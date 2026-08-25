O Napoli está pronto para intensificar seus esforços para contratar Guiu junto ao Chelsea, com relatos indicando que o Partenopei identificou o jovem espanhol como seu alvo prioritário para os últimos dias da janela. De acordo com Sky Sport Italia, o clube está preparado para oferecer um pacote no valor aproximado de € 15 milhões a € 16 milhões, além de bônus por desempenho, para assegurar em definitivo os serviços do atacante. O movimento acontece enquanto Massimiliano Allegri busca reformular suas opções ofensivas após um período de incerteza em relação à produção ofensiva e à composição do elenco.

O interesse vindo do Stadio Diego Armando Maradona não é apenas algo passageiro, já que a diretoria do clube vê o ex-jogador da base do Barcelona como uma contratação estratégica tanto para o presente quanto para o futuro. Depois de se juntar ao clube da Premier League em 2024, Guiu se viu no que foi descrito como um estado de purgatório em Stamford Bridge, tendo dificuldade para conquistar minutos regulares em um elenco cheio.