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McTominay Serie AGetty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Napoli enfrenta dilema contratual envolvendo Scott McTominay enquanto futuro do destaque do meio-campo segue indefinido

S. McTominay
Napoli
Campeonato Italiano

As notícias sobre as negociações do contrato de Scott McTominay colocaram a estratégia do Napoli para o elenco em evidência. Além do impasse financeiro entre as duas partes, o debate gira em torno da importância que as características únicas do meio-campista escocês ainda têm para o esquema tático da equipe.

  • A atenção se volta para as negociações contratuais

    As negociações em andamento sobre o contrato de McTominay voltaram a colocar em foco a estratégia do Napoli para manter seus jogadores importantes. As informações da Football Italia sobre a situação da renovação de seu contrato, ao lado do precedente de Khvicha Kvaratskhelia, evidenciam uma distância entre os representantes do jogador e o clube.

    Esses valores ainda são posições de negociação relatadas, não a confirmação de uma transferência iminente. No entanto, qualquer decisão de longo prazo sobre o elenco exige uma explicação tática clara, além dos números financeiros.

  • Scott McTominay Napoli 2025-26Getty

    O valor da movimentação na área

    McTominay representa uma ameaça específica como meio-campista que frequentemente chega à área vindo de trás. Sua disposição para avançar muda a forma como os adversários marcam o principal atacante do Napoli.

    Um centroavante pode ocupar os dois zagueiros adversários enquanto McTominay ataca espaços que os defensores posicionados mais atrás não conseguem cobrir a tempo. Substituí-lo por um meio-campista voltado à posse de bola altera completamente essa dinâmica ofensiva.

    Segundo a mesma reportagem, alguém mais recuado precisa proteger a bola, fazer o passe e cobrir o espaço deixado para trás. Manter um jogador já estabelecido preserva um entrosamento que não aparece no resumo de um contrato.

  • Construindo continuidade em campo

    Os companheiros de equipe já entendem a movimentação de McTominay, suas tendências nos passes e suas reações defensivas quando a equipe perde a posse de bola, segundo o Football Italia. A chegada de um novo jogador pode, com o tempo, melhorar a equipe, mas essas relações fundamentais em campo levam tempo para se desenvolver.

    O contexto dos modelos modernos de propriedade dos clubes ajuda a explicar por que as equipes fazem escolhas diferentes em relação a gastos e continuidade. Ainda assim, a avaliação esportiva do Napoli deve se concentrar especificamente em McTominay e no elenco atual ao seu redor.

    As notícias sobre contratos, por sua vez, seguem um ritmo completamente diferente da preparação para a próxima partida. Um rumor de janeiro não afeta a escalação imediata nem as instruções para o dia do jogo.

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  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Qual será o próximo passo de McTominay?

    Até o momento, foi noticiado que as partes ainda não chegaram a um acordo oficial. Seu contrato atual vai até o verão de 2028. No entanto, a prioridade imediata de McTominay continua sendo ter boas atuações em campo, enquanto as conversas prosseguem a portas fechadas.

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