O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, participou em Roma, no TEHA Club, para falar sobre o futuro do mundo do entretenimento entre cinema e futebol, suas duas grandes paixões e, obviamente, seus trabalhos.
Mais uma vez, o mandatário do Napoli pisou fundo no acelerador da provocação, mas apontando o dedo para as dificuldades que está encontrando ao tentar repensar e revolucionar a forma como o futebol é transmitido a usuários e apaixonados. Estas são as palavras reproduzidas por Calcio e Finanza