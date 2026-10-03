Este confronto com portões fechados foi seriamente prejudicado por uma grave crise de elenco, que obrigou a comissão técnica a escalar uma formação improvisada em todo o campo. A ausência de dez jogadores convocados para suas seleções foi agravada por uma extensa lista de baixas, que deixou fora de ação nomes importantes como Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Scott McTominay. Diante desse cenário, Allegri teve de recorrer a um pequeno núcleo de jogadores disponíveis do elenco principal, incluindo Amir Rrahmani e David Neres, antes de acionar, após o intervalo, os jovens da Primavera de Antonio Nocerino.