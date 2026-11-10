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Lucca NapoliGetty Images
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Napoli, Deeney dispara: "Lucca tem sorte de ser jogador de futebol. É um dos piores atacantes que já vi"

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L. Lucca
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Duro ataque de Troy Deeney, comentarista da CBS Sport, a Lorenzo Lucca: "O vestiário do Napoli está dividido em dois: de um lado, os italianos; do outro, os demais jogadores do resto do mundo. Há Hojlund, que não concorda com as opiniões de seu treinador, e depois há Lucca, que, com todo o respeito, tem sorte de ser jogador de futebol. É um dos piores atacantes que já vi".

  • Lucca fala demais

    "Ele mandou Kevin De Bruyne, que ganhou tudo o que havia para ganhar no futebol, ir se f***r. É de não acreditar". Depois acrescentou: "Pare de olhar ao redor e de falar. Comece a trabalhar duro. É a única coisa que você precisa fazer. Você pode reclamar ou simplesmente ficar calado, fazer seu trabalho e ver os resultados no final. Esses jogadores falam demais. A culpa é sempre de outra pessoa".

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