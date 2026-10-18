Cinco derrotas nos primeiros nove jogos da temporada, entre o campeonato e a Champions League. Em Nápoles, eram números negativos que não se viam havia 20 anos e que colocam em risco o cargo de Massimiliano Allegri e o projeto ligado a ele. Os próximos dois jogos, na terça-feira, no Maradona, contra o Bodo/Glimt, pela terceira rodada da Champions League, e no sábado, contra a Roma, pela oitava rodada da Série A, também em casa, representam dois momentos decisivos para a temporada do Napoli. Se vierem mais dois resultados negativos, o Napoli poderá até pensar em uma surpreendente troca de técnico.
Napoli: De Laurentiis é pego de surpresa pelas escolhas de Allegri; Montella surge como opção em caso de demissão
DE LAURENTIIS PEGO DE SURPRESA
Quanto ao jogo perdido ontem para o Venezia, embora seja compreensível a necessidade de rodar o elenco devido à sequência de compromissos neste período, algumas escolhas na escalação geraram dúvidas, como a dupla de ataque Giovane-Lucca. Segundo a Gazzetta dello Sport, "até o presidente De Laurentiis teria sido pego de surpresa por algumas escolhas".
A DEFESA DE ALLEGRI
Após a derrota na Laguna, Allegri comentou: "Se olharmos os resultados, é normal que haja preocupação, mas vamos olhar para as atuações. Contra o Villarreal também criamos muito. Contra o Venezia, fizemos uma partida organizada e acabamos derrotados por meio erro, por um gol contra. Como já vivi momentos assim na carreira, precisamos transformar a decepção em raiva para vencer os jogos".
Surge Montella
Enquanto isso, começam a circular nomes de possíveis substitutos para Allegri caso a situação se agrave. Além de nomes como Igor Tudor e Thiago Motta, nas últimas horas surgiu o nome de Vincenzo Montella, que está livre após o fim de sua passagem pelo comando da seleção da Turquia.
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