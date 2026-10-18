Napoli: De Laurentiis é pego de surpresa pelas escolhas de Allegri; Montella surge como opção em caso de demissão

Cinco derrotas nos primeiros nove jogos da temporada, entre o campeonato e a Champions League. Em Nápoles, eram números negativos que não se viam havia 20 anos e que colocam em risco o cargo de Massimiliano Allegri e o projeto ligado a ele. Os próximos dois jogos, na terça-feira, no Maradona, contra o Bodo/Glimt, pela terceira rodada da Champions League, e no sábado, contra a Roma, pela oitava rodada da Série A, também em casa, representam dois momentos decisivos para a temporada do Napoli. Se vierem mais dois resultados negativos, o Napoli poderá até pensar em uma surpreendente troca de técnico.