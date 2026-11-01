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Lucca NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
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Napoli, Manna: "Lucca precisa mostrar que está à altura de vestir esta camisa. Paciência, sim, mas não muita"

Juventus
Napoli
Campeonato Italiano
Juventus x Napoli

O diretor esportivo do Napoli não faz rodeios ao falar do centroavante que hoje é titular

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Massimiliano Allegri (suspenso) se prepara para acompanhar das arquibancadas Juventus x Napoli na condição de ex de peso, mas enfrenta grandes dificuldades para escalar o time. Rasmus Hojlund teve de ficar de fora por causa de uma síndrome gripal, e Lorenzo Lucca jogará em seu lugar desde o primeiro minuto.

Em entrevista à Dazn antes da partida, o diretor esportivo Giovanni Manna não mediu palavras ao falar do centroavante ex-Udinese, que hoje, mais do que nunca, terá de mostrar que a paciência depositada nele até agora valeu a pena e que merece vestir uma camisa de peso como a do Napoli.

  • JOGO IMPORTANTE PARA GANHAR REGULARIDADE

    "É um jogo importante para nós, porque nunca conseguimos duas vitórias seguidas e para dar continuidade. Precisamos ter uma boa atuação contra uma equipe forte, que vem de um momento complicado, mas não pode ser subestimada. Buscamos colocar nossos valores em campo." 

  • TEMOS OS MEIOS PARA ENFRENTÁ-LA

    "Partida realmente difícil. Hoje, espero que eles comecem forte. Temos condições de enfrentá-la. Será muito longa e é preciso manter a concentração do primeiro ao último minuto".

  • LUCCA? PACIÊNCIA, SIM, MAS NÃO MUITA

    "É preciso ter paciência, mas não demais, porque o torcedor nunca tem paciência. Lorenzo tem tudo e precisa mostrar todos os dias que merece vestir a camisa do Napoli. Espero uma grande atuação; os gols virão a partir daí. Marianucci está evoluindo, tem energia e uma atitude positiva. Ele pode nos ajudar pela forma como estamos jogando neste momento."

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Próximas partidas
POR

POR

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV