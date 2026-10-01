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De LaurentiisGetty Images
Emanuele Tramacere
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Napoli, De Laurentiis: "Vamos abolir o intervalo, o futebol perdeu o monopólio da atenção. Um jogador que custa 100 milhões nem sempre é melhor do que um de 10 milhões. A paixão lota os estádios, mas não faz um clube"

Napoli
Campeonato Italiano

O patrono do Napoli, como sempre, voltou a lançar pela imprensa suas ideias para revolucionar o futebol.

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, participou em Roma, no TEHA Club, para falar sobre o futuro do mundo do entretenimento entre cinema e futebol, suas duas grandes paixões e, obviamente, seus trabalhos.

Mais uma vez, o mandatário do Napoli pisou fundo no acelerador da provocação, mas apontando o dedo para as dificuldades que está encontrando ao tentar repensar e revolucionar a forma como o futebol é transmitido a usuários e apaixonados. Estas são as palavras reproduzidas por Calcio e Finanza


  • VISÃO

    "Estamos aqui para falar de visão, diversificação e de como se cria valor ao longo do tempo. E de como um empresário deve atuar em um mundo que muda cada vez mais rápido. Eu gostaria de fazer isso por meio daquilo que conheço e do que faço todos os dias: o cinema e o futebol. Dois mundos nos quais investi, tomei decisões e tentei construir empresas capazes de durar.

    Porque, quando você investe pessoalmente, entender o que está mudando se torna uma questão muito concreta. No celular ou na TV, você tem de tudo à disposição, sentado confortavelmente no sofá. E o tempo continua sendo o mesmo. É daqui que precisamos partir. E isso também vale quando falamos de futebol. Durante anos pensamos assim: faço um bom filme e as pessoas vêm. Reúno um grande time e as pessoas me acompanham"

  • Lutamos com YouTube, videogames, redes sociais...

    "Uma partida parava um país. Hoje não podemos mais dar isso como certo. Hoje eu disputo com um garoto que, do próprio quarto, produz um vídeo de trinta segundos e alcança milhões de pessoas. E, quando o Napoli joga, acontece exatamente a mesma coisa. Em campo, precisamos bater a Inter, a Juventus, o Milan.

    Mas, para conquistar a atenção de um garoto de quinze anos, competimos também com o YouTube. Nós continuamos pensando por indústrias: cinema, televisão, futebol, videogames, redes sociais. O público não pensa assim.

    Para o público, está tudo na mesma tela. E a tela que hoje temos sempre nas mãos se tornou provavelmente o mais importante lugar de distribuição da história"

  • A ATENÇÃO DOS JOVENS

    "Hoje, o primeiro contato com uma história, com um ator, com um jogador ou com um time pode durar dez segundos. Isso não significa que os jovens não tenham mais atenção. Essa é uma explicação fácil demais.

    Um garoto pode passar três horas em frente a um videogame. Pode assistir a dez episódios de uma série. Pode acompanhar um creator por anos. Então a atenção existe. Simplesmente, não temos mais o direito de exigi-la. Temos de conquistá-la. Eu também vejo isso com os meus netos. Nós conhecemos o futebol por meio do jogo. As novas gerações podem conhecer um jogador por meio de um videogame, depois ver um gol dele no YouTube, depois segui-lo nas redes sociais e só então chegar ao jogo".

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  • O Napoli: a paixão não faz um clube

    "Quando comprei o Napoli, eu não precisava convencer as pessoas a amar aquele time. Eu precisava entender como era possível que um clube com uma torcida daquelas tivesse falido. E fazer com que isso não acontecesse de novo. Recomeçamos da Serie C1. Em 2007, estávamos na Serie A. Depois, passamos a nos firmar na Europa, na Champions League, até os títulos da Serie A de 2023 e de 2025.

    Eu não criei aquela paixão. Minha tarefa era construir ao redor dela uma empresa capaz de durar. Porque a paixão pode lotar um estádio até na Serie C. Mas a paixão sozinha não fecha um balanço, não compra um jogador, não constrói um centro esportivo, não organiza um clube. É preciso criar valor. E aqui o cinema foi muito útil para mim"

  • Um jogador de 100 milhões nem sempre é melhor do que um de 10 milhões

    "Quando entrei no futebol, sabia muito pouco sobre isso. Mas sabia escolher as pessoas, reunir competências diferentes, manter um investimento sob controle. Foi o cinema que me ensinou isso. Um filme que custa cem milhões não é necessariamente melhor do que um filme que custa dez. E um jogador que custa cem milhões não é necessariamente dez vezes melhor do que um que custa dez.

    É preciso saber encontrar o talento. E depois é preciso ter coragem para tomar decisões. Às vezes, até decisões impopulares. Porque, se um empresário espera que todos estejam de acordo com ele, provavelmente já é tarde demais. Em vinte anos, naturalmente, também erramos. Erram-se jogadores, treinadores, dirigentes, investimentos. Uma sociedade sólida pode corrigir o erro. Uma sociedade frágil pode ser destruída por ele"

  • O esporte é entretenimento

    "Os americanos entenderam há muito tempo uma coisa que nós, europeus, e sobretudo nós, italianos, às vezes quase temos medo de dizer. O esporte é competição. Mas o esporte profissional também é espetáculo. É entretenimento. Isso não diminui o esporte. Isso o torna mais forte.

    Um campeão pode ficar cinco anos. O clube precisa existir por cinquenta, cem anos. E então você constrói a marca, a relação com a cidade, o merchandising, os conteúdos, a hospitalidade, as relações comerciais, os dados, a experiência do público. Olhem para os estádios americanos. Muitos são extraordinários".

  • Cortamos o intervalo

    "Temos que ter a coragem de discutir o “produto futebol” sob todos os pontos de vista. A começar pelo jogo, pela duração da partida, pelas interrupções. Não existem regras sagradas só porque existem há cem anos. Se quisermos reaproximar os mais jovens, precisamos nos perguntar o que os faz ir embora. Peguemos o intervalo. Quinze minutos. Mas por que não podemos discutir se devemos encurtá-lo, ou até eliminá-lo?

    Quem está no estádio vive a atmosfera, está junto com os outros, espera. Mas e o garoto em casa? Você para a partida por um quarto de hora e acha que ele vai ficar ali te esperando? Ele pega o celular, volta para o PlayStation, encontra outra coisa para fazer. E depois você recomeça o segundo tempo. Mas ele, nesse meio-tempo, já foi embora"

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