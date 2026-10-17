Os companheiros de equipe já entendem a movimentação de McTominay, suas tendências nos passes e suas reações defensivas quando a equipe perde a posse de bola, segundo o Football Italia. A chegada de um novo jogador pode, com o tempo, melhorar a equipe, mas essas relações fundamentais em campo levam tempo para se desenvolver.

O contexto dos modelos modernos de propriedade dos clubes ajuda a explicar por que as equipes fazem escolhas diferentes em relação a gastos e continuidade. Ainda assim, a avaliação esportiva do Napoli deve se concentrar especificamente em McTominay e no elenco atual ao seu redor.

As notícias sobre contratos, por sua vez, seguem um ritmo completamente diferente da preparação para a próxima partida. Um rumor de janeiro não afeta a escalação imediata nem as instruções para o dia do jogo.