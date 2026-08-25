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Napoli intensifica a busca pela joia do Chelsea Marc Guiu com proposta de € 15 milhões para reforçar o ataque
Napoli inicia investida formal por Guiu
O Napoli está pronto para intensificar seus esforços para contratar Guiu junto ao Chelsea, com relatos indicando que o Partenopei identificou o jovem espanhol como seu alvo prioritário para os últimos dias da janela. De acordo com Sky Sport Italia, o clube está preparado para oferecer um pacote no valor aproximado de € 15 milhões a € 16 milhões, além de bônus por desempenho, para assegurar em definitivo os serviços do atacante. O movimento acontece enquanto Massimiliano Allegri busca reformular suas opções ofensivas após um período de incerteza em relação à produção ofensiva e à composição do elenco.
O interesse vindo do Stadio Diego Armando Maradona não é apenas algo passageiro, já que a diretoria do clube vê o ex-jogador da base do Barcelona como uma contratação estratégica tanto para o presente quanto para o futuro. Depois de se juntar ao clube da Premier League em 2024, Guiu se viu no que foi descrito como um estado de purgatório em Stamford Bridge, tendo dificuldade para conquistar minutos regulares em um elenco cheio.
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A posição do Chelsea e a contagem regressiva final
Para o Chelsea, a decisão de vender Guiu representa uma escolha difícil entre manter um talento promissor e equilibrar as contas. O clube londrino está sob pressão para enxugar um elenco principal inchado e gerar recursos com vendas de jogadores para cumprir as regulamentações financeiras. Embora inicialmente tenha avaliado o jogador em cerca de £ 25 milhões, a persistência do clube italiano e o desejo do jogador por minutos podem forçar um acordo. A expectativa é de que a fase de negociação se intensifique à medida que o prazo final se aproxima, com ambas as partes ansiosas para chegar a uma resolução.
A intenção do Napoli é clara: quer um novo camisa 9 para liderar sua briga por vagas europeias nesta temporada. A oferta reflete a confiança do clube na capacidade de Guiu de se adaptar rapidamente às exigências do futebol italiano.
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Napoli lidera a disputa em meio ao interesse da Espanha
Embora o Napoli agora esteja claramente em vantagem com sua avaliação de € 16 milhões, não é o único clube que monitorou o adolescente neste verão europeu. O Sevilla havia identificado Guiu como um alvo-chave para completar seu setor ofensivo após as saídas de vários atacantes experientes, incluindo Akor Adams e Alexis Sanchez. O time andaluz inicialmente esperava garantir o espanhol por empréstimo para disputar posição com sua nova contratação, Robbie Ure, mas o poder financeiro exibido pelo Napoli pode tirar o clube espanhol da jogada.
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Competição e alvos alternativos
Embora Guiu tenha surgido como o principal candidato, o Napoli tem sido diligente ao observar várias alternativas de alto nível para garantir que não fique sem opções caso as negociações com o Chelsea travem. A equipe de recrutamento do clube mantém uma lista de alvos que inclui vários nomes já estabelecidos da Premier League, destacando a dimensão de sua ambição. Mais cedo nesta janela, relatos sugeriram que o clube italiano também fez consultas por Gabriel Jesus, do Arsenal, e pela recente contratação do Manchester United Joshua Zirkzee, embora esses negócios continuem sendo significativamente mais complexos de concretizar.
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