Aurelio De Laurentiis. O Lecce avalia Tiago Gabriel em 25 milhões de euros, mas nos contactos recentes com o Napoli discutiu-se um pacote de 20 milhões de euros com alguns bónus. Agora cabe ao Napoli decidir se vai avançar ou não.
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