Massimiliano Allegri (suspenso) se prepara para acompanhar das arquibancadas Juventus x Napoli na condição de ex de peso, mas enfrenta grandes dificuldades para escalar o time. Rasmus Hojlund teve de ficar de fora por causa de uma síndrome gripal, e Lorenzo Lucca jogará em seu lugar desde o primeiro minuto.
Em entrevista à Dazn antes da partida, o diretor esportivo Giovanni Manna não mediu palavras ao falar do centroavante ex-Udinese, que hoje, mais do que nunca, terá de mostrar que a paciência depositada nele até agora valeu a pena e que merece vestir uma camisa de peso como a do Napoli.