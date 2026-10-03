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Napoli desfalcado amarga derrota por 2 a 0 em amistoso contra o Avellino de Alessandro Nesta
Zebras da Série B punem anfitriões desfalcados
O Napoli teve dificuldades para lidar com seus aguerridos visitantes da segunda divisão durante uma atividade de treino conjunta em Castel Volturno. Gols de Venturi e Di Maggio aproveitaram falhas da defesa da casa para selar uma vitória impressionante do time visitante. O trabalho ofereceu a Allegri uma oportunidade valiosa de manter o ritmo competitivo durante a pausa internacional, com sua equipe atualmente na nona colocação na Serie A, com sete pontos em cinco partidas.
- Getty Images Sport
Ausências generalizadas provocam reformulação defensiva
Este confronto com portões fechados foi seriamente prejudicado por uma grave crise de elenco, que obrigou a comissão técnica a escalar uma formação improvisada em todo o campo. A ausência de dez jogadores convocados para suas seleções foi agravada por uma extensa lista de baixas, que deixou fora de ação nomes importantes como Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay. Diante desse cenário, Allegri teve de recorrer a um pequeno núcleo de jogadores disponíveis do elenco principal, incluindo Amir Rrahmani e David Neres, antes de acionar, após o intervalo, os jovens da Primavera de Antonio Nocerino.
Técnico avalia condição física dos reservas
Apesar da derrota sem gols, Allegri pôde tirar pontos positivos ao ganhar ritmo de jogo e acompanhar a condição física de suas opções menos utilizadas. Benoit Badiashile, Lorenzo Lucca e Sam Beukema foram os únicos três jogadores a completar os 90 minutos. O técnico tratou a partida apenas como um exercício para reconstruir a condição física básica de sua equipe reserva, antes de conceder ao elenco uma breve folga no fim de semana para se recuperar antes do retorno às competições nacionais.
- Fotoagenzia
Napoli mira reação vital na liga
O elenco de Allegri vai se reapresentar no centro de treinamento na segunda-feira para intensificar a preparação para o duelo da sexta rodada contra o Frosinone em 10 de outubro. O departamento médico do clube também deve avaliar a evolução física de McTominay na terça-feira para determinar sua disponibilidade, de acordo com o La Gazzetta dello Sport. Enquanto isso, essa vitória convincente oferece a base ideal para o time de Nesta antes de um desafiador retorno à Serie B contra a Sampdoria.
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